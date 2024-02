นิตยสาร HELLO! ประเทศไทย จัดงานสุดยิ่งใหญ่ HELLO! Taste Awards 2024 งานมอบรางวัล ร้านอาหาร และบาร์แห่งปี ประจำปี 2024 คัดเลือกโดยกองบรรณาธิการนิตยสาร HELLO! และเหล่าเซเลบริตี้ ร่วมโหวด เพื่อร่วมยกระดับวงการอาหารในประเทศไทย

นิตยสาร HELLO! ประเทศไทย จัดงานประกาศรางวัล HELLO! Taste Awards 2024 รางวัลร้านอาหาร และบาร์แห่งปี ประจำปี 2024 ท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนาน คึกคัก โดยกลุ่มพันธมิตร Scarlet M Card Platinum M Card, บัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa, บริษัท อาร์ซีดี ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จำกัด, เซเลบริตี้ คนดัง และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยมี คุณบียอน เรททิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เบอร์ด้า ลักซ์ชูรี เอเชีย และอินเดีย, คุณคริสตอร์ฟ พาเจล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เบอร์ด้า ลักซ์ชูรี เอเชีย และอินเดีย, คุณเกษสุดา มาระวิชัย บรรณาธิการบริหารนิตยสาร HELLO! ประเทศไทย, คุณพลอยดี จันทรสมบูรณ์ Social Director นิตยสาร HELLO! ประเทศไทย , คุณวรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด คุณอิคูยะ ทามากิ Managing Manager of Cleanup Brand บริษัท อาร์ซีดี ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จำกัด และ คุณสารัฐ ไตรปิยะวงษ์ หรือ Celeb Ping หนึ่งในกรรมการผู้ทรงเกียรติ ผู้ร่วมตัดสินรางวัล HELLO! Taste Awards 2024 ร่วมงาน ณ ห้องคาเมเลีย บอลรูมโรงแรม

วอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

คุณเกษสุดา มาระวิชัย บรรณาธิการบริหารนิตยสาร HELLO! ประเทศไทย กล่าวว่า งาน HELLO! Taste Awards ในปีนี้ ถือเป็นการจัดงานและจัดทำ นิตยสาร HELLO! Taste Guide ครั้งที่ 2 หลังจากได้จัดทำฉบับแรกในปี 2020 แต่ต้องหยุดไปในช่วงสถานการณ์โควิด อย่างไรก็ตามในปีนี้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ HELLO! พร้อมกลับมาสร้างสรรค์ HELLO! Taste Guide และ HELLO! Taste Awards อีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้มีร้านอาหาร บาร์ต่าง ๆ และร้านน้องใหม่เพิ่มขึ้นมากมาย

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของนิตยสาร HELLO! ประเทศไทย ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับขับเคลื่อน ส่งเสริม วงการอาหารของไทย สนับสนุน และพร้อมผลักดันร้านอาหาร และบาร์ในประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวมากขึ้น รวมถึงกลุ่มผู้ชื่นชอบการสัมผัสประสบการณ์พิเศษผ่านรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น

