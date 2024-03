สยามพารากอน ‘Luxury Destination’ ระดับโลกที่ครบพร้อมทุกมิติ

ผนึกกำลังสยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่

จัดแฟชั่นอีเว้นท์สุดอลังการ “World Fashion Trend Spring/Summer 2024”

6 มีนาคม 2567 ที่สยามพารากอน

สยามพารากอน ตอกย้ำความเป็น “Luxury Destination” ระดับโลก ผนึกกำลัง สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ พร้อมด้วย ธนาคารกสิกรไทย สร้างสุดยอดปรากฏการณ์แฟชั่น กับ แฟชั่นอีเว้นท์แห่งปีสุดอลังการ “World Fashion Trend Spring/Summer 2024” ยกทัพเหล่านางแบบนายแบบและศิลปินดาราสุดฮอต ร่วมอัพเดทคอลเลคชั่นฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนใหม่ล่าสุดแห่งปี 2024 จากลักซ์ชูรี่แบรนด์ระดับโลก อาทิ Balenciaga, Boss, Burberry, Casablanca, Celine, Coach, Dolce & Gabbana, Fendi, Givenchy, Loewe, Longchamp, Louis Vuitton, MAX MARA, MCM, Miu Miu, Off-White, Prada, Roger Vivier, Saint Laurent, Tory Burch, Valentino และอีกมากมาย โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2567 ที่ พาร์ค พารากอน สยามพารากอน เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

อัพเดทลุคใหม่ประจำฤดูกาลพร้อมไอเท็มฮอตและ must-have ต่างๆ จากเหล่าลักซ์ชูรี่แบรนด์ระดับโลกกับเหล่าดาราศิลปินดังมากมายที่จะมาร่วมเป็นแขกคนสำคัญในค่ำคืนแห่งแฟชั่น อาทิ ไบรท์-วชิรวิชญ์ ชีวอารี, ริว-วชิรวิชญ์ วัฒนภักดีไพศาล, บลู-พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ, นานิ-หิรัญกฤษฎิ์ ช่างคำ, ออฟ-จุมพล อดุลกิตติพร, ดัง-ณัฎฐ์ฐชัย บุญประเสริฐ, ฟอส-จิรัชพงศ์ ศรีแสง, ฟรีน-สโรชา จันทร์กิมฮะ, แพต-ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช, จูเน่-เพลินพิชญา โกมลารชุน และหนุ่มๆวง BUS (Because of You, I Shine) อย่าง ภีม-วสุพล พรพนานุรักษ์, ขุนพล-ปองพล ปัญญามิตร และ ภู-ธัชชัย ลิ้มปัญญากุล พร้อมด้วยแรปเปอร์ชื่อดัง โต้ง TWOPEE – พิทวัส พฤกษกิจ ที่จะมาร่วมเติมสีสันและอัพเลเวลความสนุกสนานด้วยเสียงเพลง

นอกจากนี้ เหล่าศิลปินจาก BUS ได้แก่ เอเอ-อชิรกรณ์ สุวิทยะเสถียร, ไทย-ชญานนท์ ภาคฐิน, เน็กซ์-ณัฐกิตติ์ แช่มดารา, อลัน-พศวีร์ ศรีอรุโณทัย และ จั๋ง-ธีร์ บุญเสริมสุวงศ์ พร้อมด้วยห้าศิลปินสาวเกิร์ลกรุ๊ป VIIS, สองหนุ่มจาก DOMUNDI โทมัส-ธีรทัศน์ จึงมณีรัตน์ และ ลาเต้-ธรรรถชน จันทร์แก้วอมร จะมาร่วมนำเสนอแฟชั่นลุคสุดคูล จากแบรนด์แฟชั่นทั้งไทยและเทศในสยามเซ็นเตอร์ และหนุ่มๆ วง Proxie ได้แก่ วิคเตอร์-วรเมธ กอนุประพันธ์, อองรี-ออสการ์ เอ็ดเวิร์ด วัตราเศรษฐ, กัน-รัชชานนท์ เรือนเพ็ชร์ และ คิม-ปัณณธร จิรศาสตร์ ในลุคของแบรนด์ดังระดับอินเตอร์จากสยามดิสคัฟเวอรี่

