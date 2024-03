ไอคอนสยาม และไอคอนคราฟต์ จัดเทศกาลงานกาแฟระดับพรีเมียม“ICONIC CRAFT COFFEE FEST 2024” รวมพลแชมป์บาริสต้าฝีมือระดับประเทศอัดแน่นด้วย Specialty Coffee จากร้านกาแฟชื่อดังกว่า 50 ร้านทั่วไทยตั้งแต่วันนี้ – 10 มีนาคม 2567

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ ไอคอนคราฟต์, กรมทรัพย์สินทางปัญญา, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สยาม ทาคาชิมายะ และไอซีเอส จัดงานเทศกาลกาแฟสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “ICONIC CRAFT COFFEE FEST 2024” (ไอคอนิค คราฟต์ คอฟฟี่ เฟส 2024) ภายใต้คอนเซ็ปต์ Coffee in the Creative Park ยกขบวนร้านกาแฟและคาเฟ่ชื่อดังทั่วทุกมุมของเมืองไทยมาไว้ในงานกว่า 50 ร้าน มากกว่า 1,000 รายการ ทั้งเมล็ดกาแฟ ผลิตภัณฑ์กาแฟ ไม่ว่าจะอุปกรณ์ เครื่องชงกาแฟ มารวมไว้ในที่เดียว พบกับ “Specialty Coffee” ตั้งแต่คัดเมล็ดกาแฟ จนถึงกระบวนการ คั่ว บด กลั่น ชง ให้ได้กาแฟที่มีรสชาติระดับพรีเมียม พร้อมพบกับแชมป์บาริสต้า รางวัลระดับประเทศ และศูนย์รวมประสบการณ์กาแฟที่ทุกคนสามารถเพลิดเพลินไปกับการสร้างสรรค์กาแฟในแบบของตัวเอง พร้อมลิ้มลองกลิ่นละมุนรสละไมของเครื่องดื่มเมนูซิกเนเจอร์แก้วพิเศษ และสัมผัสกับเสน่ห์เฉพาะตัวของเมล็ดกาแฟจากฝีมือคนไทยทั่วประเทศ พิเศษปีนี้ด้วยการรังสรรค์งานครีเอทีฟเพื่อตอบโจทย์คนรักกาแฟละรักงานไอเดีย ได้มาดื่มด่ำบรรยากาศที่เต็มไปด้วยงานครีเอทีฟสุดเก๋ ควบคู่ไปกับการสัมผัสรสชาติกาแฟ ที่มาพร้อมขนมหวาน เบเกอรี่ จับคู่อร่อยได้อย่างลงตัว ตลอด 11 วันเต็ม ตั้งแต่วันนี้ – 10 มีนาคม 2567 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม

“ICONIC CRAFT COFFEE FEST 2024” จัดขึ้นเพื่อเป็นการสานต่อความสำเร็จต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

Advertisement

โดยคัดสรรจำนวนร้านกาแฟและคาเฟ่มารวมไว้มากที่สุดกว่า 50 ร้านชื่อดัง ด้วยเป้าหมายมุ่งส่งเสริมและผลักดันธุรกิจกาแฟไทยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งเกษตรกร ผู้ปลูก ผู้แปรรูป ไปจนถึงเหล่าบาริสต้า แสดงความสามารถและนำเสนอผลิตภัณฑ์จากความมุ่งมั่นตั้งใจ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมวงการกาแฟไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องไปสู่ระดับโลก พิเศษในปีนี้ พบบรรยากาศการตกแต่งที่สร้างสรรค์ ด้วยงานครีเอทีฟสุดสนุก รวมพลคนรักกาแฟและรักงานไอเดีย ได้ร่วมดื่มด่ำรสชาติกาแฟที่รังสรรค์ขึ้นมาโดยเฉพาะ พร้อมของหวานมากมายที่ให้ทุกคนได้ลิ้มลองคู่ไปกับกาแฟอย่างลงตัว ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยงานครีเอทีฟสุดชิคที่ให้เหล่าคอฟฟี่เลิฟเวอร์ และบรรดานักครีเอทีฟ ได้อิ่มเอมกันถ้วนหน้า

