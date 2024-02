“ควีนส์คัพ พิงค์ โปโล 2024″ (Queen’s Cup Pink Polo 2024)การแข่งขันขี่ม้าโปโลหญิงการกุศล หารายได้มอบให้โครงการมะเร็งเต้านม

เสร็จสิ้นลงไปอย่างงดงามสำหรับการจัดการแข่งขันขี่ม้าโปโลหญิงการกุศล รายการ “ควีนส์คัพ พิงค์ โปโล 2024” (Queen’s Cup Pink Polo 2024 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อหารายได้มอบให้โครงการมะเร็งเต้านม มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ ที่จัดโดย บี.กริม นำโดย มร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม ในฐานะนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นันทินี แทนเนอร์ อุปนายกสมาคมฯ ประธานจัดการแข่งขันขี่ม้าโปโลหญิงการกุศล เมื่อวันวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ สนามไทย โปโล แอนด์ อีเควสเทรียน คลับ พัทยา ในรอบชิงชนะเลิศปีนี้ เป็นการแข่งขันระหว่างทีมเจ้าภาพไทย โปโล (Thai Polo) ประเทศไทย และทีม Jamjar ประเทศมาเลเซีย ซึ่งทีมชนะเลิศได้ถ้วยพระราชทานฯ ไปครอง ได้แก่ ทีม ไทย โปโล (Thai Polo) ประเทศไทยเฉือนชนะไปด้วยคะแนน 5 ต่อ 4 คะแนน ท่ามกลางเสียงกองเชียร์ที่ส่งเสียงเชียร์อย่างสนุกสนาน ภายในงานมีผู้มีเกียรติไปร่วมงานทำการกุศลร่วมกันอย่างอบอุ่น อาทิ คุณหญิงฟิโนล่า จาฏามระ, คุณกุสตาโบ อัลเบร์โตมาร์ติโน เอกอัครราชทูตอาร์เจนติน่าประจำประเทศไทย, ศุภนิดา สกุลตั้งไพศาล, กันยาวีร์ ใจบุญ, นันทวัน บุญชูพงศ์, อัญชลี วอน เดอ ลู, ภมร แดส, ณฐนน ณรธัญวิรุณ, ลูเซียโน่ ทัทโทนี แบงค์เกอร์, คาโรลีน ลิงค์, อภิษฎา บรรณกิจโศภน, พาขวัญ จิตเมรี, พริณานันท์ ศิลปศร, พิมแพร อินทรทัต, นิธินาถ ณ นคร, พิชชาภา ปานใจ ฯลฯ

นันทินี แทนเนอร์ นักกีฬาขี่ม้าโปโลหญิงคนแรกของไทย ในฐานะประธานจัดการแข่งขันฯ เผยว่า “พิงค์ โปโล” เป็นการแข่งขันขี่ม้าโปโลหญิงเพื่อการกุศล มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้มอบให้โครงการมะเร็งเต้านม มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ ที่มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยผู้ป่วยและต้านภัยจากโรคมะเร็งเต้านมอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทาง “ป้องกัน รักษา และดูแล” รวมถึงการรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยได้รับความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และในฐานะที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งจึงอยากเชิญชวนให้ผู้หญิงมารวมพลัง ช่วยสร้างประโยชน์ให้สังคมด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมมูลนิธิฯ ผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าโปโล “พิงค์ โปโล” ที่มีนักกีฬาเป็นผู้หญิงทั้งหมด รวมถึงการส่งเสริมกีฬาโปโลของไทยให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้หญิงรุ่นใหม่ สามารถเข้าสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได้ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญเพื่อสังคมอันสร้างสรรค์เปี่ยมคุณค่า ซึ่งได้รับการตอบรับด้วยดีเสมอมา”

Advertisement

รองศาสตราจารย์นายแพทย์กฤษณ์ จาฏามระ ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า “โรคมะเร็งเต้านมเป็นภัยคุกคามชีวิต เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทย ดังนั้นต้องรณรงค์ให้ผู้หญิงใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อให้ห่างไกลจากมะเร็งเต้านม ศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศล โดยเป็นศูนย์บำบัดและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมอย่างครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย ถือเป็นศูนย์ที่ดีที่สุดในด้านของเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยที่พักของผู้ป่วยระยะสุดท้าย สำหรับผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยที่กำลังทำการรักษาแต่ขาดแคลนที่พักอาศัย ศูนย์กิจกรรมในระหว่างวันเพื่อผู้ป่วยและอาสาสมัคร ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรม ตลอดจนศูนย์วิจัยและวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมเพื่อผู้หญิงทุกคน เปรียบเสมือนที่พึ่งพิงของผู้หญิงที่ต้องเผชิญโรคร้าย โดยให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”

ก่อนจะไปชมการแข่งขันขี่ม้าโปโลหญิงการกุศล “ควีนส์คัพ พิงค์ โปโล 2023” ชิงถ้วยพระราชทานฯ ได้มีการแข่งขันขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง ประเภทบุคคลรายการ CSIJ-B PATTAYA 2024 และในงานยังพบกับกิจกรรมหลากหลายจากการออกร้านของผู้สนับสนุน อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม และไฮไลท์ของงานคือแฟชั่นโชว์สุดสง่าบนหลังม้า นำขบวนโดย นันทินี แทนเนอร์ นักกีฬาขี่ม้าโปโลหญิงคนแรกของไทย ประธานจัดการแข่งขันฯ แล้วยังมีเหล่านางแบบนายแบบกิตติมศักดิ์ ร่วมแสดงแบบบนหลังม้าด้วย

อีกหนึ่งสีสันที่พลาดไม่ได้คือ ประเพณี “สตอมปิ้ง ดิวอทส์ Stomping Divots” ของผู้เข้าชมการแข่งขัน ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติของกีฬาขี่ม้าโปโล การย่ำหญ้าเพื่อกลบหลุมในสนาม และกลบรอยเท้าม้าจากการแข่งขัน โดยมีเซอร์ไพรส์พิเศษจาก คุณ Bing Han คอนเสิร์ตมาสเตอร์จากวง Royal Bangkok Symphony Orchestra มาโชว์ไวโอลินในระหว่างการสตอมปิ้ง สร้างสีสันให้กับงาน ที่เหล่าสุภาพสตรีทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ต่างลงสนามร่วมกันย่ำหญ้าอย่างสนุกสนาน ปิดท้ายด้วยการรมอบรางวัล Best Dress Awards และ Best Hat Awards ให้แก่บรรดาแขกผู้เกียรติที่มาร่วมงาน ซึ่งผู้คว้ารางวัล Best Hat Awards ไปครองได้แก่ กันยาวีร์ ใจบุญ CEO Thai Metal Forging ส่วนรางวัล Best Dress Awards ตกเป็นของ อัญชลี วอน เดอ ลู

นับเป็นการแข่งขันขี่ม้าโปโลหญิงการกุศลที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ซึ่งนอกจากความสนุกสนานท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นแล้ว ผู้ร่วมงานยังได้อิ่มเอมใจไปกับการได้ร่วมทำบุญช่วยเหลือสังคมทุกปีอีกด้วย