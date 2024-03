ท็อปฟอร์ม! เซ็นทรัลพัฒนา มหกรรมซัมเมอร์ ช้อป กิน เที่ยว

ปลุกเทรนด์ซัมเมอร์มิติใหม่ยิ่งใหญ่แห่งปี “SUMMER WONDERFEST 2024” มหกรรมซัมเมอร์ ช้อป กิน เที่ยว สนุกเกินต้าน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วไทย เริ่มวันนี้ – 19 พ.ค. 67

แคมเปญสุดฮอตแห่งปี ! The World’s Best Summer Destination ดึงเทรนด์ซัมเมอร์มิติใหม่3 คอนเซ็ปต์: Wonderful Forest, Under the Sea, Tropical Paradise ตอบทุกไลฟ์สไตล์ และพลาดไม่ได้ กับคาแรคเตอร์สุดคิ้วท์ Summer and Friends ที่เซ็นทรัลเวิลด์

ผนึกพาร์ทเนอร์และแบรนด์ดังกว่า 3,000 แบรนด์ทั่วประเทศ มอบประสบการณ์ช้อป กิน เที่ยว สนุกเกินต้าน ผ่านอีเวนต์ไฮไลต์และโปรโมชั่น ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 40 สาขาทั่วไทย

สร้างเสน่ห์ไทยดัน Soft Power สู่ระดับ World Class จัดสงกรานต์มหาบันเทิง Thailand’s Songkran Festival 2024 ยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ กับมิวสิคเฟสติวัลระดับโลก

อัดโปรแรงรับซัมเมอร์ ช้อปคุ้มเกินต้าน! รางวัลมูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท* พร้อมสิทธิพิเศษกับบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการ และสะสมและแลกคะแนน The 1 ได้ทันทีเมื่อช้อปที่โซนร้านค้ากว่า 800 แบรนด์ดังที่ร่วมรายการ*

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำอสังหาริมทรัพย์เพื่อความยั่งยืนของไทยและผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ เดินหน้าทุ่มงบกว่า 600 ล้านบาท ปลุกเทรนด์ซัมเมอร์มิติใหม่ยิ่งใหญ่แห่งปี เปิดแคมเปญสุดฮอตกับ “SUMMER WONDERFEST 2024” มหกรรมซัมเมอร์ ช้อป กิน เที่ยว สนุกเกินต้าน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วไทย ระหว่างวันที่ 7 มี.ค. 67 – 19 พ.ค. 67 อัดแน่นด้วยอีเวนต์และโปรโมชั่นไฮไลต์ สร้างปรากฏการณ์ฮอตเกินต้านพุ่งทะยานติดเทรนด์แบบเลเวลอัพระดับโลก จัดเต็มความสนุกท็อปฟอร์มใหญ่ที่สุดในไทย คลิก: https://youtu.be/hGmaJDWrMp4

พร้อมผนึกพันธมิตรชั้นนำมากมาย ได้แก่ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, บัตรเครดิตอิออน, บัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ บัตรเครดิตไทยพาณิชย์, บัตรเครดิตธนาคารออมสิน, บัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรเครดิตเคทีซี, บัตรเครดิตทีทีบี (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต), บัตรเครดิตยูโอบี, ยูบิลลี่ ไดมอนด์, โรงแรม ครอส พัทยา โอเชียนเฟียร์, โรงแรม ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท เกาะสมุย, เอสเอฟ ซีเนม่า และเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ปีนี้เราสร้างสรรค์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศให้เป็น The World’s Best Summer Destination เพื่อมอบประสบการณ์ซัมเมอร์เฟสติวัลที่ดีที่สุดของไทย ให้ทุกคนออกมาใช้ชีวิตในช่วงวันหยุดยาวให้เต็มไปด้วยสีสันความสนุกของซัมเมอร์ และมาสัมผัส Summer Sensational Experience ในทุกมิติ สร้าง Summer Meaningful ผ่านอีเวนต์ และโปรโมชั่นทั่วประเทศ ให้ช้อป กิน เที่ยว แบบครบจบในที่เดียวตลอดแคมเปญซัมเมอร์ นอกจากนี้ เราเตรียมฉลองสงกรานต์มหาบันเทิงยิ่งใหญ่ทั่วประเทศในงาน Thailand’s Songkran Festival 2024 หลัง UNESCO ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสงกรานต์ไทยให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ถือเป็นความภูมิใจของคนไทยทุกคน ซึ่งปีนี้ เราเตรียมจัดมิวสิคเฟสติวัลยิ่งใหญ่กับแลนด์มาร์กสงกรานต์ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พร้อมกิจกรรม Local Thai Festive อาทิ สรงน้ำพระ และการแสดงชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นหาชมยากดึงดูดนักท่องเที่ยว เพื่อร่วมสนับสนุนให้สงกรานต์ไทยให้ติด Top10 สุดยอดเฟสติวัลของโลก”

