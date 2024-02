คิง เพาเวอร์ เปิดเวที THE POWER BAND 2024 SEASON 4

27 กุมภาพันธ์ 2567 – กลับมาอีกครั้ง และยิ่งใหญ่กว่าเดิม! กับ “THE POWER BAND” เวทีประกวดวงดนตรีสากลคุณภาพระดับประเทศที่เข้มข้นขึ้นทุกปี บทพิสูจน์ของนักดนตรีตัวจริงมากความสามารถ โดย คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ผนึกกำลังวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย 6 ค่ายเพลงดัง Muzik Move, LOVEiS Entertainment, Small Room, What The Duck, Warner Music Thailand และ XOXO Entertainment จัดงานแถลงข่าว THE POWER BAND 2024 SEASON 4 เวทีประกวดวงดนตรีสากลคุณภาพระดับประเทศ ณ คราวน์ เอเทรียม คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ภายใต้คอนเซปต์ “Let The Music Power Your World เป็นได้สุด เป็นไปได้ ด้วยพลังแห่งดนตรี” ชิงรางวัลรวมกว่า 2 ล้านบาท! พร้อมร่วมทำซิงเกิลกับโปรดิวเซอร์มืออาชีพ และโอกาสในการร่วมแสดงในเทศกาลดนตรีระดับประเทศ

นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คิง เพาเวอร์ เล็งเห็นถึงศักยภาพและการเติบโตของวงดนตรีไทยผ่านเวที THE POWER BAND รวมไปถึงจำนวนผู้สมัครที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี สะท้อนถึงความต้องการของนักดนตรีไทยที่มองหาเวทีประกวดที่มีคุณภาพสูง เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการแสดงพลังทางด้านดนตรีและความสามารถได้อย่างเต็มที่ โดยเชื่อว่าเวทีนี้มีบทบาทสำคัญในการช่วยสนับสนุน จุดประกายให้นักดนตรีได้พัฒนาฝีมือ และต่อยอดความฝันของตนเอง ตรงกับคอนเซปต์การประกวดที่ว่า “Let The Music Power Your World เป็นได้สุด เป็นไปได้ ด้วยพลังแห่งดนตรี”

THE POWER BAND เวทีประกวดวงดนตรีสากลคุณภาพระดับประเทศ เป็นที่ยอมรับทั้งจากผู้ปกครอง คณาจารย์ ตลอดจนผู้มีประสบการณ์ทางด้านดนตรีมากมาย ทั้งในเรื่องมาตรฐานและคุณภาพ โดยการประกวดครั้งนี้ได้รับเกียรติจากTop of Formคณะกรรมการผู้คร่ำหวอดในแวดวงดนตรีทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง อาทิ เช่ – อัคราวิชญ์ พิริโยดม หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, พล – คชภัค ผลธนโชติ ผู้บริหารค่าย Boxx Music และZircle Muzik, ติ๊ก – กฤษติกร พรสาธิต ผู้บริหารค่าย Home Run Music และ เป้ – ไพสิฐ คำกลั่น Music Director ค่าย Melodic Corner เป็นต้น โดยการประกวดครั้งนี้ชิงรางวัลรวมกว่า 2 ล้านบาท! พร้อมร่วมทำซิงเกิลกับโปรดิวเซอร์มืออาชีพ และโอกาสในการร่วมแสดงในเทศกาลดนตรีระดับประเทศ

