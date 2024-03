ยูนิ.ชาร์ม ตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นหนึ่งผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูป

เปิดตัว “มามี่โพโค แพ้นท์ แอนติ–มอส”

ครั้งแรก!! กับผ้าอ้อมกันยุง จากมามี่โพโค หวังลดการเกิดโรคไข้เลือดออกในเด็กไทย

เพราะการทำงานที่ใส่ใจและมุ่งมั่นเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพ และต้องการยกระดับชีวิตผู้บริโภคในไทย ล่าสุด! บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตผ้าอ้อมคุณภาพภายใต้แบรนด์ “มามี่โพโค” (MamyPoko) ที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงมาโดยตลอด นำโดย มร.เคนอิจิ คุมาไก ผู้บริหาร บริษัท ยูนิชาร์ม คอร์ปอเรชั่น, ประเทศญี่ปุ่น และ ผู้อำนวยฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานแถลงข่าวพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ล่าสุด ผ้าอ้อมกันยุง “มามี่โพโค แพ้นท์ แอนติ–มอส” (MamyPoko Pants Anti–Mos) ที่มีมากกว่าการซึมซับ เพราะได้สะท้อนความห่วงใยในการดูแลลูกน้อย ผ่านการออกแบบมาเพื่อป้องกันยุง ช่วยลดการเกิดโรคไข้เลือดออกในเด็ก ทำให้การเลี้ยงลูกของคุณแม่ทุกคนเป็นเรื่องง่ายขึ้น ณ ห้างโลตัส สำนักงานใหญ่ ถ.สุขาภิบาล 1 ภายในงานยังได้รับเกียรติจากคุณอนุช ศาลารุ่งเรือง ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการพาณิชย์สินค้าอุปโภคบริโภค Lotus’s และแพทย์หญิงฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค ร่วมยินดี พร้อมยังได้ครอบครัวมามี่โพโค บีม-กวี ตันจรารักษ์ ที่ควงภรรยาคนสวย ออย-อฏิพรณ์ จิตต์ธรรมวงศ์ และลูกน้อย อัยวา-อัญญา มาร่วมพูดคุยและแชร์ถึงเคล็ดลับการเลี้ยงและดูแลลูกอีกด้วย

มร.เคนอิจิ คุมาไก ผู้บริหาร บริษัท ยูนิชาร์ม คอร์ปอเรชั่น, ประเทศญี่ปุ่น และ ผู้อำนวยฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เนื่องจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของไทยในแต่ละปี พบรายงานผู้ป่วยในกลุ่มเด็กเล็กทุกปี ดังนั้น มามี่โพโค ในฐานะผู้นำและเชี่ยวชาญเรื่องผ้าอ้อมเด็กที่ตอบโจทย์ความต้องการและได้รับความไว้วางใจจากคุณแม่ชาวไทยมาอย่างยาวนาน ภายใต้แนวคิดหลักของ ยูนิ.ชาร์ม ที่มุ่งหวังจะทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้น นั่นคือ “NOLA & DOLA” ที่มาจากคำว่า Necessity of Life with Activities & Dreams of Life with Activities ผ่านการนำเสนอนวัตกรรมที่อำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมกันยุงเป็นครั้งแรกจากมามี่โพโค ซึ่งเป็นผ้าอ้อมสำเร็จรูปแบบพิเศษที่มีกลิ่นตะไคร้จากธรรมชาติ เพียงแค่สวมใส่ ก็สามารถช่วยปกป้องและกันยุงให้ลูกน้อยได้ยาวนานถึง 9 ชั่วโมงครับ”

