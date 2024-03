สำนักพิมพ์มติชนชวนนักอ่านมา “ReadUp อ่านเอาฤกษ์” ที่บูธ J47

เมื่อการโคจรของดวงดาวครั้งใหม่ วนมาบรรจบในช่วงเวลาอันเหมาะสมสำนักพิมพ์มติชนจึงขอเปิดฤกษ์มงคล กลับมาพร้อมความยิ่งใหญ่สุดตระการตาอีกครั้ง!

เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเปิดหนังสือ อ่านความรู้ ทำนายอนาคตด้วยความรู้ไปด้วยกันในธีม “ReadUp อ่านเอาฤกษ์”

เพราะในโลกปัจจุบัน หนังสือคือรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้ และเพิ่มพูนทางปัญญาที่สำคัญของทุกคน ทางสำนักพิมพ์มติชนจึงเล็งเห็นว่าในสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 22 นับเป็นช่วงที่ดีและเหมาะสมกับ “ReadUp อ่านเอาฤกษ์” ด้วยการเริ่มต้นอ่านหนังสือ ค้นคว้าหาข้อมูลจนเกิดเป็นแสงสว่างที่สามารถแก้ไขปัญหาทุกสถานการณ์ อีกทั้งหนังสือแต่ละเล่มเปรียบเหมือนคู่มือหรือเส้นทางบอกเล่าเรื่องราวของผู้อ่านในอนาคต พร้อมสามารถนำความรู้มาปรับเปลี่ยนชีวิตและสร้างคุณค่าให้แก่นักอ่าน ถึงเวลาแล้วสำหรับการหยิบหนังสือขึ้นมาอ่าน เพื่อสะท้อนและไตร่ตรองตัวตนของนักอ่านในปัจจุบัน เพื่อเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ในอนาคต

อีกหนึ่งความพิเศษสำหรับ “ReadUp อ่านเอาฤกษ์” คือการเปิดม่านปฐมฤกษ์ด้วยผลงานการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแนวคอลลาจจาก “นักรบ มูลมานัส” ผู้สรรสร้างปกหนังสือศาสตร์แห่งโหร 2567 เชื่อมกับทั้ง 12 ราศีแบบสมัยใหม่ อีกทั้งยังเคยฝากผลงานบนหน้าปกหนังสือสำนักพิมพ์มติชนไว้มากมาย อาทิ ปีศาจ, ความรักของวัลยา, คนดีศรีอยุธยา, The Museum of Innocence พิพิธภัณฑ์แห่งความไร้เดียงสา และ The Museum of Other People พิพิธภัณฑ์แห่งผู้เป็นอื่น รวมถึงผลงาน Creative Art Director และ Assistant to Executive Producer ล่าสุดอย่างภาพยนตร์ “แมนสรวง” อีกด้วย

ความน่าสนใจสำหรับ “ReadUp อ่านเอาฤกษ์” คือเป็นช่วงเวลาที่ดีของการเริ่มต้นอ่านในวันนี้ เพื่ออนาคตของเราในวันข้างหน้า เปิดช่วงเวลาดี! สำหรับการอ่านปกหนังสือไฮไลต์ประจำงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52

หนึ่งนาฬิกา: ย้อนเวลาหันกลับมาดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไทย ผ่านเหตุการณ์การทำลายในอดีต ไปกับ “The Lost Forest: ประวัติศาสตร์(การทำลาย)สิ่งแวดล้อมไทยและสงครามแย่งชิงทรัพยากร” โดยวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์

สองนาฬิกา: ถึงเวลาเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ และค้นหาสมบัติที่สูญหายไปในบางช่วงเวลา ร่วมค้นหาจุดเริ่มต้นของพิพิธภัณฑ์พร้อมกันใน “The Museum of Other People พิพิธภัณฑ์แห่งผู้เป็นอื่น” กับภัณฑารักษ์ Adam Kuper ถอดรหัสภาษาโดยวรรณพร เรียนแจ้ง และออกแบบปกโดยนักรบ มูลมานัส

สามนาฬิกา: การเปลี่ยนแปลงของดวงดาว อาจมีผลต่อเศรษฐกิจ เทรนด์ธุรกิจที่กำลังมาแรง เตรียมรับมือต่อการปรับและเปลี่ยนของกระแสไปกับ “Twists and Turns คิดเปลี่ยนในโลกหักมุม” จากปลายปากกาของสันติธาร เสถียรไทย

สี่นาฬิกา: แมวขาวสัญลักษณ์บอกความมงคลในพิธีบรมราชาภิเษก ต่อยอดความมงคลไปกับเรื่องราว “แมว” ที่เป็นบรรพชนของเรา ผู้กอบกู้โลกจนทำให้ใครหลายๆ คนกลายเป็นทาสแมว ผ่านการเปิดเรื่องราวใน “Siamese Cat สยามวิฬาร์ & ประวัติศาสตร์ไทยฉบับแมวเหมียว” จากการเล่าของทาสแมวอย่างกำพล จำปาพันธ์

ห้านาฬิกา: โอกาสมาต้องรีบคว้า เวลาไม่เคยรอใคร! ช่วงเวลาดีๆ สำหรับแฟนคลับ ‘หนุ่มเมืองจันท์’ ที่ไม่ควรพลาด กับหนังสือเล่มใหม่มาในธีม “ไม่มีครั้งสุดท้ายสำหรับโอกาส (ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ ลำดับที่ 36)”

ความพิเศษของช่วงเวลาสำหรับการอ่านปกหนังสือใหม่ยังมีอีกหลากหลาย อาทิ สัมผัสอารมณ์และความรู้สึกของเชลยศึก ย้อนมองกระบวนการสร้างอำนาจของสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ เปิดคู่มือการใช้ชีวิตของสาวยุคใหม่ และเครือข่ายความสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-จีน ฯลฯ นอกจากนี้ภายในงานยังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษและของพรีเมียมจากการออกแบบของ “นักรบ มูลมานัส”

เปิดช่วงเวลาแห่งการอ่านตลอด 12 วัน พร้อมกันที่ บูธ J47

ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 8 เมษายน 2567 นี้เท่านั้น

วันที่ 28 มีนาคม 2567: 12.00 – 21.00 น.

วันที่ 29 มีนาคม – 8 เมษายน 2567: 10.00 – 21.00 น.

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ชั้น LG ฮอลล์ 5-7