ภายในงาน ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนคราฟต์ ยกทัพเครื่องดื่มมากกว่า 1,000 รายการ จากร้านกาแฟ Specialty Coffee ชื่อดังทั่วทุกมุมของประเทศ ที่คัดสรรคุณภาพระดับพรีเมียม ซึ่งแต่ละร้านการันตีรสชาติความอร่อยด้วยรางวัลระดับโลกและชื่อเสียงที่เลื่องลือมากมาย อาทิ ร้าน ROAST8RY ร้านกาแฟสุดฮิตจากเชียงใหม่ ก่อตั้งโดย “ต๋อง – อานนท์ ธิติประเสริฐ” บาริสต้าดีกรีแชมป์จากรายการ Thailand National Barista Champion 2024 และแชมป์ World Latte Art Championship 2017 ที่ Budapest, Hungary ภายในงานพบกับเมนูพิเศษ SHAKEN SERIES และ Black & Fruity Coffee มอบประสบการณ์และทักษะต่างๆ จากการเดินทางไปแข่งขันมาปรับแต่งให้เหมาะกับคนที่เพิ่งหัดดื่มกาแฟจนถึงสาวกกาแฟตัวจริงอีกด้วย

PANGKHON Coffee Roaster โรงคั่วกาแฟเจ้าแรกที่ปลูกกาแฟบนดอยปางขอน ตั้งแต่ปี 2530 ณ หมู่บ้านปางขอน ต.ห้วยชมภู จ.เชียงราย กาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า คาติมอร์-เบอร์บอน100% เกรด AA คุณภาพดีเยี่ยม โดดเด่นในโทนหวาน “ช็อกโกแลต ฟรุ๊ตตี้” โดยมีส่วนสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนกาแฟดอยปางขอน ให้เกิดการพัฒนาด้านองค์ความรู้และการทำการเกษตรแบบยั่งยืน

GRAPH กาแฟคราฟต์จากเชียงใหม่ เกิดขึ้นจากการเดินทางท่องเที่ยวผ่านถนนที่คดเคี้ยวไปมาราวกับเส้นกราฟ กลายเป็นที่มาของชื่อร้าน โดยคัดเลือกหลากหลายเมล็ดกาแฟพันธุ์ดีที่ได้จากการลงพื้นที่ไปทำความคุ้นเคยกับเกษตรกรจากไร่ต่างๆ มาทดลองและชงอย่างพิถีพิถันเป็นกาแฟที่เกิดจากส่วนผสมใหม่ๆ รวมถึงรูปแบบของกาแฟ Nitro เป็นร้านแรกๆ ในเชียงใหม่ และงานนี้ทางร้านนำเสนอเมนูพิเศษ ‘High way’ รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นและชวนผ่อนคลายของส้มยูซุผสมผสานกับ Espresso เสริมรสให้โดดเด่นขึ้นด้วย Lemon ลงตัวสุดๆ

Coffee Bean Chocolate เมล็ดกาแฟอาราบิก้าคั่วเคลือบดาร์คช็อกโกแลต ช็อกโกแลตในรูปแบบเม็ดที่ไม่ใช่ช็อกโกแลตธรรมดา เพราะด้านในซ่อนเมล็ดกาแฟอาราบิก้าทั้งเมล็ด ซึ่งผ่านการคั่วพิเศษให้กรอบ แล้วเคลือบด้วยดาร์กช็อกโกแลตหอมๆ เกิดเป็นรสชาติเข้มหอมลงตัว