สรัลธร อัศเวศน์ ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ กล่าวว่า “สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ ต่างเป็นจุดหมายปลายทางแห่งแฟชั่นที่ครองความเป็นที่หนึ่งในใจของทั้งคนไทยและนักช้อปต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกนำเสนอที่สุดของปรากฏการณ์ด้านแฟชั่นที่แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เหนือระดับและทุกความต้องการ โดยสยามพารากอน คือ ‘Luxury Destination’ สุดยอดแห่งลักซ์ชูรี่แฟชั่นระดับโลกที่ครบครันที่สุด และยังมุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์เหนือความคาดหมาย เป็นเดสติเนชั่นอันดับหนึ่งที่แบรนด์ดังต่างๆ เลือกให้เป็นสถานที่นำเสนอร้านแห่งแรกในประเทศไทย, แฟลกชิพสโตร์ระดับโลก, หรือ pop-up stores สุดพิเศษ เพื่อนำเสนอคอลเลคชั่นพิเศษ และคอลเลคชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟต่างๆ ทำให้สยามพารากอนครองความเป็นหนึ่งในการส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษและแตกต่างอย่างเหนือระดับ โดยในปีนี้ สยามพารากอน ได้ร่วมผนึกกำลังกับ สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ พร้อมด้วย ธนาคารกสิกรไทย นำเสนอสุดยอดประสบการณ์แฟชั่นกับงาน “World Fashion Trend Spring/Summer 2024” ที่จะเนรมิตให้พาร์ค พารากอน กลายเป็นแฟชั่นอีเว้นท์สุดยิ่งใหญ่ อัพเดทสีสันแห่งแฟชั่นต้อนรับฤดูร้อน ตอกย้ำความเป็นผู้นำแห่งการเป็น ‘Luxury Destination’ อย่างแท้จริง”

งาน “World Fashion Trend Spring/Summer 2024” ในปีนี้ นอกจาก สยามพารากอน ที่นำเสนอคอลเลคชั่นล่าสุดของเหล่าลักซ์ชูรี่แบรนด์แล้ว สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ ยังร่วมมอบประสบการณ์แฟชั่นสุดยิ่งใหญ่ โดย สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียล้ำเทรนด์ ฉลองครบรอบ 50 ปี กับงาน “SIAM CENTER the Summer Trendsetter curated by MINT” พบกับกองทัพศิลปิน รุ่นใหม่ อาทิ AA, THAI, NEX, ALAN และ JUNG จาก BUS (Because of you i shine), VIIS จาก G’NEST, โทมัส และ ลาเต้ จาก DOMUNDI, และเหล่าโมเดลรุ่นใหม่ที่มาร่วมสร้างสีสันบนรันเวย์ด้วยเสื้อผ้าและแอคเซสเซอรี่คอลเลคชั่นรับ Spring / Summer 2024 จาก ALAND, ABSOLUTE SIAM, NIKE, VANS, DICKIES, SMILEYHOUND, LEISURE PROJECTS, ADIDAS, ACMÉ DE LA VIE, POMELO, GREYHOUND, FRANK GARCON, ICONIC, SODA และ ROTSANIYOM ครีเอตลุคโดย MINT ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 ที่เอเทรียม 1 ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแฟชั่นต่อเนื่องตั้งแต่ 7-10 มีนาคม 2567 ได้แก่ วันที่ 7 มีนาคม 2567 พบกับ Summer Trend by HASGUARD, Summer Fun Time by Y MOMENT และ ศิลปินสาวสุดฮอตจาก G’NEST: VIIS, 8 มีนาคม 2567 Summer Trend by RAVIPA, MINT Summer Trend อัปเดตเทรนด์แฟชั่นซัมเมอร์นี้จาก Mint Magazine นำทีมโดยบรรณาธิการบริหาร “ก้อง-กฤษฏิ์” ที่จะมาพูดคุยและครีเอตลุคใหม่ๆกับดาราสุดฮอต มีน นิชคุณ และ ปิดท้ายกับ ENT SYNC Thailand, 9 มีนาคม 2567 กิจกรรม Exclusive จาก Pomelo VIP styling session, Leisure Projects SS24 Collection Preview,ศิลปินจาก EMS Media Entertainment และ DFJ Entertainment และปิดท้าย วันที่ 10 มีนาคม 2567 พบกับ Kolour of Siam by KANAPOT ร่วมพูดคุยและพบกับการเปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ เพื่อฉลองครบรอบ 50 ปี สยามเซ็นเตอร์ โดยแบรนด์ดัง KANAPOT และพบกับ มินิคอนเสิร์ตจาก PERSES

