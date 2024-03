คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมฉลองวันสตรีสากล รายการ “Celebrating International Women’s Day” บรรเลงโดยวง RBSO ร่วมด้วยสองศิลปินสตรีชื่อดังระดับนานาชาติ ทั้งศิลปินเดี่ยวไวโอลินและผู้อำนวยเพลง บรรเลงเพลงคลาสสิกยอดนิยม

มูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้าฯ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และ บี.กริมกรุ๊ป โดยการสนับสนุนของเมืองไทยประกันภัย บริษัท ดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บุญรอด บริวเวอรี่ ธนาคารกรุงเทพ กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ ธนาคารออมสิน สรรพสินค้าเซ็นทรัล ธนาคารไทยพาณิชย์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มูลนิธิเอสซีจี ธนาคารกสิกรไทย และบีเจซี บิ๊กซี

กำหนดจัดการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมฉลองวันสตรีสากล รายการ “Celebrating International Women’s Day” บรรเลงโดยวง Royal Bangkok Symphony Orchestra (RBSO) โดยมี เลติเซีย โมเรโน (Leticia Moreno) ศิลปินเดี่ยวไวโอลิน และโคลเอ้ ดูเฟรสเนอ (Chloé Dufresne) ผู้อำนวยเพลงหญิงรับเชิญ นำสองศิลปินสตรีระดับนานาชาติ มาร่วมบรรเลงผลงานของนักประพันธ์เพลงชื่อดังในยุคโรแมนติก

การแสดงเริ่มด้วยเพลง ‘Pavane Suites’ เป็นบทเพลงประเภทเพลงสวีท (Suite) หรือเพลงชุดของ กาบริเอล โฟเร โดยนำทำนองจากเพลงเต้นรำที่นิยมในราชสำนักฝรั่งเศส มาประพันธ์ขึ้นใหม่ ดนตรีมีความนุ่มนวลไพเราะ โดยเฉพาะทำนองหลักที่บรรเลงเดี่ยวโดยฟลูต เป็นหนึ่งในผลงานของโฟเรที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

เพลง ‘Carmen Fantasy’ ปาโบล ซาราชาเต ประพันธ์งานชิ้นนี้ โดยนำทำนองเด่นจากเรื่อง Carmen ของจอร์จ บีเซต์ มาประพันธ์ขึ้นใหม่ ที่แฝงไปด้วยความคิด ความฝันและจินตนาการ ตามเรื่องราวของความรักที่จบลงด้วยความตาย

เพลง ‘Tzigane for Violin and Orchestra’ เป็นบทเพลงที่ ราเวลได้ประพันธ์ขึ้นมาใหม่ โดยทำนองมาจากเพลงประเภท ซิกาณ (Tzigane) ซึ่งเป็นเพลงพื้นเมืองของพวกยิปซีในฮังการี มีทำนองและลีลาที่วิจิตรพิสดาร หลากหลายอารมณ์ ราเวลอุทิศงานชิ้นนี้ให้กับ Jelly d Aranyi นักไวโอลินชื่อดังชาวฮังกาเรียน

ปิดท้ายด้วย ‘Symphony No.7 in D minor’ ดโวชาคประพันธ์โดยนำทำนองมาจากเพลงพื้นบ้านและเพลงเต้นรำของชาวเช็กโกสโลวากีย มาสร้างสรรค์ ผลงานบทนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นซิมโฟนีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบทหนึ่งในบรรดาซิมโฟนีทั้ง 9 บทที่เขาได้ประพันธ์ไว้

เลติเซีย โมเรโน ศิลปินเดี่ยวไวโอลินชาวสเปน ชนะการแข่งขันไวโอลินระดับนานาชาติหลายรายการ อาทิ รางวัล Henryk Szeryng Competition ปี 2000 รางวัล Pablo de Sarasate ปี 2001 มีผลงานการแสดงคอนเสิร์ตทั่วโลก เธอได้บรรเลงเดี่ยวกับวงออร์เคสตร้าชื่อดังระดับโลกหลายวง อาทิ Chicago Symphony Orchestra, Wiener Symphoniker

โคลเอ้ ดูเฟรสเนอ ผู้อำนวยเพลงชาวฝรั่งเศส เธอเคยได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล หลายครั้ง เธอได้รับรางวัล อาทิ The Nicolai Malko International Competition for Young Conductors (ปี 2021) และ The Besançon International Competition for Young Conductors (ปี 2021) ได้รับเชิญไปอำนวยเพลงให้กับวง Orchestra National de France เพื่อบันทึกเสียงบทเพลง “La Marseillaise” เพลงชาติฝรั่งเศส สำหรับบรรเลงในพิธีปิดงานกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียว

บัตรราคา 400, 800, 1200, 1600 และ 2000 บาท

ส่วนลดสำหรับบัตรทุกราคา-50% สำหรับนักเรียน/นักศึกษา และผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

จำหน่ายบัตรที่ Thaiticketmajor โทร 02-262-3456

สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานมูลนิธิ RBSO โทร 0-2255-6617-8, 0-2255-9191-2