อีกไฮไลต์สำหรับคอกาแฟคือ Moccamaster Thailand เครื่องชงกาแฟดริปอัตโนมัติ ผลิตแฮนด์เมดในประเทศเนเธอร์แลนด์ จุดเด่นคือมีความทนทานสูง ใช้พลังงานอย่างประหยัด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยวัสดุที่ทำมาใช้สามารถใช้ได้นานและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รูปทรงการออกแบบที่เป็น Iconic design และมีสีให้เลือกหลากหลาย

ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะยังมีเหล่าบรรดาแบรนด์กาแฟชื่อดังที่ร่วมขนทัพเมนู Specialty Coffee มาให้ลิ้มลองกันในงานนี้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นกาแฟ Americano (ICONSIAM Blend) สูตรพิเศษจากทางร้าน Beans Coffee Roaster, Okinawa Latte, Spanish Latte จากร้าน Rise.bkk, กาแฟบ๊วยจากเชียงราย, กาแฟกะทิ จากร้าน Siriwat Selected Coffee, Honduras Whiskey and Colombia Honeydew จากร้าน Brew Flavor, กาแฟอาราบิก้าไทย 100% สูตร ‘เจ้าจอม’ ‘บ้านป่า’ และ ‘เนินเขา’ จากร้าน 19 Degrees North (19 องศาเหนือ), กาแฟตระกูล Age Rum จากร้าน POUR OVER LAB และตามด้วยเมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากร้านชั้นนำอีกมากมาย อาทิ ร้าน Fika & Co. Café, Santipanich Roaster Company, Roast Runner, Rolling Roasters, The Old School : Specialty Coffee, Rêver Roaster, A KEEN HOUSE, Yosniyom Coffee, SAUCE COFFEE, Peeps and Pals, Balena Roastery, Plearn Chocolate, AFTER CHOC, Siamaya Chocolate, Maled Coffee Roaster และ CHAR FLOWER TEA เป็นต้น

ทั้งนี้ ยังมีร้านกาแฟคุณภาพพรีเมียม จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตั้งอยู่ที่ โซน Walkway ชั้น M อาทิ A CUP Coffee by ProJOE Signature Drink ร้านกาแฟคุณภาพพรีเมียม ทางร้านมีดีกรีแชมป์บาริสต้ามาร่วมเสิร์ฟความหอมกรุ่นให้ทุกคนได้ร่วมชิมกัน, กาแฟสดไร่ช่อลดา ส่งมอบความอร่อยด้วยกาแฟสด รสชาติเข้มข้นเป็นเอกลักษณ์ ใครได้ลองต้องรัก, กาแฟดอยหล่อ ร้านกาแฟสดคุณภาพ ราคาสบายกระเป๋า คนรักกาแฟต้องลอง, วิสาหกิจชุมชนรุ่งเรืองพัฒนากาแฟเทพเสด็จ กาแฟที่มีเอกลักษณ์คือความหอมละมุน กลมกล่อม รสชาติคลาสสิก จากดอยเทพเสด็จ จ.เชียงใหม่, Meekhwamsook (มีความสุข) ร้านชานมไข่มุกกระบอก ดีไซน์แปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร วัตถุดิบคัดสรรมาจากแหล่งชั้นนำสุดพรีเมียม, Chino Cha ร้านชานมไข่มุก ราคาเป็นมิตร มีหลายรสชาติความอร่อยให้ได้เลือกชิมกันอย่างนับไม่ถ้วน และร้านกาแฟของกรมทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ ร้านกาแฟดอยลังกาเทพเสด็จ ร้านกาแฟเกรดพรีเมียมจากยอดดอย จ.เชียงใหม่ มีความหอมและรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ ทำให้โด่งดังไปไกลถึงระดับโลก, กาแฟดงมะไฟ ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากชุมชน สุดยอดของกาแฟอาราบิก้าออร์แกนิค คาเฟอีนต่ำ รสชาติดี สามารถมาเลือกลิ้มรสความอร่อยจากเมล็ดกาแฟดีๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ก.พ. – 5 มี.ค. 2567

