ตอกย้ำความสำคัญเทคโนโลยีการตลาด บนเวที MARTECH EXPO 2024

ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับการจัดงาน Marketing Technology & Innovation Expo 2024 by SC Asset หรือ MarTech Expo 2024 ซึ่ง Future Trends ร่วมกับ JITTIPONG Loespradit (จิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์) นายกสมาคมเทคโนโลยีเพื่อการตลาด (MarTech Association), บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) – SC Asset รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ Rocket Innovation, บริษัท สิริซอฟต์ จำกัด (มหาชน) – SIRISOFT และ Amazon Web Services (AWS) ร่วมด้วย Funcrowd Thailand, Mandala AI., PRIMO, Ready Planet, PAM REAL CDP, AIS Business 5G, Buzzebees, AIYA, Braze, InsightERA และ Freshket ได้ร่วมจัดขึ้น ณ ภิรัช ฮอลล์ ไบเทค บางนา โดยมีผู้สนใจจากภาคธุรกิจ ผู้อยู่ในแวดวงการตลาดเข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน ตอกย้ำให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อบทบาทของเทคโนโลยีการตลาดที่ได้เข้ามามีส่วนกำหนดแผนงานและกลยุทธ์ของธุรกิจ เพื่อให้ก้าวทันกับ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยภายในงานมีไฮไลท์สำคัญ คือ การรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศกว่า 70 คน ที่มาร่วมอัปเดตเจาะลึกเทรนด์เทคโนโลยี

นวัตกรรมการตลาด กับหัวข้อเสวนากว่า 50 Session ผ่าน 4 เวทีเสวนาที่หลากหลายและครอบคลุมแบบ insight ในทุกมิติ ได้แก่ Visionary Stage – Strategy Stage – Global Stage และ Product Launch Stage พร้อมการนำเสนอความล้ำหน้าของเทคโนโลยีการตลาด เครื่องมือและโซลูชันที่ทันสมัย จากผู้ประกอบการด้านดิจิทัลชั้นนำทั้งในและต่างประเทศรวมกว่า 100 บูธ

ธนโชติ วิสุทธิสมาน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไลค์ มี จำกัด และผู้ก่อตั้ง Future Trends เผยว่า “แนวโน้มการปรับใช้ Marketing Technology หรือ MarTech ในธุรกิจปัจจุบันมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น โดยเฉพาะในปี 2023-2024 ที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยอ้างอิงจากผลสำรวจของ Gartner พบว่า บริษัทขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาได้จัดสรรงบประมาณให้ MarTech เป็น 1 ใน 4 ของงบประมาณด้านการตลาดทั้งหมด นอกจากนั้นยังมีผลการศึกษา พบว่า องค์กรขนาดใหญ่กว่า 68% และธุรกิจขนาดกลางหรือ SMEs กว่า 54% มีแนวโน้มเพิ่มงบประมาณด้านเทคโนโลยีการตลาด เช่นเดียวกัน สำหรับการใช้งาน MarTech ในประเทศไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และธุรกิจของไทยยังใช้งาน MarTech เพียง 5-10% ของศักยภาพที่มีเท่านั้น นั่นหมายความว่า ตลาด MarTech ในประเทศไทยยังมีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้นอีกมากมายในอนาคต

“การจัดงาน MarTech Expo 2024 ภายใต้ธีม Marketing Technology to Extend Possibilities มุ่งหวังให้ธุรกิจองค์กรและธุรกิจ SMEs ในประเทศไทยได้อัปเดตเทรนด์ MarTech ที่กำลังเป็นที่นิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศและรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปต่อยอดและปรับใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการสร้างโอกาสต่างๆ ให้ธุรกิจได้ก้าวทันเทรนด์โลกและสร้างความเป็นไปได้ให้ธุรกิจ อีกทั้งการเลือกใช้เครื่องมือทางการตลาดที่ถูกต้อง ยังช่วยให้องค์กรประหยัดงบประมาณ ส่งผลให้ธุรกิจมีผลกำไรเพิ่มขึ้น โดยเราได้รวบรวมกลุ่มธุรกิจ MarTech กว่า 90% ของประเทศมาร่วมออกบูธกว่า 100 บูธ เพื่อให้ธุรกิจที่สนใจได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และยังได้ร่วมรับฟังการบรรยายจากจากวิทยากรและแบรนด์ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากการใช้งาน MarTech เป็นต้น”

