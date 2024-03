DITP x GIT สร้างปรากฏการณ์ Networking Reception

บางกอกเจมส์ ครั้งที่ 69

รวมพลคนอัญมณี สู่เป้าหมายศูนย์กลางการค้าจิวเวลรี่โลก

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) และ นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT) จัดงาน Networking Reception ในงานแสดงสินค้า “Bangkok Gems and Jewelry Fair” ครั้งที่ 69 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องเพลนารี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีนักธุรกิจในอุตสาหกรรมจิวเวลรี่ไทยและองค์กรระดับนานาชาติเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

นายภูสิต อธิบดี DITP เปิดเผยว่า “งานแสดงสินค้าบางกอกเจมส์จัดอย่างต่อเนื่องมากว่า 40 ปี โดยครั้งนี้ ได้รับการตอบรับ

จากผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงสินค้าเกินเป้าหมาย กว่า 1,100 ราย 2,500 คูหา เต็มพื้นที่ฮอลล์ 1-8 ของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กิจกรรม Networking Reception จึงถือเป็นงานสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า ผู้ประกอบการ บุคคลสำคัญในแวดวงอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ แขกวีไอพี ผู้แทนจากสถานทูตต่างๆ และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศทั่วโลก ได้มีโอกาสพบปะและสร้างเครือข่ายทางการค้า ภายใต้งานเลี้ยงบรรยากาศหรูหรา ทว่าเป็นกันเอง โดยงานครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Cultivating Connections” สานสายสัมพันธ์เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้บายเยอร์จากทั่วโลกได้ชื่นชม ผ่านเครื่องประดับระดับมาสเตอร์พีซจากฝีมือช่างไทยที่คัดสรรมาโชว์ในงานนี้โดยเฉพาะ ตอกย้ำจุดยืนของงานบางกอกเจมส์ในฐานะงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลก”

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการ GIT เผยว่า งานบางกอกเจมส์ เป็นงานที่เหล่านักซื้อจากทั่วโลกต่างเฝ้ารอ เปรียบเสมือนประตูสู่โลกแห่งอัญมณีและเครื่องประดับชั้นเลิศ ที่ให้โอกาสแก่ผู้ซื้อได้สัมผัสกับสินค้าคุณภาพดีจากประเทศไทย แหล่งผลิตอัญมณีและเครื่อประดับที่ขึ้นชื่อ และมีอัตลักษณ์ของตนเอง ไม่เพียงเท่านั้น ผู้ซื้อยังจะได้สัมผัสกับไมตรีจิตแบบไทยอันอบอุ่น ซึ่งจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และกันยายนโดย หวังว่ากิจกรรม Networking Reception นี้ จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ซื้อจากทั่วโลก และเป็นหมุดหมายสำคัญที่ผู้ประกอบการทั่วโลกต้องมา

นอกจากการจัดแสดงสินค้าแล้ว ภายในงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 69 ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการพิเศษ “Heirlooms of Elegance” โซนจัดแสดงสินค้าผู้ประกอบการหน้าใหม่ New Faces โซนนักออกแบบรุ่นใหม่ The Jewellers และนิทรรศการเครื่องประดับด้านความเชื่อโชคลางของไทย “ฤทธิ์ RICH” ตลอดจนกิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการส่งออก จากผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ และการสัมมนาให้ความรู้ด้านเทคนิคการผลิต การตลาด และอื่นๆ อีกมากมาย และที่สำคัญภายในงาน GIT ยังได้เปิดให้บริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อ และผู้ขายที่ต้องการภายใน 24 ชั่วโมง ในราคาพิเศษ อีกด้วย

งาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 69 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bkkgems.com หรือ facebook.com/Bangkokgemsofficial