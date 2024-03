กสิกรไทยจัดเต็ม EARTH JUMP 2024

ฟอรัมแห่งปีที่จะพานักธุรกิจและผู้ประกอบการก้าวสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ครบทุกมิติเจาะลึกทุกมุมมอง พร้อมให้คำปรึกษาเชิงลึกแบบตัวต่อตัว

ธนาคารกสิกรไทย จัดงาน “EARTH JUMP 2024 : The Edge of Action” เป็นปีที่ 2 ฟอรัมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่ห้ามพลาด งานที่จะพานักธุรกิจและผู้ประกอบการก้าวสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในปีนี้ทุกท่านจะได้เรียนรู้แนวคิดและเทรนด์ธุรกิจจากผู้บริหารองค์กรชั้นนำและเจ้าของธุรกิจกว่า 30 ราย โอกาสในการรับคำปรึกษาเชิงลึกแบบตัวต่อตัวจาก 10 บริษัทระดับโลกและไทย พร้อมกิจกรรมเวิร์กชอป โดยงานจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์

ปัญหาโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงและสร้างผลกระทบใกล้ตัวพวกเรามากขึ้นทุกขณะ มีสถิติว่าในปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมาเป็นปีที่โลกของเราร้อนที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกสถิติมา หลายประเทศในโลกเริ่มดำเนินมาตรการต่างๆ อย่างจริงจังเพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยจากภาคอุตสาหกรรม เช่น มาตรการ CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ของสหภาพยุโรป ที่เริ่มมีการนำมาใช้เมื่อเดือนตุลาคม 2566 และมาตรการ CCA (Clean Competition Act) ของสหรัฐอเมริกาที่คาดว่าจะเริ่มใช้ในปี 2569 มีการประเมินว่าหากทั้ง 2 มาตรการนี้บังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบแล้วจะกระทบกับมูลค่าการส่งออกประมาณ 216,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.1% ของจีดีพีไทย ทำให้ธุรกิจไทยที่ส่งสินค้าไปยังตลาดเหล่านี้ต้องเร่งปรับตัวให้เป็นธุรกิจแบบคาร์บอนต่ำ เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็กำลังพิจารณา พ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (พ.ร.บ. Climate Change) และมาตรการการเก็บภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) ที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปีนี้

ด้วยเหตุนี้ธนาคารกสิกรไทยจึงได้จับมือกับสื่อมวลชนแนวหน้าของเมืองไทยคือ The Standard และ The Cloud จัดงาน “EARTH JUMP 2024” ภายใต้แนวคิด The Edge of Action ขึ้นมา เพราะเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ธุรกิจต้องลงมือทำทันที ธุรกิจที่ปรับตัวและลงมือทำก่อนก็จะมีโอกาสช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขันบนโลกธุรกิจยุคใหม่ งานนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้เทรนด์และความรู้มุมมองใหม่ๆ ครบทุกมิติในงานเดียว ได้แก่

สัมมนาเชิงลึก เจาะทุกเทรนด์ รู้ทันทุกความเคลื่อนไหวทั้งสถานการณ์ไทยและสถานการณ์โลก รวมถึงรับฟังแนวคิดและประสบการณ์จากผู้บริหารองค์กรชั้นนำและเจ้าของธุรกิจกว่า 30 ราย โดยแบ่งเป็น 2 เวทีหลัก คือ

Vision to Action Stage เปิดเวทีอัปเดตสถานการณ์ Climate Change ของไทยและโลกในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net Zero แนวทางการปรับตัวของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ การสนับสนุนของสถาบันการเงินและตลาดทุน รวมไปถึงนโยบายต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น มาตรการการเก็บภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) หรือ การปฏิรูปไฟฟ้าเสรี ที่จะเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายสำคัญของภาคธุรกิจ ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษจากคุณเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคุณขัตติยา อินทรวิชัย CEO ธนาคารกสิกรไทย นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้แนวคิดและกลยุทธ์จากผู้บริหารองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนผลักดันให้ประเทศไปสู่ Net Zero ได้แก่ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) International Finance Corporation (IFC) ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กรมสรรพสามิต สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สถาบัน TDRI B.Grimm Power และ พลังงานบริสุทธิ์ เป็นต้น Story to Action Stage เพราะเรื่องของความยั่งยืนเป็นประเด็นสำคัญต่อทุกธุรกิจ รวมถึงธุรกิจเอสเอ็มอีที่ต้องเร่งปรับตัว ในปีนี้จึงจัดเวทีเพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีโดยเฉพาะ ทั้งอัปเดตเทรนด์ พร้อมให้ความรู้ในการปรับตัวสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ โดยเป็นการเล่าผ่านธุรกิจที่ลงมือทำจริงและประสบความสำเร็จ เช่น ป่าสาละ ชีวาศรม โบ.ลาน PASAYA และตลาดสี่มุมเมือง เป็นต้น เพื่อจุดประกายให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้จริง

Business Clinic เจ้าของธุรกิจสามารถลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาแบบตัวต่อตัว (จำนวนจำกัด) กับบริษัทที่ปรึกษาและผู้ให้บริการโซลูชันในด้านต่างๆ กว่า 10 บริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีความรู้และประสบการณ์ในการวางแผนการปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจไทยก้าวไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ได้แก่

JUMP Startup Clinic การให้คำปรึกษากับธุรกิจ Startup จากตัวแทนบริษัทที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ปรึกษาการวางแผนธุรกิจกับ Baker & McKenzie ปรึกษาเรื่องกฎหมายกับ McKinsey & Company ปรึกษาเรื่อง Tech & Solution กับ Accenture และปรึกษาเรื่องการวางแผนระดมทุนกับ Beacon Venture Capital JUMP Low Carbon Business Clinic การให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ต้องการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำ (Decarbonize) จากผู้เชี่ยวชาญ ​ได้แก่ Decarbonization Advisory, Energy Efficiency, EV Charger, Solar Roof, Low Carbon Packaging และ Green Loan

กิจกรรม Workshop เปิดโอกาสให้ทั้งภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เรียนรู้เรื่อง Climate Change ผ่านรูปแบบ Card Game ที่สนุกสนานและเข้าใจง่าย เพื่อให้ความรู้และเข้าใจปัญหา Climate Change อย่างลึกซึ้ง ​

โอกาสเดียวที่คุณจะพลาดไม่ได้ในการนำพาธุรกิจปรับตัวก้าวสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำกับงาน EARTH JUMP 2024 : The Edge of Action ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ ผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตร Early Bird ในราคา 900 บาท (จากราคาเต็ม 1,400 บาท) ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2567 โดยรายได้จากการจำหน่ายบัตรทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับมูลนิธิการกุศล สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และซื้อบัตรร่วมงานได้ที่ Zip Event คลิก https://www.kasikornbank.com/k_3IgdPWE หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888