ขอบคุณพันธมิตร The Mall Group ที่ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ ‘HELLO! Taste Guide 2024’ เป็น ‘Guide for Food Lovers’ ผู้เอนจอยกับการรับประทานอาหารทุกประเภท ตั้งแต่ Fine Dining ไปจนถึง Street Food ที่มอบประสบการณ์ผ่านรสชาติอาหารที่แตกต่างกัน ซึ่งแน่นอนว่า ในปีนี้ เราได้มอบรางวัลให้กับร้านยอดเยี่ยมจากผลการคัดเลือกโดยกองบรรณาธิการนิตยสาร HELLO! และผลโหวดของเหล่ากูรู เซเลบริตี้ โดยมีรางวัลทั้งหมด 23 รางวัล มอบให้แก่ 23 ร้าน แบ่งกลุ่มรางวัลออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1.กลุ่มรางวัล Editors’ Choices คัดเลือกร้านโดยกองบรรณาธิการนิตยสาร HELLO! รวม 12 ร้าน คือ ร้าน “บ้านนอกเข้ากรุง” และ ร้าน “Nava” (นาวา) จากโรงแรมเดอะ สลิล ริเวอร์ไซด์ ในหมวดอาหารไทย ร้าน “Front Room” จาก โรงแรม วอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ ในหมวดอาหารไทยสมัยใหม่ ร้าน “Løyrom” (ลอยรอม) และ ร้าน “Maison Dunand” (เมซอง ดูนาน) ในหมวดอาหาร Fine Dining ร้าน “Mei Jiang” (เหม่ยเจียง) จากโรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพ ในหมวดร้านอาหารจีน ร้าน “Pebbles Bar and Grill” จากโรงแรมเรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา ในหมวด Destination

ร้าน “R-Haan” ในหมวดอาหารไทยสมัยใหม่ ร้าน “Red Lobster” ในหมวดอาหารตะวันตก ร้าน “Tenko” (เท็นโกะ) จากโรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ในหมวด Omakase ร้าน “Volti Tuscan & Bar” (โวลติ ทัสคาน กริลล์ แอนด์ บาร์) จากโรงแรม แชงกรี-ลา กรุงเทพ ในหมวดร้านอาหาร Italian และ ร้าน “Lord Jim’s” (ลอร์ด จิมส์) จากโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ ในหมวด Buffet & Brunch โดยคุณเกษสุดา มาระวิชัย บรรณาธิการบริหารนิตยสาร HELLO! ประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล

2.กลุ่มรางวัล Celebrities’ Choices ผลโหวดสูงสุดจากเหล่าเซเลบริตี้ ของนิตยสาร HELLO! รวม 11 ร้าน ได้แก่ ร้าน ”อี_กา/Ega” และ ร้าน “Saeng Thatien” (แสงท่าเตียน) ในหมวดอาหารไทย ร้าน “Frans’ Brunch & Green” ในหมวด Buffet & Brunch ร้าน “Jacky Cafe” ในหมวด Destination ร้าน “Man Tables” (แมน เทเบิ้ลส์) ร้าน “Nusara” (นุสรา) ร้าน “Potong” (โพทง) ร้าน“Terroir Restaurant Bangkok” (เท-รัว เรสเตอรองท์ แบงค็อก) ร้าน “Sorm” (ศรณ์) และร้าน “Wana Yook” (วรรณยุกต์) ในหมวด Fine Dining และ ร้าน “Stella” (สเตลล่า) จากโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ ในหมวดของ บาร์ โดย

คุณวรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้มอบรางวัล

ส่งท้ายบรรยากาศหลังการมอบรางวัล ด้วยร้านอาหารที่ได้รับรางวัลร่วมนำ Signature Menu ของร้านมาจัด Restaurant Showcase ได้แก่ ร้าน Pebbles Bar and Grill, ร้าน Front Room, ร้าน Potong and Opium Bar, ร้านอาหารนาวา, ร้าน Red Lobster, ร้าน R-Haan, ร้าน Løyrom, ร้าน Man Tables, ร้าน Nusara, ร้าน Torroir Restaurant Bangkok, ร้านบ้านนอกเข้ากรุง และร้าน Stella โดยมีเหล่านักชิม เซเลบริตี้ แขกผู้มีเกียรติ พันธมิตร และผู้สนับสนุนการจัดงาน ร่วมแสดงความยินดี พร้อมอิ่มอร่อยกับเมนูระดับรางวัลร่วมกัน โดย ‘HELLO! Taste Guide 2024’ ยังได้รวบรวมร้านอาหารชื่อดัง เมนูเด็ด ตั้งแต่เหนือจรดใต้ มากกว่า 250 ร้าน พร้อมเป็นเพื่อนเดินทางไปกับคุณ