“THE POWER BAND ไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้นักดนตรีทุกคนได้แสดงความสามารถแบบไร้ขีดจำกัดเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีที่ให้ทุกคนได้สะสมประสบการณ์อันล้ำค่าที่ไม่อาจหาได้จากที่ไหน ไม่ว่าจะเป็น THE POWER BAND MUSIC CAMP ซึ่งริเริ่มเมื่อปีที่ผ่านมา โดยรวบรวมมิวสิกกูรูระดับประเทศกว่า 20 คน มาถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านดนตรีทุกแขนงให้กับผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศกว่าร้อยชีวิต, การได้ออกซิงเกิลเพลงและมีมิวสิกวิดีโอเป็นของตัวเอง, ได้แสดงฝีมือทางดนตรีให้ผู้บริหารค่ายเพลงชั้นนำได้ชม สร้างโอกาสในการเข้าร่วมงานแม้ไม่ได้เป็นผู้ชนะ เป็นการตอกย้ำว่า THE POWER BAND เป็นเวทีแห่งโอกาสที่ถึงแม้ว่าทุกคนจะไม่สามารถเป็นผู้ชนะได้ แต่สามารถที่จะได้รับโอกาสในการทำตามความฝัน และนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการประกวดไปต่อยอดในอนาคตได้” อภิเชษฐ์กล่าว

ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า การประชันฝีมือทางดนตรีกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งบนเวที THE POWER BAND 2024 SEASON 4 ตอกย้ำการเป็นเวทีประกวดที่เปิดกว้างในทุกแขนงดนตรี ที่ผ่านมามีนักดนตรีที่ฉายแววเด่นและได้มีโอกาสทำงานจริงในแวดวงดนตรีถือเป็นการต่อยอดที่ประสบความสำเร็จไปอีกขั้น ในปีนี้ยังมี 6 ค่ายเพลงชื่อดังในไทยมาเสริมทัพเพื่อเพิ่มโอกาสในการก้าวสู่การเป็นศิลปินอาชีพ พร้อมการลงพื้นที่ในรอบโซนนิ่งแสดงสด เพื่อไปคัดเพชรเม็ดงามจาก 5 สนามแข่งขันทั่วประเทศมาประชันฝีมือในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยในปีนี้มีการแบ่งกลุ่มการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นมัธยมศึกษา สุดยอดวงดนตรีระดับมัธยมฯ (High School Class) และรุ่นบุคคลทั่วไป เส้นทางสู่ศิลปินมืออาชีพ (Professional Class : Road to Artist) สำหรับรอบโซนนิ่งแสดงสดแบ่งสนามการแข่งขัน ดังนี้ สนามที่ 1 กรุงเทพมหานคร, สนามที่ 2 จังหวัดขอนแก่น, สนามที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่, สนามที่ 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสนามที่ 5 จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ วงที่ผ่านเข้ารอบจะได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ THE POWER BAND MUSIC CAMP เพื่อเรียนรู้เทคนิคทางดนตรีต่าง ๆ จากมิวสิกกูรูระดับประเทศอีกด้วย ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประกวดและติดตามรายละเอียดได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 2 สิงหาคม 2567 ผ่านทางเว็บไซต์: www.music.mahidol.ac.th/thepowerband

ทั้งนี้ เวที THE POWER BAND 2024 SEASON 4 ได้รับเกียรติจากพันธมิตรในแวดวงดนตรีร่วมงานอย่างคับคั่ง เพื่อช่วยมองหานักดนตรีหน้าใหม่ที่มีฝีมือ อาทิ ชลากรณ์ ปัญญาโฉม กรรมการบริษัท ผู้บริหารค่ายเพลง XOXO Entertainment, ดนุภพ กมล รองกรรมการผู้จัดการบริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้ร่วมทำซิงเกิลเพลงและมิวสิก วิดีโอกับค่ายเพลงภายใต้การดูแลของ บริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด พร้อมด้วย รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์ Managing Director ค่าย SMALLROOM, คาล นิทัศน์ คงขำ Managing Director ค่าย Warner Music Thailand, นัฐพงษ์ สุทธิวิรีสรรค์ A&R Executive ค่ายเพลง What The Duck และพิรียา ถีระวัฒนาสวัสดิ์ Managing Director ค่ายเพลง LOVEiS Entertainment เป็นต้น

ภายในงานยังมีไฮไลต์พิเศษ คือ มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังมากความสามารถ อิ้งค์ – วรันธร และ 4EVE ที่จะมาร่วมสร้างสีสันและแรงบันดาลใจทางดนตรี ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประกวดและติดตามรายละเอียดได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 2 สิงหาคม 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ www.music.mahidol.ac.th/thepowerband