รวมไฮไลต์ SUMMER WONDERFEST 2024 มอบประสบการณ์ซัมเมอร์ที่ดีที่สุดในทุกมิติ

CentralwOrld Summer & Friends ใจฟู กับ 6 คาแรกเตอร์สุดคิ้วท์ ที่ต่อยอดจากงาน Bangkok Design Week 2024 เป็นตัวแทนของซัมเมอร์ ใน Summer City พื้นที่แห่งการใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบ ที่เข้าใจคนทุกเจเนอเรชั่น ไม่ว่าจะเป็น Summer Spirit แสงแดดสดใสในฤดูร้อน, Creativity กิจกรรมวันหยุด สนุกเหนือจินตนาการสำหรับทุกคน, Well-being สัมผัสความสบายกายและใจ ใกล้ชิดธรรมชาติและพื้นที่สีเขียว, Discovery ออกเดินทางเพื่อค้นหาตัวเองและค้นพบสิ่งใหม่, Activity กิจกรรมซัมเมอร์ทั้ง Indoor & Outdoor ที่อยากให้ทุกคนออกมาใช้ชีวิต และ Community พื้นที่ของครอบครัว เพื่อน และคนทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมผนึก 500 แบรนด์แฟชั่นระดับโลก เปิดตัวคอลเลคชั่น Spring/Summer 2024 ครั้งแรก ในงาน Summer & Friends 2024 : centralwOrld fashion citizens อาทิ PUMA Palermo SEA Launch 2024 เริ่ม 15-21 มี.ค. 67 และ Summer Fashion Trunk Show ที่ได้ดีไซน์เนอร์ดังร่วม Curated ไอเทมแฟชั่นจาก 12 แบรนด์ชั้นนำ, Workshop ไอเทมแฟชั่นและแอคเซสเซอรี่, Fashion Showcase ดีไซน์พิเศษ และโปรโมชั่นสุดพิเศษรับซัมเมอร์ที่ไม่เหมือนใคร

เตรียมฉลองสงกรานต์มหาบันเทิงทั่วไทย อาทิ Thai Rhythm Songkran Fest 2024 เซ็นทรัลเวิลด์ (13-14 เม.ย. 67) สเตจสนุกสุดมันส์จังหวะสามช่านำทัพโดย ‘โจอี้บอย’ พร้อมด้วยการคอลแลบแนวเพลงใหม่จากศิลปิน มิลลิ, กระแต อาร์สยาม, อาภาพร, ยิ่งยง ยอดบัวงาม และศิลปินอีกมากมาย, Songkran Festival 2024 เซ็นทรัล ขอนแก่น(12-16 เม.ย. 67) ร่วมกับ บุญรอดเทรดดิ้งและสิงห์ขอนแก่น จัดคอนเสิร์ตสุดมันส์จากศิลปิน T-Pop ชื่อดัง พร้อมเหล่า DJ ดัง และปาร์ตี้โฟม, Central Hatyai Songkran Festival 2024 เซ็นทรัล หาดใหญ่ (12-16 เม.ย. 67) จัดใหญ่ 5 วันเต็ม คอนเสิร์ตที่สนุกที่สุดในภาคใต้กับศิลปินไทยระดับประเทศ และอุโมงค์เล่นน้ำขนาดใหญ่, Songkran Music Festival เซ็นทรัล พัทยา (14-18 เม.ย. 67) เทศกาลดนตรีฉลองสงกรานต์ 5 วัน 5 วง พบ เอ๊ะ จิรากร, Jetset’er, Pause, Playground และ Dax Rock Rider และ Wanlai Music Festival (19 เม.ย. 67) เทศกาลดนตรีวันไหลที่ดีที่สุดในเมืองพัทยา สนุกกับศิลปินดังและ DJ JSPKK x Guygeegee x Diamond x Youngg

Summer Wonder Music #สนุกเกินต้าน สร้าง Vibes ความสนุกสุดมันส์กับมิวสิคเฟสติวัลจัดเต็มไลน์อัพศิลปิน T-POP ชื่อดัง และเปิดเวทีให้ New Gen ร้อง เล่น เต้น โชว์ ตั้งแต่เดือน มี.ค. – พ.ค. 67

