กรมป่าไม้จัดกิจกรรม“วันป่าไม้สากล ปี 2567” จ.กาญจนบุรี ชู 2 ประเด็น “ป่าไม้และนวัตกรรมกับทางเลือกใหม่เพื่อโลกที่ดีขึ้น” หนุนสร้างป่าไม้ยั่งยืน

วันที่ 21 มี.ค. 67 พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้นายนพดล พลเสน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันป่าไม้สากล ประจำปี พ.ศ. 2567 (International Day of Forests 2024) ณ เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วม

นายนพดล พลเสน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษา ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรป่าไม้ และประกอบกับสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 21 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันป่าไม้สากล” เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของป่าทุกประเภทและต้นไม้ที่อยู่นอกป่า ซึ่งป่าไม้เป็นทรัพยากรสำคัญต่อมนุษย์ และเป็นทั้งแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าสร้างประโยชน์อย่างมากทั้งการใช้สอย การบริโภค การเก็บหาของป่า หรือการผลิตไม้แปรรูป ช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนจำนวนมาก ซึ่งได้สร้างประโยชน์อย่างมากให้แก่ผู้คนในรุ่นปัจจุบันจนถึงอนาคต อีกทั้งยังช่วยรักษาสมดุลทางธรรมชาติ รักษาต้นน้ำลำธาร และเป็นที่อยู่ให้กับสัตว์นานาชนิด ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างการรับรู้ด้านความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางมากขึ้น จึงทำให้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับป่าและต้นไม้ โดยในปีนี้ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้มีการรณรงค์ภายใต้ประเด็นหลัก คือ “Forests and Innovation” หรือ “ป่าไม้และนวัตกรรม” และมีประเด็นเสริม คือ “New Solutions for a Better World” หรือ “ทางเลือกใหม่ เพื่อโลกที่ดีขึ้น”

สำหรับประเทศไทย เป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันป่าไม้สากล ประจำปี พ.ศ. 2567 (International Day of Forests 2024) ขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันป่าไม้สากล และเผยแพร่องค์ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ด้านการป่าไม้ ตลอดจนส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ป่าให้กับประเทศ นายนพดล กล่าว

ด้านนายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงวันป่าไม้สากลว่าในส่วนของการรณรงค์ปี 2567 ได้เน้นประเด็นเรื่อง “ป่าไม้และนวัตกรรม”และ“ทางเลือกใหม่ เพื่อโลกที่ดีขึ้น” มีหลายแง่มุมให้พิจารณา โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการนำแนวทาง เทคนิค เทคโนโลยี และรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ มาใช้และนำไปปฏิบัติภายใต้ภาคการป่าไม้ เพื่อรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ของพลวัตโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาไปอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยนวัตกรรมเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผลกำไร และความยั่งยืนของการจัดการป่าไม้ ในขณะเดียวกันยังช่วยสนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์ที่สำคัญต่อสังคมในวงกว้าง เช่น การบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทาความรุนแรงของภัยธรรมชาติ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและไม่สูญเปล่า ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ควรจะส่งเสริมและสนับสนุนต่อไป

สำหรับการจัดกิจกรรมภายในงานวันป่าไม้สากล ปี 2567 ครั้งนี้ มีองค์กรระหว่างประเทศด้านการป่าไม้ ผู้แทนสถานทูตฝรั่งเศส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ ร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Forests and Innovation: New solutions for a better world” และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ป่าไม้และนวัตกรรม:ทางเลือกใหม่ เพื่อโลกที่ดีขึ้น” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ทั้งกิจกรรมอาบป่าโดยกรมป่าไม้ การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนโดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และการดำเนินงานด้านนวัตกรรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น

ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ หวังว่าการจัดกิจกรรมในวันป่าไม้สากล ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ จะช่วยสร้างความตระหนักรู้ด้านการดูแล ฟื้นฟู และอนุรักษ์ป่าไม้ให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ รวมถึงประโยชน์ด้านการคืนที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ป่าและความสมดุลให้กับธรรมชาติได้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป