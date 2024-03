สยามดิสคัฟเวอรี่ จัดแคมเปญ THE SUMMER EXPLORATORIUM : The Explore of Summer 2024

หนุ่มสาวคนดัง คิม, กัน, วิคเตอร์, อองรี, เชลล์ ธกฤต, เดช ณรงค์เดช, เกิร์ลกรุ๊ป QRRA และ ณ ณภัทร ถ่ายทอดสไตล์การแต่งตัวได้อย่างน่าค้นหา

สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำทางด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ล้ำสมัย พร้อมให้ทุกคนเข้ามาค้นพบ (Experiment), สร้างสรรค์ (Create) และพัฒนา (Cultivate) ได้อย่างไม่รู้จบ เป็น Lifestyle Lab ที่ทุกตารางเมตรเต็มไปด้วยแฟชั่นที่น่าจับตามอง ให้ทุกคนได้มาค้นหาสไตล์ในแบบที่เป็นตัวเอง ที่พร้อมมอบประสบการณ์พิเศษให้ทุกมุมมองในการดีไซน์แฟชั่นสนุกได้อย่างไม่มีขีดจำกัด ในแคมเปญ THE SUMMER EXPLORATORIUM : The Explore of Summer 2024 นำเสนอเทรนด์สปริง ซัมเมอร์ 2024 โดยมี 4 หนุ่ม วง PROXIE นำโดย คิม, กัน, วิคเตอร์, อองรี ,2 หนุ่มจากเรื่อง Playboyy The series เชลล์ ธกฤต, เดช ณรงค์เดช, เกิร์ลกรุ๊ป QRRA และ ณ ณภัทร มาเป็นผู้ถ่ายทอดสไตล์การแต่งตัวได้อย่างน่าค้นหา

สยามดิสคัฟเวอรี่ถ่ายทอดอารมณ์ความเป็นผู้นำทางแฟชั่น โดยสร้างปรากฎการณ์ครีเอทลุคได้อย่างน่าค้นหาเพื่อให้เหล่าแฟชั่นนิสต้าได้อัพเดทเทรนด์ นำโดยแบรนด์จากร้าน CLUB21 Multilabel ร้านมัลติแบรนด์ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ พื้นที่สำหรับเหล่าคนที่ชื่นชอบในแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ และศิลปะ พร้อมมอบประสบการณ์ใหม่ๆที่มีความสนุกและน่าตื่นเต้นไปพร้อมกัน อีกทั้งยังนำเสนอสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์อย่างครบครันตั้งแต่เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ จากแบรนด์มีดีไซน์โดดเด่นไม่ซ้ำใคร CLUB21 ได้คัดสรรมาแล้วไว้ที่เดียวกว่า 40 แบรนด์ดังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว และ COMME des GARÇONS แบรนด์สัญชาติญี่ปุ่น นำเสนอไลน์เสื้อผ้าที่หลากหลาย โดยสาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ได้นำเสนอสินค้าไลน์ผู้หญิงอย่าง COMME des GARÇONS COMME des GARÇONS และ COMME des GARÇONS GIRL หรือจะเป็นไลน์ผู้ชายอย่าง COMME des GARÇONS SHIRT อีกทั้งยังมีสินค้า unisex อย่าง BLACK COMME des GARÇONS และไลน์วัยรุ่นอย่าง COMME des GARÇONS PLAY สวมใส่และพรีเซ็นลุคโดย 4 หนุ่ม วง PROXIE นำโดย คิม, กัน, วิคเตอร์, อองรี

นอกจากนี้ยังสนุกกับการค้นหาสไตล์กับเสื้อผ้าจาก Discovery Selection ที่ตอบโจทย์ความต่างหลากหลายสไตล์จากแบรนด์แฟชั่นทั่วโลกทั้งผู้หญิงและผู้ชายในทุกคาแรคเตอร์ที่มีเฉพาะที่สยามดิสคัฟเวอรี่ นำเสนอแฟชั่นโดย 2 หนุ่มจากเรื่อง Playboyy The series เชลล์ ธกฤต, เดช ณรงค์เดช และ ณ ณภัทร ใน แบรนด์ AMBUSH สะท้อนความเป็น Punk & Sportswear มีความสปอร์ตผสมผสานไปกับ DNA แบรนด์ รวมถึง AJOBYAJO แบรนด์สตรีทระดับ Hi-end จากเกาหลี ในคอลเลคชั่นSHADOW BOXING การเล่าเรื่องผ่านแฟชั่นที่มีสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ของ AJOBYAJO, ADER ERROR สตรีทแวร์ ในลุคแบบโอเว่อร์ไซส์ใส่สบายที่มีสไตล์ในความคูล, แบรนด์ Aries สไตล์ผสานระหว่างแฟชั่นลอนดอนกับงานฝีมืออิตาเลียนที่เข้ากันอย่างลงตัว โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ใช้ผ้าเดนิมมาผสมผสานกับเทคนิคดีไซน์การเย็บแบบ patchwork และลวดลายที่โดดเด่นทั้งตัว และแบรนด์ Arrels Barcelona แฟชั่นรักษ์โลกที่มีคอนเซ็ปท์เป็นกางเกงว่ายน้ำผลิตจากขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล เลือกใช้การห่อที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ลดขยะ ส่วน เกิร์ลกรุ๊ป QRRA นำเสนอด้วยแบรนด์ OPEN YY SS24 นำเสนอการออกแบบที่ใช้งานได้จริงแต่มีสไตล์อิสระแหวกแนว ทั้งช่วงบนและช่วงล่างให้ทุกๆการแมทช์มีสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร, แบรนด์ Modstrom แรงบันดาลใจมากจากท่าทางลีลา ความเคลื่อนไหวของนักเต้น เพลิดเพลินไปกับความพริ้วไหว สะท้อนออกมาผ่านชุดกลิตเตอร์และชุด Evening เติมเต็มจินตนาการได้อย่างสะดุดตา, แบรนด์ Baum Und Pferdgarten เสื้อเชิ๊ต Milo ตัดเย็บจากผ้าฝ้ายออร์แกนิก รูปทรงโอเวอร์ไซส์ ซึ่งโดดเด่นด้วยลายพิมพ์ Margot face’