ด้านแพทย์หญิงฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค ได้เปิดเผยถึงตัวเลขของโรคไข้เลือดออกในเด็กว่า “ไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งมีแนวโน้มการระบาดเพิ่ม มากขึ้น ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกในเด็กไทยกลุ่มอายุ 0-3 ปี มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2566 พบรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกในกลุ่มอายุ 0-3 ปี จำนวน 16,007 ราย สูงกว่าปี พ.ศ. 2565 ถึง 8 เท่า (ปี พ.ศ. 2565 พบรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกในกลุ่มอายุ 0-3 ปี จำนวน 1,668 ราย) ซึ่งเด็กเล็กถือเป็นกลุ่มเสี่ยงและพบรายงานป่วยมากในช่วงฤดูฝน ดังนั้น ปัญหาเรื่องไข้เลือดออกจึงเป็นสิ่งที่คุณแม่คนไทยกังวลมาก โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่มีความเสี่ยงสูง เช่น บริเวณที่มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น ภาชนะ หรือเศษขยะที่ขังน้ำ รวมถึงการเลี้ยงลูกในสภาพแวดล้อมเปิด แน่นอนว่าวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุด คือ ป้องกันและระวังไม่ให้บุตรหลานถูกยุงกัดนั่นเอง”

“ตามปณิธานประจำปี พ.ศ.2567 ของยูนิ.ชาร์ม คือ Love Your Possibilities! รักในศักยภาพของตน โดยมีจิตใจที่เห็นแก่ผู้อื่น เพื่อมุ่งสร้างสังคมแห่งการดำรงอยู่ร่วมกัน ที่ไม่เพียงคิดหาไอเดียโดยให้ความสำคัญกับผู้หญิง หากยังมุ่งมั่นสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าตลอดชั่วชีวิต ด้วยการทำงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความห่วงใย ดังนั้นในปีนี้บริษัทฯ จึงได้ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรณรงค์สนับสนุนให้ความรู้คนไทยให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก กับหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ อันถือเป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ที่ยูนิ.ชาร์มได้ดำเนินการในโอกาสครบรอบ 37 ปี เพื่อมุ่งสร้างสังคมที่ดีแห่งการดำรงอยู่ร่วมกัน”

มร.เคนอิจิ คุมาไก กล่าวปิดท้าย

ขณะที่ บีม-กวี ตันจรารักษ์ และ ออย-อฏิพรณ์ จิตต์ธรรมวงศ์ ที่วันนี้พาลูกน้อย อัยวา-อัญญา มาร่วมงาน เล่าในฐานะแฟนตัวจริงของมามี่โพโคว่า “ต้องบอกว่าดีใจมาก ที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ เพราะครอบครัวเราใช้ผ้าอ้อมมามี่โพโคตั้งแต่น้องแรกเกิด พอทราบว่มามี่โพโกออกผ้าอ้อมกันยุง มามี่โพโค แพ้นท์ แอนติ–มอส ที่มีกลิ่นตะไคร้จากธรรมชาติ ก็รู้สึกตื่นเต้น เพราะเป็นนวัตกรรมที่รวมเอาคุณสมบัติการซึบซับและกันยุงมาอยู่ในผ้าอ้อมตัวเดียว เหมาะกับเด็กเล็กที่ผิวยังบอบบาง และปีนี้โรคไข้เลือดออกก็ระบาดเร็วมาก่อนฤดูฝน ซึ่งพอได้มาลองใช้ผ้าอ้อมกันยุงตัวนี้แล้ว บอกได้คำเดียวว่าหมดห่วง”

สำหรับสินค้า “มามี่โพโค แพ้นท์ แอนติ–มอส” ได้รับการตอบรับอย่างดีจากตลาด ซึ่ง ยูนิ.ชาร์ม ได้เริ่มจำหน่ายแล้วที่ ห้างสรรพชั้นนำ ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ และล่าสุดได้ขยายการจำหน่ายไปที่ห้างสรรพสินค้า Lotus’s ทุกสาขาทั่วประเทศไทย ในราคาเพียง 399 บาท “มามี่โพโค แพ้นท์ แอนติ–มอส” ถือเป็นสินค้ากางเกงผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่มาพร้อมนวัตกรรมที่โดดเด่น ครั้งแรกจากมามี่โพโคกับตัวช่วยคุณแม่ที่มากกว่าการซึมซับที่ดี เพราะเป็นแบบพิเศษที่มีกลิ่นตะไคร้จากธรรมชาติ เพียงสวมใส่ก็ช่วยปกป้องลูกน้อยจากยุงร้ายได้ยาวนานถึง 9 ชั่วโมง ช่วยให้คุณแม่คลายกังวลจากยุงกวนใจ ลูกน้อยเล่นได้สนุกตลอดวัน หลับสบายตลอดคืน