Tatler Thailand จับมือสยามพารากอน และ UOB Privilege Banking

Tatler Thailand จับมือศูนย์การค้าสยามพารากอน และ UOB Privilege Banking จัดอีเว้นท์เปิดตัว Tatler GMT Thailand เป็นครั้งแรก พร้อมผลักดัน Luxury Watch Community ในประเทศไทย

Tatler Thailand ภายใต้การดำเนินธุรกิจของ Tatler Asia สื่อและแพลตฟอร์มลักซ์ชัวรีชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย จับมือศูนย์การค้าสยามพารากอน และ UOB Privilege Banking เปิดตัว Tatler GMT เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณ Hall of Mirrors ศูนย์การค้าสยามพารากอน การผนึกกำลังดังกล่าวเป็นหนึ่งในภารกิจการสร้าง Luxury Watch Community และ Money-Can’t-Buy Experiences

งานเปิดตัว Tatler GMT Thailand ได้มีการจัดแสดงนาฬิกา Rare items ที่มีเพียงไม่กี่เรือนทั่วโลก อาทิ Bovet Pininfarina Aperto 1, Franck Muller Double Mystery Color Dreams, Zenith Defy Extreme Glacier, Maurice Lacroix Aikon Automatic Watch Collection, Grand Seiko The Majestic White Birch, Chopard Imperiale Joaillerie Rainbow, Panerai Luminor Tourbillon GMT PAM01060, Corum Saddam Golden Coin, Rolex Octagonal Oyster Circa:1926 และ Ulysse Nardin San Marco 136-77-9 Enamel Cloisonné Dial อีกทั้งยังมี 8 แบรนด์นาฬิการ่วมจัดแสดงในงานดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น Bovet, Bell & Ross, Bulgari, Chopard, Grand Seiko, Maurice Lacroix, Panerai, และ Zenith

ไม่เพียงเท่านั้น ภายในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากเหล่า Watch Guru และ Watch Collectors มาร่วมพูดคุย อาทิ ท็อป-ณัฐเศรษฐ์ พูนทรัพย์มณี, ปราสาท วิทยาภัทร์, ปิ๊บ-รวิศ เทิดวงศ์, ดร.ปราโมทย์ เหรียญเจริญสุข พูดคุยในประเด็น ‘Watch is Not Just A Watch’ โดยมีสืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์ Editor-In-Chief Tatler GMT Thailand เป็น Moderator อีกทั้ง Tatler ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารร่วมงานเปิดตัวดังกล่าว ได้แก่ อภิญญา โดลแลน Managing Director at Tatler Asia (Thailand), Adrien Choux (Regional Business Director for Watches, Tatler Asia), ธณพร ตันติยานนท์ ผู้บริหารหน่วยธุรกิจ ศูนย์การค้าสยามพารากอน และ ยุทธชัย เตยะราชกุล กรรมการผู้จัดการ บุคคลธนกิจ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย พร้อมด้วยศิลปินร่วมเฉลิมฉลองงานเปิดตัว Tatler GMT Thailand อาทิ ปอย-ตรีชฎา เพชรรัตน์, เอส-ศุภ สง่าวรวงศ์ หรือ ‘ฉลามเอส’ นักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติ และ เจ สเป็นเซอร์

เพื่อตอกย้ำความเป็นที่สุดแห่งเอเชีย (The Best of Asia) การจัดงานในครั้งนี้ Tatler ได้เลือกศูนย์การค้าสยามพารากอนเป็นสถานที่จัดงานในการเปิดตัวเพราะศูนย์การค้าสยามพารากอนเป็น Luxury Destination ที่รวบรวมแบรนด์นาฬิกาชั้นนำระดับโลกมากที่สุดในประเทศไทย และเป็นหมุดหมายสำคัญของ Luxury Brands ชั้นนำจากทั่วโลกไว้อย่างครบครันที่สุด

มากไปกว่านั้น Tatler Thailand และ UOB Privilege Banking ได้ร่วมจัดงาน Gala Dinner ที่ร้าน Casa Lenzi ในช่วงค่ำเพื่อร่วมเฉลิมฉลองการเปิดตัว Tatler GMT เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ให้กับลูกค้าคนสำคัญของ UOB ประเทศไทย โดยได้นำเสนอเมนูอาหารภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘World of Wonder Gastronomy’ ซึ่งมีเชฟ Henry Lee จากร้าน Juksunchae, เชฟ Francesco Lenzi จากร้าน Casa Lenzi, เชฟธนินธร จันทรวรรณ จาก Chim by Siam Wisdom และ เชฟ Seiji Sudo จาก Sushi Saryu ร่วมรังสรรค์เมนูสุดพิเศษที่ไม่เคยนำเสนอที่ไหนมาก่อน ซึ่งการมอบประสบการณ์สุดพิเศษในครั้งนี้ได้สอดคล้องกับแนวคิดของ UOB Privilege Banking ที่มุ่งใส่ใจทุกเรื่องที่สำคัญสำหรับลูกค้าทุกคน หรือ ‘Advice for What Matters To You’ และการมุ่งมั่นนำเสนอบริการ และประสบการณ์พิเศษที่เหนือระดับ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้นาฬิกา (Watch Community) ได้แล้ววันนี้ที่ LINE OpenChat ของ Tatler GMT Thailand

ติดตาม Tatler Thailand และ Tatler GMT Thailand ได้ที่ Instagram (@tatlerth) และ Tatler Thailand Facebook