Advertisement

ทางด้าน จิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์ นายกสมาคมเทคโนโลยีเพื่อการตลาด (MarTech Association) และผู้ก่อตั้ง Marketing Tech Thailand ผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจ MarTech ของไทย กล่าวว่า สมาคมเทคโนโลยีเพื่อการตลาด หรือ MarTech Association ปัจจุบันมีสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกว่า 100 บริษัทและมีคณะกรรมการดำเนินงานอยู่ 25 บริษัท โดยสมาคมฯ มีพันธกิจสำคัญในหลากหลายมิติ อาทิ การสร้างการรับรู้ (Awareness) ให้แก่ผู้สนใจด้าน MarTech ได้เข้าใจกลไกการทำงานและผลลัพธ์ที่ดีต่อธุรกิจในทุกประเภท เพื่อให้ทุกธุรกิจได้นำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปทำการตลาดได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังสนับสนุนด้านการศึกษา (Education) โดยที่ ผ่านมา ทางสมาคมฯ ได้เซ็น MOU กับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เพื่อเข้าไปให้ความรู้และร่วมจัดทำหลักสูตรด้าน MarTech ให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานด้านการตลาดได้อย่างทันเทรนด์และสร้างระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ให้แก่กลุ่มธุรกิจ MarTech โดยการจัดทำ Business Matching ระหว่าง Start up และเหล่า Platform รวมทั้งสนับสนุน Startup ด้าน MarTech ในการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งการจัดงาน MarTech Expo 2024 ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลต์ที่สร้าง Ecosystem ให้แก่วงการ MarTech ในประเทศไทยและสร้างโอกาสให้กับภาคธุรกิจได้อีกมากมาย”

ดร.ดิเรก ตยาคี Head of Technology Solutions บริษัท เอสซี แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของการจัดงาน ซึ่งนอกจากนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะด้วยระบบ Command Centre และNotification Center มาจัดแสดงภายในงานแล้ว ยังได้ขึ้นเสวนาร่วมกับ ขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมทเธียร์ จำกัด (Metthier) ในหัวข้อ Transforming Customer Engagement : The Evolution of Preventive Technology and Personalized Experiences โดยได้กล่าวว่า เอสซี แอสเสท ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเพื่อที่อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้อยู่อาศัยเป็นสำคัญ โดยใช้เครื่องมือดิจิทัลและแพลตฟอร์มหลากหลายรูปแบบ เช่น แอปพลิเคชัน รู้ใจ ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกบ้านเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารสำคัญ โดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยแบบเรียลไทม์ที่สามารถแจ้งเตือนลูกบ้านได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งได้ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีอย่าง Metthier มาร่วมเป็นพาร์ตเนอร์เพื่อพัฒนาฟีเจอร์ต่างๆ ทั้งนี้ SC Asset ยังคงเดินหน้าสนับสนุน MarTech ของไทยให้พัฒนาต่อไป”

ขณะที่ ขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมทเธียร์ จำกัด (Metthier) กล่าวว่า “หนึ่งในบริการหลักของ Metthier คือ บริการด้านความปลอดภัย โดย ศูนย์ปฎิบัติการอัจฉริยะของเมทเธียร์ ได้นำระบบ AI และ IoT มาเป็นหัวใจหลักของการรักษาความปลอดภัยและการจัดการอสังหาริมทรัพย์ในยุคดิจิทัล โดยใช้ AI ในการตรวจจับสิ่งผิดปกติและแจ้งเตือนเข้าศูนย์ฯ ในแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทีมดูแลความปลอดภัยสามารถเข้าแก้ไขสถานการณ์ได้ทันที ที่สำคัญยังทำ data analytics ให้แก่ลูกค้า ซึ่งการสร้างความแตกต่างของเราจะช่วยยกระดับการรักษาความปลอดภัยและพัฒนาการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ”

นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีหัวข้อเสวนาที่น่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมเผยมุมมองและองค์ความรู้เกี่ยวกับ MarTech บน 4 เวทีสำคัญของงานในครั้งนี้ อาทิ

