All Café สร้างเซอร์ไพรส์เปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่

All Café สร้างเซอร์ไพรส์เปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ดึงสาวๆ 4EVE

มาสร้างความสดชื่นให้กับทุกไลฟ์สไตล์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “FRESH ไม่หยุดสุดทุกไลฟ์สไตล์”

นายทัพพ์เทพ จีระอดิศวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า “ปีนี้ All Café ต้องการตอกย้ำการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทุกจังหวะชีวิตของทุกคน จึงมีการ Refresh ปรับโฉมแบรนด์ให้ทันสมัยมากขึ้น พร้อมขยายไลน์เครื่องดื่มที่ไม่ได้มีเฉพาะเครื่องดื่ม ชา กาแฟ เท่านั้น แต่เติมเต็มไปด้วยเครื่องดื่มที่มีความวาไรตี้ ไม่ว่าจะเป็นสมูธตี้ น้ำผลไม้ ช็อกโกแลตเย็น ปังเย็น เพื่อตอบโจทย์ทุกๆ ไลฟ์สไตล์ ทุกๆ กิจกรรมของคนรุ่นใหม่มากขึ้น”

และเพื่อเป็นการต้อนรับซัมเมอร์ที่กำลังมาถึง All Café ขอเชิญทุกท่านเตรียมรับประสบการณ์ความสดชื่นกับเครื่องดื่มที่หลากหลายมาพร้อมกับการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ 7 สาว 4EVE ที่จะเป็นตัวแทนของกลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือ GenZ ที่มีความสามารถ และมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน โดย All Café ได้ดึงคาเรคเตอร์ของ 4EVE ที่มีความน่ารักสดใสมาประกบคู่กับเครื่องดื่ม เพื่อตอกย้ำความสดชื่นและสินค้าที่หลากหลาย ภายใต้คอนเซ็บต์ All Café x 4EVE “เฟรชไม่หยุด…สุดทุกไลฟ์สไตล์”

“อ้ะอาย” เครื่องดื่ม “ปังเย็นนมชมพู”

“โจริญ” เครื่องดื่ม “ช็อกโกแลตเย็น”

“ตาออม” เครื่องดื่ม “น้ำส้มเย็น”

“มายด์” เครื่องดื่ม “ชานมเย็น”

“ฝ้าย” เครื่องดื่ม “อเมริกาโน่เย็น”

“แฮนน่า” เครื่องดื่ม “เวรีสตรอว์เบอร์รีโยเกิร์ตปั่น”

“พั้นซ์” เครื่องดื่ม “แดงมะนาวโซดาเย็น”

โดยภายในงาน “All Café x 4EVE “เฟรชไม่หยุด…สุดทุกไลฟ์สไตล์” มีการเปิดตัว 7 สาว 4EVE ที่มาพูดถึงความรู้สึกในการทำงานร่วมงานกับ All Café พร้อมกับแนะนำเมนูคลายร้อนและไลฟ์สไลต์แบบเฟรช เฟรช พร้อมโชว์ 4EVE BOOM All Café และมินิคอนเสิร์ตให้กับแฟนๆได้รับชม เพื่อตอกย้ำความสดชื่นทุกไลฟ์สไตล์ ให้กับแบรนด์ All Café ในบรรยากาศความเป็น Y2K สอดรับกับกระแสของความชื่นชอบวัยรุ่นปัจจุบัน

สำหรับแฟนๆ 4EVE ห้ามพลาด!! กับกิจกรรม 4Eveซ่าส์ หน้าร้านเซเว่นที่ทั้ง 7 สาวจะมาเสิร์ฟความสดใสกับเมนูAll Café ทั้ง 7 เมนู ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 ที่เซเว่นอีเลฟเว่น สาขา ธาราสแควร์ ถ.แจ้งวัฒนะ เวลา 11.00 – 18.00 น.

All Café พร้อมสร้างประสบการณ์ความ “FRESH ไม่หยุดสุดทุกไลฟ์สไตล์” กับ All café x 4EVE ให้กับทุกคน ไม่ว่าจะสั่งจากหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ใกล้บ้าน หรือสั่งผ่าน 7-DELIVERY ก็สามารถรับความสดชื่นได้แบบ FRESH FRESH ได้แล้ววันนี้ !!!!