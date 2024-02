เรนวูด ปาร์ค เมกกะโปรเจคระดับอัลตร้าลักซ์ชัวรี่ชั้นนำระดับโลก

เรนวูด ปาร์ค เมกกะโปรเจคระดับอัลตร้าลักซ์ชัวรี่ชั้นนำระดับโลกร่วม

ส่งมอบความรักผ่านบทเพลงแห่งความสุข

-เนรมิตพื้นที่ริมทะเลสาบ จัดคอนเสิร์ตสุดพิเศษ ‘In the Mood for Love’

ดึงศิลปินระดับเลเจนด์ของเมืองไทย ‘B5’

มาร่วมสร้างตำนานแห่งความสุขบทใหม่สุดเอกซ์คลูซีฟรับเดือนแห่งความรัก

เรนวูด ปาร์ค (Reignwood Park) ดึงศิลปินเพลงแถวหน้าระดับตำนานของไทย ‘B5’ พร้อมด้วย No One Else และ ส้ม มารี ร่วมสร้างตำนานแห่งความสุขริมทะเลสาบรูปหัวใจที่ ตั้งอยู่ใจกลางของโครงการในคอนเสิร์ตสุดพิเศษ ‘In the Mood for Love’ พร้อมด้วยครอบครัวแขกรับเชิญคนรุ่นใหม่ ‘กาย รัชชานนท์-ฮารุ และ อั๋น ภูวนาท-จ๋า อลิสา’ มาร่วมสัมผัสบรรยากาศโครงการในระดับอัลตร้าลักซ์ชัวรี่ที่ใหญ่ที่สุดในไทย

นางสาววรพนิต รวยรุ่งเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เรนวูด กรุ๊ป (International) กล่าวว่า การเข้ามาในไทยเพื่อพัฒนาโครงการเรนวูด ปาร์ค (Reignwood Park) ในครั้งนี้ ถือเป็นการพลิกโฉมสู่แนวคิดใหม่ในการรังสรรค์โปรเจคมิกซ์ยูสที่รวมทุกมิติของอัลตร้าลักซ์ชัวรี่ไลฟ์สไตล์ในระดับโลก มา สร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่กลุ่มลูกค้าในประเทศไทย ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจในหลากหลายประเทศทั่วโลก เรนวูด กรุ๊ป ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่ปลุกตำนานสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงในมุมต่างๆ ของโลก ให้กลับมามีชีวิตและเพิ่มคุณค่าตลอดจนมูลค่าได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การบูรณะฟื้นฟู สถาปัตยกรรมระดับโลกตึก Ten Trinity Square ที่ถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งและให้บริการโรงแรม Four Seasons Ten Trinity Square ในปัจจุบัน ตลอดจนการเข้ารีโนเวทและ พัฒนาโปรเจคกลุ่ม Lifestyle Property อาทิ สนามกอล์ฟ Reignwood Pine Valley ในกรุงปักกิ่งหลังกำแพงเมืองจีน และการเนรมิตให้สนามกอล์ฟ Wentworth Club ในประเทศอังกฤษที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 100 ปี และเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ DP World Tour (ยูโรเปียนทัวร์) ผู้จัดแข่งขันกอล์ฟระดับโลก ให้กลับ มาเปิดให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าระดับซุปเปอร์ไฮเอ็นด์อีกครั้ง สิ่งเหล่านี้คือบทพิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นใน

การพัฒนาโครงการที่เป็นมากกว่าเพื่อการอยู่อาศัย แต่โครงการภายใต้การพัฒนาของ เรนวูด กรุ๊ป จะต้อง หลอมรวมไปด้วยบริบทที่ตอบสนองในทุกมิติของการใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด และสามารถเติม เต็ม ทุกความต้องการของกลุ่มเป้าหมายภายใต้แนวคิด Live A Legacy Life หรือการใช้ชีวิตอย่างมี ระดับแบบเหนือความคาดหมายได้อย่างแท้จริง “ตลอดปี 2567 เรนวูด ปาร์ค พร้อมจะมอบ ประสบ การณ์ ใหม่ให้แก่กลุ่มลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายของโครงการด้วยกิจกรรมความพิเศษแบบเอกซ์คลูซีฟ ที่หลาก หลายโดยล่าสุดได้ร่วมกับแบรนด์ชั้นนำในไทย จัดคอนเสิร์ตสุดพิเศษ ‘In the Mood for Love’ ที่นำที่ สุดแห่งความสุขในอดีตกลับมาสร้างสีสันแห่งความสุขในปัจจุบันกับกลุ่มศิลปิน B5 เบน ชลาทิศ / มาเรียม เกรย์/ เค้ก ปุญญมันต์ / คิว สุวีระ / โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ และศิลปินที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย มามอบบท เพลงเพื่อสร้างความประทับใจรับเดือนแห่งความรักในบรรยากาศโรแมนติกริมทะเลสาบรูปหัวใจ ใจกลาง โครงการเรนวูด ปาร์ค นับเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่มีให้สัมผัสได้แค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น” นางสาววรพนิต กล่าวเสริม

