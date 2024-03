เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty เปิดตัวสินค้าใหม่

เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty เปิดตัวสินค้าเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ พร้อมจัดกิจกรรมร่วม Meet & Greet แบบ Exclusive กับพรีเซ็นเตอร์ มาริโอ้ เมาเร่อ ภายใต้ชื่องาน Enjoy The Moment with Heavy Duty ณ ลาน Parc Paragon พร้อมสัมผัสกับเทคโนโลยีและประวัติความเป็นมาของ Mitsubishi Heavy Industries ประเทศญี่ปุ่น

2-3 มีนาคม 2567 – บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty แต่เพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย ได้จัดงานแสดงข้อมูลสินค้าเครื่องปรับอากาศและนิทรรศการบอกเล่าประวัติความเป็นมาของ Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ประเทศญี่ปุ่นพร้อมเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่และจัดกิจกรรมร่วมกับผู้โชคดี 30 อันดับที่มียอดสั่งซื้อสะสมรวมสูงสุดระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2567 โดยภายในงาน บริษัทฯ ได้จัดบูธกิจกรรมโดยแบ่งออกเป็น 7 โซน เปิดให้ผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการแสดงสินค้า ร่วมเล่นกิจกรรมแลกรับของรางวัล ตลอดจนสัมผัสประสบการณ์ตรงจากโดมติดเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty ตลอดระยะเวลา 2 วันเต็ม

บูธกิจกรรมทั้ง 7 โซน แบ่งออกเป็นจุดแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาของ MHI ประเทศญี่ปุ่น บอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของกลุ่มบริษัท Mitsubishi Heavy Industries ซึ่งถือเป็นบริษัทนวัตกรรมขนาดใหญ่ จากประเทศญี่ปุ่น ที่ครอบคลุมธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ตั้งแต่ On Land , At Sea ไปจนถึง In The Sky และ In Space ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจอวกาศและธุรกิจพักอาศัยนั่นก็คือเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty ซึ่งการันตีคุณภาพและมาตรฐานระดับโลกด้วยการผลิตมากกว่า 40 ล้านเครื่องและส่งออกมากกว่า 65 ประเทศทั่วโลก

พร้อมกันนั้นเอง Mitsubishi Heavy Duty ยังร่วมเปิดประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน ด้วยการออกแบบโดมกลางแจ้งติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ท้าแดดตลอดระยะเวลา 2 วันเต็มกลางลาน Parc Paragon พิสูจน์พลังการทำความเย็นแบบ Jet Flow นวัตกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของ Heavy Duty โดยใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับใบพัดในเครื่องบินเจ็ท เย็นแรง เย็นเร็วพร้อมสู้แดดใจกลางกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้แล้ว โซนอื่นๆ ภายในงานยังแบ่งเป็นบูธกิจกรรมที่มอบความสุขให้กับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นบูธ Food Truck ที่ช่วยมอบเมนูความสุขแจกน้ำเย็นๆ ซึ่งเป็นการร่วมออกแบบเครื่องดื่มระหว่างแบรนด์ Mitsubishi Heavy Duty และคุณมาริโอ้เพื่อคลายร้อนให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน ตลอดถึงบูธสติ๊กเกอร์ถ่ายรูปที่ระลึก พร้อมกันนั้นยังมีโดม Vibe Ball ที่ปลดปล่อย Feeling ความสุขที่ลอยอยู่ในอากาศและยังมีจุดให้ผู้สนใจหรือบุคคลทั่วไปได้ร่วมเล่นเกมส์แลกรับสิทธิ์หมุนตู้กาชาปองเพื่อรับของรางวัลภายในงานอีกด้วย

ภายในงาน “Enjoy The Moment with Heavy Duty” เริ่มต้นด้วยผู้อำนวยการส่วนงานธุรกิจเครื่องปรับอากาศ (Director of Air-Conditioning Business) คุณปวัน สุรพงษ์จินดากล่าวเปิดงาน ตามด้วยการเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ คุณมาริโอ้ เมาเร่อพร้อมสัมภาษณ์เกี่ยวกับหนังโฆษณาประจำปี 2567 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ” ที่นำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีการควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่าน Smartphone เปิดทนได้ทั้งวันด้วยระบบคอยล์ทองแดงเคลือบ Blue Fin ฟอกอากาศบริสุทธิ์ด้วย Nano Air Filter อีกทั้งยังมี Heavy Jet Team ทีมงานบริการระดับมืออาชีพที่พร้อมแก้ไขทุกปัญหาตลอดจนให้คำปรึกษาด้านเทคนิค นอกจากนี้ยังสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกของคุณมาริโอ้ เมาเร่อที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Mitsubishi Heavy Duty รวมถึงประสบการณ์ตรงในฐานะผู้ใช้งานเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา

ภายหลังการสัมภาษณ์ คุณมาริโอ้ เมาเร่อได้มอบความสุขให้กับผู้ร่วมกิจกรรม ด้วยการทำเมนู Japanese Yuzu – Mitsubishi Heavy Duty Drink รวมถึงถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับผู้โชคดีทั้ง 30 ท่านรวมถึงคณะผู้บริหารและทีมงานเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty ปิดท้ายด้วย Mini Concert จากคุณแอลลี่ อชิรญา นิติพนที่มาช่วยมอบความสุขส่งท้ายงาน Enjoy the moment with Heavy Duty

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขตรงตามคอนเซ็ปต์ Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขลอยในอากาศ