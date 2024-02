รพ.พญาไท 2 ชวน หมอช้าง-ทศพร เช็กดวงสุขภาพ 2567

ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกตลอดปี 2566 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่ามีจำนวนสะสมสูงถึง 147,412 รายและเสียชีวิตสะสม 161 รายตลอดปี และมีการรายงานข้อมูลล่าสุดว่า ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 8,197 ราย มากกว่าปี 2566 ถึง 1.9 เท่า(4,286 ราย) และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยพบผู้ป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ 5-14 ปี พบมากทางภาคใต้และภาคกลาง และมีรายงานผู้เสียชีวิตยืนยันแล้ว 13 ราย เพื่อเสริมสร้างความรู้และการป้องกันไข้เลือดออกให้แก่ประชาชน โรงพยาบาลพญาไท 2 จึงจัดกิจกรรม “ปักหมุดหยุดไข้เลือดออกปีมังกร” เชิญ นพ.พิทักษ์ เดชพรเทวัญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ และ พญ.เรณุกา จรัสพงศ์พิสุทธิ์ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลพญาไท 2 ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความรุนแรงของโรค รวมทั้งสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยเฉพาะการรับวัคซีนไข้เลือดออกเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

พร้อมเชิญ หมอช้าง-ทศพร ศรีตุลา มาเช็กดวงสุขภาพรับปีมังกร 2567 และคุณบาส–ภาณุภัทร์ สุกัลยารักษ์ อินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวจากเพจ Go Went Go มาแชร์ประสบการณ์การดูแลตัวเองเมื่อต้องอยู่ในสถานที่เสี่ยงจากโรคไข้เลือดออก

นพ.ธนารักษ์ สถาพรวรศักดิ์ รักษาการผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลพญาไท 2 กล่าวว่า “หนึ่งในโรคระบาดที่มีตัวเลขสูงตั้งแต่ปีที่แล้วและคาดว่าจำนวนจะเพิ่มขึ้นในปีนี้คือไข้เลือดออก ด้วยภาวะโรคร้อนเป็นเหตุให้ยุงลายมีจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการระบาดของโรคไข้เลือดออกในแต่ละปีเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โรคไข้เลือดออกสามารถเป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มีความรุนแรงและอันตรายถึงชีวิตหากเข้ารับการรักษาล่าช้า ไข้เลือดออกไม่มียารักษาโดยเฉพาะ จึงเป็นการรักษาตามอาการ แต่ปัจจุบันมีวัคซีนที่จะมาช่วยลดอัตราการระบาดและลดความรุนแรงของโรคลงได้โดยสามารถฉีดได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ที่มีอายุระหว่าง 4 – 60 ปี มีประสิทธิภาพในการป้องกันไข้เลือดออกจากทุกสายพันธุ์ ได้ 80.2% และป้องกันการนอนโรงพยาบาลได้ 90.4% โดยสามารถฉีดได้ทั้งคนที่เคยและไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนโดยไม่ต้องตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีดวัคซีนมีความปลอดภัย นอกจากนี้ วัคซีนไข้เลือดออกชนิดใหม่นี้ได้รับการรับรองให้ใช้ในกว่า 30 ประเทศทั่วโลก เช่น สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร บราซิล อาร์เจนติน่า โคลัมเบีย อินโดนีเซีย และไทย เป็นต้น

หมอช้าง-ทศพร ศรีตุลา ได้กล่าวถึงดวงสุขภาพในปีมังกรนี้ว่า “ในช่วงนี้มี 3 ราศีที่ต้องระวังและดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ คือราศีมังกร ราศีสิงห์ และราศีเมถุน เพราะมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบาย หรือมีเรื่องเจ็บตัวฟกช้ำดำเขียวได้ การไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมดวงสุขภาพตามความเชื่อชาวจีน สามารถทำได้ตามสถานที่อย่างเช่น 1. ศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้า อยู่ในมูลนิธิเทียนฟ้า ที่มีความเชื่อว่าผู้ที่มากราบไหว้มักมาขอพรให้หายจากการเจ็บป่วย 2. บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ โรงพยาบาลสงฆ์ ด้วยความที่ท่านเป็นหมอ เลยมีความเชื่อกันว่าการมาขอพรกับท่านจะช่วยดลบันดาลให้คนหายเจ็บไข้ 3. หมอเทวดา วัดเล่งเน่ยยี่ เทพเจ้าแห่งการแพทย์ ที่ผู้คนมีความเชื่อกันว่าหากมากราบไหว้จะช่วยปัดเป่า ความเจ็บ ความป่วย ทั้งนี้ การดูแลสุขภาพทางกายก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หมั่นตรวจสุขภาพกับคุณหมอที่โรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลให้ตัวเองห่างไกลจากโรคที่ใกล้ตัวอย่างไข้เลือดออก รวมไปถึงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนก็เป็นอีกทางหนึ่งของการดูแลสุขภาพตนเอง”

คุณบาส–ภาณุภัทร์ สุกัลยารักษ์ อินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวจากเพจ Go Went Go กล่าวว่า “การเดินทางบ่อยทำให้ต้องเตรียมพร้อมทางร่างกายอย่างเสมอเพราะเราไม่อยากพลาดทริปที่วางแผนไว้แล้ว ส่วนตัวจึงเป็นคนที่ดูแลสุขภาพและให้ความสำคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกัน ที่ผ่านมาเรา ๆ จะระวังกับโควิด-19 หรือไข้หวัดใหญ่ แต่ไข้เลือดออกก็ใกล้ตัวเราเช่นกัน ซึ่งโรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการเฝ้าระวังและการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างการฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครหลาย ๆ คนที่ต้องการป้องกันตัวเองจากโรคนี้ครับ”

สำหรับประชาชนที่สนใจ วัคซีนไข้เลือดออกชนิดใหม่ 2 เข็ม มีระยะห่าง 3 เดือน ในการรับวัคซีนที่โรงพยาบาลพญาไท 2 ราคาวัคซีนไข้เลือดออก 2 เข็ม ราคา 5,000 บาท (รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว) วัคซีนนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 4 – 60 ปี สามารถฉีดได้ทั้งผู้ที่เคยและไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อน พิเศษ!!! ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2567 หลังใช้บริการแล้วสามารถนำใบเสร็จมารับของที่ระลึกจากทางโรงพยาบาลพญาไท 2 ได้ที่ Phyathai Life ชั้น 1 อาคาร B สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ application Health up หรือ Phyathai Call Center 1772