6 ข้อควรรู้ ก่อนจ้างนักสืบเอกชน!

เมื่อกล่าวถึงการจ้างนักสืบเอกชน เชื่อว่าน้อยคนที่จะรู้เรื่องราวของการจ้างวานรูปแบบนี้ เนื่องจากรูปแบบงานนักสืบเอกชนค่อนข้างถูกปกปิดเป็นความลับ นักสืบมืออาชีพส่วนมากจะไม่ค่อยเปิดเผยตัวสักเท่าไหร่ ในการติดต่อเพื่อจ้างวานอาจจะต้องติดต่อผ่านช่องทางลับเฉพาะเท่านั้น ทำให้ผู้ที่มีความต้องการอยากจ้างนักสืบ หลาย ๆ คนกำลังมืดแปดด้าน เพราะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนดี บทความนี้เราจะพาคุณมาพบกับ 6 ข้อควรรู้ ก่อนที่จะเริ่มต้นจ้างนักสืบเอกชน ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย !

1. จ้างนักสืบเอกชนจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น

ประการแรก เรื่องของ “ความน่าเชื่อถือ” เป็นสิ่งที่คุณควรตัดสินใจให้มากที่สุด ก่อนที่จะจ้างนักสืบเอกชน เพราะเรื่องที่คุณกำลังจ้างวานนั้นต้องเป็นความลับที่คุณไม่อยากให้เปิดเผยอย่างแน่นอน นักสืบเอกชนที่ดีจะต้องมีจรรยาบรรณสูงมาก ไม่นำข้อมูลของผู้จ้างวานออกมาเผยแพร่ และ จะต้องมั่นใจว่าคนที่คุณกำลังติดต่อเป็นนักสืบจริง ๆ ไม่ใช่มิจฉาชีพที่หลอกให้คุณเสียเงินไปฟรี ๆ

2. ความถนัดเฉพาะทางของนักสืบคนนั้น ๆ

หากใครเคยมีประสบการณ์จ้างนักสืบมาบ้าง คงจะรู้ว่านักสืบแต่ละคนนั้นมีความถนัดเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป บ้างก็ถนัดในเรื่องชู้สาว บ้างก็ถนัดเรื่องของแกะรอยคนหาย บ้างก็ถนัดเรื่องของการฉ้อโกง หรือ แม้กระทั่งนักสืบที่เชี่ยวชาญเรื่องของการแฝงตัว หากอยากให้ได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจที่สุด จะต้องเลือกจ้างนักสืบให้ตรงกับงานที่พวกเขาถนัด เหมือนดั่งสำนวน “Put the Right Man on the Like Job”

3. ขอบเขตการทำงานของนักสืบเอกชน

ในการจ้างนักสืบเอกชน ในบางขั้นตอนของการทำงาน อาจจะเป็นความลับเฉพาะที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่อย่างไรก็ตามทุก ๆ การทำงานไม่ว่าจะเป็นสายงานไหน “ขอบเขตการทำงาน” คือสิ่งที่ผู้จ้างวานจะต้องรับรู้ เนื่องจากนักสืบบางคนอาจใช้วิธีที่สุ่มเสี่ยงที่จะผิดกฎหมาย ซึ่งอาจส่งผลเสียตามหาต่อผู้จ้างวาน ดังนั้นในส่วนนี้จะต้องกำหนดขอบเขตการทำงานให้ชัดเจน ถ้าจะให้ดีควรมีการลงลายลักษณ์อักษรเลยจะดีที่สุด

Advertisement

4. วิธีการทำงานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ

บริษัทนักสืบแต่ละที่นั้นจะมีขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือน ๆ กันคือ ในระหว่างการทำงาน มักจะมีการสื่อสารกับผู้ว่าจ้างอยู่เสมอ ในส่วนนี้ผู้จ้างวานและนักสืบ ควรต้องพูดคุยเรื่องของวิธีการทำงานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ วิธีไหนทำได้ วิธีไหนทำไม่ได้ ส่วนหนึ่งก็เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการสืบสวนที่ดีที่สุด อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาบานปลาย หากมีข้อผิดพลาดในการสืบสวนเกิดขึ้น

5. ควรเริ่มต้นจากบริการ “ให้คำปรึกษา”

นอกจากบริการในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ อีกหนึ่งบริการของนักสืบเอกชนคือ “การให้คำปรึกษา” ทั้งในเรื่องคดีความ ขั้นตอนการรับมือปัญหา ความน่าจะเป็นในข้อสงสัยที่คุณกำลังเผชิญ หากนักสืบเอกชนเจ้าไหนที่มีบริการให้คำปรึกษาฟรี หรือ ให้คำปรึกษาในราคาสุดพิเศษ ให้ลองใช้บริการนั้นเสียก่อน เพราะคำปรึกษาที่ได้รับ ช่วยทำให้คุณตัดสินใจได้ว่า ควรจ้างนักสืบคนนี้หรือไม่ ?

6. ต้องมีการกำหนดค่าใช้จ่ายเอาไว้อย่างชัดเจนในการจ้าง

การจ้างนักสืบเอกชน ก็เหมือนกับการจ้างงานรูปแบบอื่น ๆ ก่อนจะเริ่มงานควรมีข้อกำหนดเรื่องของค่าใช้จ่ายเอาไว้อย่างชัดเจน จะต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนไหนบ้าง ผู้จ้างงานจะได้รับอะไรบ้าง ภายในระยะเวลากี่วัน ในส่วนของราคาจะต้องสมเหตุสมผลกับวิธีการทำงานของนักสืบ หากมีทีมงานหลายคน มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย ก็อาจจะมีราคาที่แพงกว่า และ การแฝงตัวในระยะเวลานาน หรือ งานที่มีความเสี่ยงสูง ก็จะมีราคาที่แพงเช่นเดียวกัน

บทส่งท้าย

หากคุณอยากจะจ้างนักสืบเอกชน เพื่อเคลียร์ปัญหาคาใจที่คุณกำลังเผชิญในตอนนี้ ไม่ต้องเสี่ยงตามหานักสืบด้วยตนเองจากในอินเทอร์เน็ต หรือ ประกาศหานักสืบตามนิตยสารต่าง ๆ เนื่องจาก Fastwork ได้รวบรวมนักสืบเอกชนฝีมือดีมาให้คุณเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็น สืบทรัพย์ สืบบ้านเล็ก สืบหาคนหาย หรือ สิ่งของมีค่า ด้วยระบบการจ้างงานที่ปลอดภัย 100% พร้อมระบบแบ่งชำระ สำหรับงานระยะยาวที่ผู้ว่าจ้างไม่อยากจ่ายเป็นเงินก้อนเดียว