ภายในงานคอนเสิร์ต ‘In the Mood for Love’ นอกจากได้เต็มอิ่มกับบทเพลงจากศิลปินกลุ่ม B5, No One Else และส้ม มารีแล้ว ผู้ร่วมงานยังได้เพลิดเพลินไปกับอาหารอิตาเลียนต้นตำรับ โดยเชฟเปาโล วิตาเล็ตติ จาก Appia และ Peppina เจ้าของร้านพิซซ่าที่ครองตำแหน่งยอดเยี่ยมที่สุด ใน ประเทศไทย และอันดับ 5 ของเอเชียแปซิฟิก ทั้งยังได้สนุก กิจกรรมพิเศษสำหรับทุกคน ในครอบครัวที่สนับสนุนโดยโรงเรียน KIS International School Reignwood Park พร้อมรับข้อ เสนอสุดพิเศษภายในงานเมื่อจองบ้าน “เรนวูด โซเนีย เรสซิเด้นเซส” (Reignwood Sonia Residences) บ้านเดี่ยวราคาเริ่มต้น 15 ล้านบาท ที่มาพร้อมสิทธิพิเศษจากสนามกอล์ฟระดับโลกโดยโครงการเรนวูด พาร์คโดดเด่นด้วยการผสาน วัฒนธรรมสองซีกโลกเข้าไว้ด้วยกัน ด้วยการเนรมิตสถาปัตยกรรม ทั้งโลกตะวันตกและตะวันออกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะมาไว้ในโครงการเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความ สุขในทุกวันของคนทุกเจเนอเรชั่น ทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ในทุกด้าน ตอบโจทย์ ความต้องการที่อยู่อาศัยท่ามกลางธรรมชาติ ที่มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการแบบครบวงจร นอกจากนี้ ยังได้สร้าง ‘บ้าน 5 วัฒนธรรม’ ที่จำลองมาจากวัฒนธรรม 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ โรมัน และจีน

“ภายในโครงการเรนวูด ปาร์ค จะประกอบไปด้วย สนามกอล์ฟระดับโลก ‘โรบินส์วูด กอล์ฟ คลับ (Robinswood Golf Club)’ ขนาด 18 หลุม เป็นสนามปิด เปิดรับเฉพาะเมมเบอร์เท่านั้น ออกแบบมา เพื่อรองรับการแข่งขัน ทัวร์นาเมนต์กอล์ฟระดับโลก โดยทีม European Golf Design มีส่วนร่วมในการ ปรับแบบ layout ของแต่ละหลุมให้มีความท้าทายนักกอล์ฟระดับมืออาชีพ โรงเรียนนานาชาติ KIS International School Reignwood Park แคมปัสแห่งใหม่ในโครงการในรูปแบบ Boarding School ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาที่มีระบบการศึกษา เป็นที่ยอมรับในระดับ นานาชาติ บ้านหรูในสนามกอล์ฟระดับโลก “โรบินส์วูด เอสเตท” (Robinswood Estate) บนที่ดินขนาดตั้งแต่ 1 ไร่ครึ่ง ถึง 3 ไร่ กับบ้านที่มีขนาดพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น 1,500 ตารางเมตร ระดับราคา 300 ล้านบาท จำนวนเพียง 41 ยูนิต บ้านหรูรอบสนามกอล์ฟ The Par 3 @ Reignwood Park ภายใต้แบรนด์ “เรนวูด เซรีโน เรสซิเด้นเซส” (Reignwood Sereno Residences) เป็นบ้านเดี่ยว ระดับพรีเมี่ยมลีฟวิ่งที่เน้นความเป็นส่วนตัวในโซนสุดไพรเวทลายล้อมรอบสนามกอล์ฟขนาด 200 ตารางวา มีจำนวน 101 หลัง ราคา 40 ล้านบาท โครงการคอมมูนิตี้มอลล์ บนพื้นที่สีเขียว ขนาดใหญ่พร้อมลาน กิจกรรมและสนามกีฬากลางแจ้งสำหรับครอบครัว ที่มองหาจุดพักผ่อนและทำกิจกรรมร่วมกันในช่วงวัน หยุด และโรงแรมระดับ 4 ดาว จำนวน 200 ห้อง และ ศูนย์กีฬา (Sport Complex) สำหรับรองรับ ลูกบ้านและสำหรับการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติและระดับโลก รองรับไลฟ์สไตล์อัลตร้าลักชัวรี่แบบครบ วงจร” นางสาววรพนิต กล่าวสรุป