แจกใหญ่! ไอคอนสยาม มอบรางวัลผู้โชคดีจากแคมเปญใหญ่

“ICONSIAM- The 5th Anniversary of The ICON Unrivaled” รวมมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท

นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด จัดงานมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีจากแคมเปญโปรโมชั่นสุดพิเศษ ICONSIAM – THE 5th ANNIVERSARY of THE ICON UNRIVALED รวมของรางวัลมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท โดยมี นางสุมา วงษ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด, นายจิรภัทร สายเพชร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และ นางสาวภิรมย์รัตน์ อิศวพรชัย กรรมการบริหาร สายการบินแควนตัส ให้เกียรติมอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

สำหรับแคมเปญ ICONSIAM – THE 5th ANNIVERSARY of THE ICON UNRIVALED ช้อป แลก ลุ้น กับ โปรโมชั่น แจกใหญ่! ให้เยอะ! 2 ต่อ สำหรับสมาชิก ONESIAM โดยได้มีกำหนดจับรางวัลในวันที่ 31 มกราคม 2567 นอกจากรางวัลใหญ่เป็น รถยนต์ TESLA มูลค่า 1,599,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ยังมีของรางวัลอื่นๆ ได้แก่ รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเอ็กซ์แม็กซ์ คอนเน็คเต็ด พร้อมหมวกกันน็อก 1 รางวัล, จี้เพชร Jubilee Diamondจำนวน 1 รางวัล, Mile Rate 150,000 ไมล์จาก Qantas Airline, ที่นอนรุ่น Feel Embrace ขนาด 6 ฟุต จาก Mr.Big, ห้องพัก Deluxe Room 2 คืน พร้อมอาหารเช้าจาก The Peninsula Bangkok และของรางวัลอื่นรวมกว่า 1,670 รางวัล สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งหมดได้ที่ https://bit.ly/3SZ4Uzf พร้อมติดตามรายละเอียดแคมเปญและกิจกรรมดีๆ ของไอคอนสยามได้ที่ Facebook : ICONSIAM หรือสอบถามโทร 1338