ด้าน สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ตอกย้ำความเป็นผู้นำทางด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ล้ำสมัย พร้อมให้ทุกคนเข้ามาค้นพบ (Experiment), สร้างสรรค์ (Create) และพัฒนา (Cultivate) ได้อย่างไม่รู้จบ

ให้ทุกคนได้มาค้นหาสไตล์ในแบบที่เป็นตัวเองพร้อมมอบประสบการณ์พิเศษให้ทุกมุมมองในการดีไซน์แฟชั่นได้อย่างไร้ขีดจำกัด นำเสนอเทรนด์สปริง/ซัมเมอร์ 2024 โดยมี 4 หนุ่ม วง PROXIE นำโดย คิม, กัน, วิคเตอร์ และ อองรี พร้อมด้วย 2 หนุ่มจากเรื่อง Playboyy The series เชลล์ ธกฤต และ เดช ณรงค์เดช อีกทั้ง ณ ณภัทร และ เกิร์ลกรุ๊ป QRRA มาเป็นผู้ถ่ายทอดสไตล์การแต่งตัวได้อย่างน่าค้นหา กับแบรนด์ชั้นนำจาก CLUB21 Multilabel และ COMME des GARÇONS ให้เหล่าแฟชั่นนิสต้าได้อัพเดทลุค นอกจากนี้ เหล่านักช้อปยังสามารถพบกับเสื้อผ้าจาก Discovery Selection ที่ตอบโจทย์ความต่างหลากหลายสไตล์จากแบรนด์แฟชั่นทั่วโลกสำหรับทุกเพศ ทุกคาแรคเตอร์ ที่มีเฉพาะที่สยามดิสคัฟเวอรี่อีกด้วย

เพื่อฉลองฤดูกาลแห่งแฟชั่น สยามพารากอน ยังเอาใจคนรักแฟชั่นด้วยกิจกรรมแฟชั่นจากเหล่าลักซ์ชูรี่แบรนด์ไม่ว่าจะเป็น Pop-Up สุดพิเศษ, Private Viewing และอีกมากมายตลอดเดือนมีนาคมนี้ พร้อมด้วยสิทธิประโยชน์สุดพิเศษมากมายให้เหล่าแฟชั่นนิสต้าได้ช้อปปิ้งไอเท็มโปรดได้อย่างจุใจและคุ้มค่าตลอด 1 เดือนเต็มที่สยามพารากอน กับแคมเปญ “Siam Paragon World Fashion Trend Spring/Summer 2024” รับ Siam Gift Card สูงสุด 10,000 บาท เมื่อช้อป ณ ร้านลักซ์ชูรี่แฟชั่นที่ร่วมรายการ ระหว่าง 6 มีนาคม 2567 – 4 เมษายน 2567 พร้อมสิทธิพิเศษจากธนาคารกสิกรไทย สำหรับผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย รับ Siam Gift Card เพิ่มอีกมูลค่า 1,000 บาท

