SO โชว์กำไร Q4/66 โตโดด 184 ล้านบาท ชูการเป็น Strategic Partner เสริมแกร่ง สร้างกลยุทธ์ให้ลูกค้า ด้วยการยกระดับองค์กรทุกมิติ เพื่อส่งมอบคุณค่าของงาน ตอกย้ำ Outsource ยุคใหม่

ผู้ถือหุ้น SO เฮรับทรัพย์ต้อนรับปีมังกร เติบโตทั้งรายได้ กำไรต่อเนื่อง แจกปันผลถ้วนหน้า กับผลประกอบการดีอย่างต่อเนื่อง โชว์ผลการดำเนินงานปี 2566 ที่ 2,346 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่ 5% และมีกำไรสุทธิที่ 184 ล้านบาท มีกำไรเพิ่มขึ้น 9%

นับว่าเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่ของ SO หรือ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจเอาท์ซอร์สที่มีพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีระดับโลก ใช้โมเดล Tech – Enabled Outsourcing Solution เข้ามาพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพแบบครบวงจรหนึ่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์ไทย ที่สร้างโอกาสจากการตอกย้ำจุดแข็ง เสริมความแกร่งจากจุดยืนที่เข้าไปมีบทบาทสำคัญจากการเป็น Strategic Partner ในการ ร่วมคิด กำหนดกลยุทธ์องค์กร และนโยบายต่างๆให้กับลูกค้า โดยใช้โมเดลการนำนวัตกรรมผสมผสานเข้ากับการให้บริการด้านแรงงานบุคลากร และการวิเคราะห์ออกแบบกระบวนการ

ยิ่งกว่านั้นยังผนึกกำลังกับบริษัทเทคฯ ระดับโลก Huawei (Cloud System) และ LAIYE (RPA) สร้างเป็น Solution ที่หลากหลายในการแก้ปัญหาให้กับธุรกิจลูกค้าที่แตกต่างกันในแต่ละราย มุ่งหวังให้ลูกค้าได้รับคุณค่าและประโยชน์จากการใช้บริการอย่างสูงสุด ซึ่งการยกระดับองค์กรในครั้งนี้ ทาง SO ให้ความสำคัญในทุกมิติด้วยกลยุทธ์ Empower ทั้งในส่วนของ แบรนด์ เซลล์ และระดับปฏิบัติการทั้งหมด เพื่อให้ลูกค้าได้โฟกัส Core Business หลักของธุรกิจ มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดจากการบริหารงาน ด้วยคอนเซปท์ UNLOCK POSSIBILITIES, SO HERE WE ARE ให้กับทุกองค์กร คาดหวัง New S – Curve ในปีนี้

คุณณัฐพล วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SO เปิดเผยว่า “Trend ในอนาคต จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี AI, การบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน และแนวโน้มการใช้ Outsource ที่เพิ่มขึ้น โดยผมเองได้ไปร่วมงาน World Economic Forum ซึ่งคาดการณ์ในอีก 2 ปี ตำแหน่งงานในโลกจะหายไป 1 ใน 3 จากการถูก AI ทดแทน ซึ่งหมายถึงราว 85 ล้านตำแหน่ง ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องแรงงานมนุษย์ว่างงานจำนวนมหาศาล ทำให้ขาดรายได้ ทำให้เกิดปัญหาสังคม และเศรษฐกิจตามมาอีกมากมาย

ซึ่งสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของ Q4 2566 คือ SO เองต้องปรับเปลี่ยน หรือ Transform ยกระดับตัวเองในทุกมิติ เพื่อให้เราสามารถดึงศักภาพทรัพยากรด้านบุคลากรที่มี ร่วมกับเทคโนโลยีระดับโลกใหม่ๆ เข้ามาผสมผสาน กับกระบวนการของ LEAN Management สร้างเป็นโซลูชั่น Tech-enabled outsource ให้ลูกค้าได้รับ Value ของงานบริการ Outsource แล้วมองเราเป็น Strategic Partner ให้กับองค์กรลูกค้าได้อย่างแท้จริง นอกเหนือจากนั้นคือ SO กำลังมองหาช่องทางการรุกตลาดใหม่ๆเพื่อสร้าง New S-Curve ในภาคอุตสาหกรรมของไทย โดยเเฉพาะในกลุ่ม EEC รวมถึงอุตสาหกรรมของต่างชาติ ที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทในประเทศ การมองหาการบริการใหม่ๆในกลุ่ม Security ทั้งในส่วนของ Security Guard และ Cyber Security การนำเทคโนโลยี IoT, Automation AI เข้ามาทดแทนการใช้กำลังคน หรือตลาดแรงงานที่มีแนวโน้มเริ่มลดลง เสริมความแข็งแกร่งให้ SO มากยิ่งขึ้น ในการการขยายฐานธุรกิจ และคาดหวังการโตด้วยตัวเลข Double-Digit ในปี 2567 ต่อไป”