Visionary Stage เวทีของการอัปเดตและเจาะลึกเทรนด์เทคโนโลยีการตลาดจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่เผยทิศทางแนวโน้มทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และข้อมูลเชิงลึกในมิติต่างๆ พร้อมเครื่องมือทางการตลาดที่จะช่วยกำหนดวิสัยทัศน์และการวางแผนธุรกิจได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ อาทิ

– Loyalty 4.0 – going beyond commoditized experiences โดย รางวัล ดุษฎีสุรพจน์ จาก Rocket Innovation

– Breaking Barriers: Integration for MarTech experience with DevOps โดย วสวัตติ์ เชิดสงวน จาก SIRISOFT

– Cloud Evolution in MarTech: Maximize Generation AI for Marketing Innovation โดย วัตสัน ถิรภัทร จาก AWS

– Consumer Insight & Marketing Insight 2024 โดย สโรจ เลาหศิริ และ สิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์

– Revolution of Retail Technology โดย อัจฉริยะ ดาโรจน์ จาก AIYA และ ธนาวัฒน์ มาลาบุปผา จาก eTailligence

– 2024 Social Trend Exploration โดย ดร. เอกลักษณ์ ยิ้มวิไล จาก Mandala AI.

Strategy Stage เวทีแห่งกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีเทคโนโลยีเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการวางเป้าหมายธุรกิจ พร้อมสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการแข่งขัน อาทิ

– Restaurant Business growth with MarTech โดย ธนพงศ์ วงศ์ชินศรี จาก Penguinx

– MarTech & Data in E-Commerce โดย วีระวัฒน์ เหลืองอำพล จาก Marketing Blueprint และ กัณม์ ภูธณลักษณ์ จาก Advice IT Infinite PCL

– Food is all around: B2B & B2C โดย จิรายุ เกิดสุภาพ จาก freshket และ ศรัณย์ ชินสุวพลา จาก Robinhood

– FutureSkills for MarTech ERA โดย โอชวิน จิรโสตติกุล จาก FutureSkill

Global Stage เวทีแห่งโอกาสและความท้าทายของธุรกิจในตลาดระดับโลก กับองค์ความรู้แบบเจาะลึกจากประสบการณ์และกลยุทธ์ของผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการก้าวสู่การแข่งขันในระดับโลก อาทิ

-MarTech in CLMV Business โดย Chris Pham จาก VMO Thailand

-How to a Digital Platforms to Branded Platform โดย แดน ศรมณี จาก Brandology Thailand

-MarTech Ecosystem โดย สิรสิทธิ์ สุริยพัฒนพงศ์ จาก Choco และ ทรงพล ยิ่งสุวรรณโชติ จาก Data First

Product Launch Stage เวทีของการเปิดตัวและรวบรวมผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี นวัตกรรม เครื่องมือทางการตลาดใหม่ล่าสุด จากหลากหลายบริษัทและองค์กรผู้นำด้านดิจิทัล อาทิ

-E-Commerce Data Insights to Accelerate Online Growth โดย ธนาวัฒน์ มาลาบุปผา จาก eTailligence

-Help or Hurt: After the dust era of ‘Al’ in Creative Industry โดย ดิศรา อุดมเดช จาก Yell Advertising

-Voice of Customer: The Power of Customer Engagement MarTech โดย สิทธิ เทียมเมฆา จาก X10

การจัดงาน Marketing Technology & Innovation Expo 2024 by SC Asset ในครั้งนี้ยังมีกิจกรรม Business Matching & Networking ที่มุ่งให้เกิดความร่วมมือการเจรจาจับคู่ทางธุรกิจ การขยายการลงทุนต่อยอดในอนาคต รวมทั้งหวังผลักดันให้ MARTECH ECOSYSTEM ของประเทศไทยครบวงจรและสมบูรณ์แบบเพื่อยกระดับสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไปอีกด้วย ทั้งนี้ เตรียมตัวพบกับงาน Marketing Technology & Innovation Expo 2025 ที่จะมาพร้อมกับแนวคิด Marketing x Technology Exploring the Power ติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่ https://theMarTechexpo.com และ https://www.facebook.com/ThaiMarTechExpo