นอกจากนี้ ยังมีร้านกาแฟสุดฮิตจาก สยาม ทาคาชิมายะ อาทิ ร้าน UCC Coffee Shop ร้านคาเฟ่ญี่ปุ่นที่คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพ เหมาะกับสาย Café Hopper โดยเฉพาะ พิเศษสำหรับงานนี้ ทางร้านชวนพบกับ 2 เมนูไฮไลต์ ได้แก่ Full Moon Pa-Ngan (ฟูลมูนพะงัน) และ Two Heart (Strawberry Espresso Tonic) ปกติ 200 บาท ในงานจำหน่ายเพียง แก้วละ 120 บาทเท่านั้น ซึ่งที่สำคัญคือเมล็ดที่นำมาทำเครื่องดื่มพิเศษนี้ ยังมาจากสูตรการเบลนของรองแชมป์การคั่วกาแฟ รายการ Thailand National Coffee Roasting Championship ปี 2020 ซึ่งคือเมล็ด Signature Blend และยังมีเมล็ดและดริปแบ็คแบบ Single origin มาขายในงานด้วย โดยมีตัวเด็ดคือ Blue mountain สามารถแวะมาเยี่ยมชิมรสชาติความอร่อยกันได้ภายในงาน, Café KALDI คาเฟ่ญี่ปุ่นที่คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพดีจากทั่วทุกมุมโลก โดยควบคุมการคั่วและผลิตโดยคอฟฟี่มาสเตอร์ชาวญี่ปุ่น มาพร้อมเมนูไฮไลต์สุดพิเศษ Iced Yuzu Cold Brew ราคา 85 บาท และ Yuzu Cold Brew Smoothie ราคา 100 บาท Yuzu Cold Brew ความเข้มที่มาพร้อมกับความสดชื่น ความพิถีพิถันในการสกัดกาแฟเพื่อดึงรสชาติที่กักเก็บอยู่ในเมล็ดกาแฟออกมาทั้งหมด ผสมกับส้มยูซุหอม หวาน สดชื่น ให้รสชาติที่ไม่เหมือนใคร และพบกับโปรโมชั่นสุดคุ้ม เพียงซื้อสินค้าภายในร้าน มูลค่า 500 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ รับฟรี ถุงรักษ์โลกลายคาลดิ 1 ใบ (เฉพาะในงานเท่านั้น)

ด้าน ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ ก็มีกาแฟรสชาติเยี่ยมให้ได้ลิ้มลอง อาทิ Rep Coffee ร้านกาแฟที่มี มีพร้อมทั้งเครื่องดื่มและขนม ให้ทุกคนได้เลือกอิ่มกันแบบไม่อั้น, Molto ไอศกรีมสัญชาติไทย เกรดพรีเมียม อัดแน่นความอร่อยพร้อมเสิร์ฟให้ทุกคนได้ลิ้มลองกัน และ Lotus’s Privé พรีเมียมไฮเปอร์มาร์เก็ต ยกทัพกาแฟนำเข้าชั้นดีมาให้ทุกคนได้สัมผัสความอร่อยแบบสุดพิเศษกัน

สุดเซอร์ไพรส์!!! พบกับ “Bara’s Thailand Jaunt” การเดินทางของ YogurBara คาเฟ่สุดฮิตที่บินลัดฟ้าจากเกาหลีมาเปิด Pop up Store เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทย ณ บริเวณโซน Walkway ชั้น M ไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ 7 – 10 มีนาคมนี้ เพียง 4 วันเท่านั้น พลาดไม่ได้กับไอเทมสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมาย อาทิ เสื้อยืดทีเชิ้ต กางเกงวอร์ม ถุงเท้า กระเป๋า Tote Bag กระบอกน้ำ พวงกุญแจ กิ้บติดผม คุ้กกี้ และกราโนล่า พร้อมตู้สติ๊กเกอร์และมุมถ่ายรูปสุดคิ้วท์มากมาย พิเศษ! 100 ท่านแรก/วัน (จำนวน 400 สิทธิ์ตลอดรายการ) ที่ซื้อสินค้าภายใน Pop up Store รับฟรี!! YogurBara โยเกิร์ตดื่มแสนอร่อยจากเกาหลี ขนาด 350 กรัม และ รับฟรีทันที!! ปฏิทินปี 2024 สุดน่ารักที่รวมการเดินทางท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ ของน้อง Bara สำหรับ 200 ท่านแรกที่ซื้อสินค้ารวมมูลค่า 2,500 บาท