สร้าง Vibes ความสนุกสุดมันส์กับมิวสิคเฟสติวัลจัดเต็มไลน์อัพศิลปิน T-POP ชื่อดัง และเปิดเวทีให้ New Gen ร้อง เล่น เต้น โชว์ ตั้งแต่เดือน มี.ค. – พ.ค. 67 Summer Wonder Lifestyle #ครบเกินต้าน อัพเดทเทรนด์ซัมเมอร์ อาทิ สาย Hobbies พบกับ Thailand Toy Expo เซ็นทรัล เวิลด์ การรวมตัวครั้งสำคัญแห่งปี ตื่นตากับของเล่นของสะสมจากแบรนด์ทั่วโลก สาย Art กับ Interactive Motion Summer Blooming เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า งานศิลปะดิจิทัลในสระว่ายน้ำ ที่ถ่ายทอดผ่าน Projection Mapping สุดล้ำ, สาย Travel พบกับ Camping Glamping เซ็นทรัล พระราม 2 พาทุกคนไปตั้งแคมป์สุดหรูหราไม่ต่างจากการพักโรงแรม พร้อมไอเทมที่สายแคมป์เปอร์ห้ามพลาด, สาย Sport พบกับ Beach Volleyball เซ็นทรัล ศรีราชา ฉีกกฎวอลเลย์บอลชายหาดแบบเดิมๆ มาสนุกในรูปแบบใหม่ยกชายหาดมาบนดาดฟ้า สนุกกับการแข่งขันสุดมันส์ ชิงเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท และสาย Fun พบกับ Jurassic Mania Mania ดินแดนไดโนเสาร์ร้อยล้านปี เซ็นทรัล เวสต์เกตต์ ตื่นตากับไดโนเสาร์กว่า 50 สายพันธุ์ สามารถขยับและส่งเสียงได้ เสมือนหลุดเข้าไปในโลกไดโนเสาร์

ช้อปคุ้มเกินต้าน! อัดโปรแรงรับซัมเมอร์มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท

สำหรับสมาชิก The 1 ช้อปครบทุก 2,000 บาท รับสิทธิ์ลุ้นรวม 50 รางวัล* อาทิ แพ็คเกจที่พักโรงแรม Cross Pattaya Oceanphere 3 วัน 2 คืน, แพ็คเกจที่พักโรงแรม Silavadee Pool Spa Resort Ko Samui 3 วัน 2 คืน, MONOWHEEL Ninebot Kickscooter D28U และอื่นๆ อีกมากมาย, 25 Top Spenders* สะสมยอดใช้จ่ายสูงสุดตลอดปี 2567 ตั้งแต่ 10 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67 ตามเงื่อนไขที่กำหนด รับเครื่องประดับเพชรแท้จาก Jubilee Diamond, ช้อปครบ 10,000 บาท* รับสิทธิ์แลกซื้อ Summer & Friends Mat by PDM มูลค่า 499 บาท หรือ ช้อปครบ 7,000 บาท* เลือกรับสิทธิ์แลกซื้อ Summer & Friends Collection มูลค่า 299 บาท เฉพาะที่เซ็นทรัลเวิลด์, Weekend & Holiday Special Offer! ทุกศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ช้อป 10,000.- รับคะแนน The 1 เพิ่ม 1,000 คะแนน*, อิ่มครบ รับฟรี! บัตรชมภาพยนตร์ จาก Major Cineplex และ SF Cinema, พิเศษ! อิ่มครบ 800 บาท รับฟรี! ไอศกรีม 2D SUMMER WONDERFEST* เฉพาะ 6 สาขาที่ เซ็นทรัล เชียงใหม่, เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, เชียงราย, ลำปาง, พิษณุโลก และ นครสวรรค์, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5%* ไม่ต้องแลกคะแนน หรือแลกรับเครดิตเงินคืนหรือบัตรของขวัญ สูงสุด 15%* หรือผ่อน 0%* สูงสุด 10 เดือนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการ และสมาชิก The 1 สะสมและแลกคะแนนร้านค้าที่ร่วมรายการ รับเพิ่ม 1,000 คะแนน เมื่อมียอดซื้อสะสม 3,000 บาทต่อเดือน และรับคะแนนคืนสูงสุด 10,000 คะแนน เมื่อแลกทุก 1,000 คะแนน รับส่วนลด 100 บาท พร้อมคะแนนคืน 400 คะแนน พิเศษ The 1 Exclusive ทุกการช้อปรับพอย์ท 2 เท่า* ระหว่าง 7 มี.ค. 67 – 19 พ.ค. 67 เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bitly.ws/3f5CJ