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีเครื่องชงกาแฟและอุปกรณ์ทำกาแฟจากหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกสรรอย่างจุใจ ตลอดจนเมล็ดกาแฟหลากหลายสายพันธุ์จากแหล่งที่ปลูก (แบรนด์ไทย) อร่อยเข้มถึงใจ คุณภาพเทียบเท่าระดับโลก โดยเฉพาะกาแฟดำ ซึ่งปัจจุบันผู้คนเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น กาแฟดำจึงเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์เพราะไม่มีน้ำตาลและไขมัน อีกทั้งยังมีงานวิจัยมากมายที่บ่งชี้ว่ากาแฟดำมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ส่วนสายหวาน ก็มีร้านขนมหวานชื่อดัง และเครื่องดื่มสำหรับสาย Non- Coffee เช่น ช็อกโกแลตสุดอร่อย ตามด้วยชาชั้นเยี่ยม ที่คัดสรรมาเป็นพิเศษเพื่อคุณโดยเฉพาะมาให้เลือกชิมกันด้วย และตลอดงานยังมีดนตรีที่ช่วยขับกล่อมสร้างบรรยากาศให้ทุกคนได้ร่วมดื่มด่ำความสุขนี้ไปพร้อมๆ กัน

ลิ้มรสชาติความอร่อยของกาแฟสายพันธุ์ดี พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมายภายในงานนี้เท่านั้น

สำหรับ ONESIAM Member รับสิทธิพิเศษ 3 ต่อ ต่อที่ 1 เมื่อซื้อสินค้าจากร้านเครื่องดื่มในไอคอนสยามหรือไอซีเอส ครบ 200 บาทขึ้นไป รับทันที Thai Specialty Coffee Drip Bag “ICONIC RIVER” จาก ICONCRAFT X GRAPH ลงทะเบียนรับสิทธิ์บริเวณจุดลงทะเบียนในงาน ต่อที่ 2 รับคูปองส่วนลดเครื่องดื่ม ทันที 50.- บาท เมื่อกดรับสิทธิ์ผ่าน ONESIAM SuperApp (สำหรับซื้อเครื่องดื่มตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป ภายในงานเท่านั้น)

และต่อที่ 3 เมื่อซื้อสินค้าไอคอนคราฟต์ภายในงาน ครบ 2,000 บาทขึ้นไป ได้รับแก้ว ICONCRAFT มูลค่า 450 บาท จำนวน 1 ใบ (สอบถามรายละเอียดเพิมเติม ณ จุดขาย)

สาวกคอฟฟี่เลิฟเวอร์มาร่วมดื่มด่ำกับบรรยากาศเทศกาลงานกาแฟสุดคึกคักแห่งปี ในงาน “ICONIC CRAFT COFFEE FEST 2024” พร้อมรับความหอมกรุ่นกับรสชาตินุ่มละมุนของกาแฟคราฟต์คนไทย และเลือกซื้อเมล็ดกาแฟจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมกาแฟไทยให้เติบโต พร้อมลิ้มรสความอร่อยของหลากหลายเมนูพิเศษจากคาเฟ่ดังและร้านกาแฟชั้นนำมากมายกว่า 50 ร้าน ตลอด 11 วันเต็ม ตั้งแต่วันนี้ – 10 มีนาคม 2567 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M