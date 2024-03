เริ่มแล้ว ! งาน “Side by Side ช้อป ชิม แชร์ จากใจเรา…ถึงมือคุณ” จัดโดยสมาคมแม่บ้านตำรวจ กับงานแสดงและจำหน่ายสินค้า รวมถึงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทั่วประเทศ 20 – 24 มี.ค. นี้ เท่านั้น!

สมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมกับ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ จัด “Side by Side ช้อป ชิม แชร์ จากใจเรา…ถึงมือคุณ” งานแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ OPOP (One Province One Product) หนึ่งจังหวัดหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และสนับสนุนครอบครัวของตำรวจให้มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้แบบยั่งยืน ซึ่งภายในงานมีการออกบูธแสดงสินค้าของดีของเด็ดจากกลุ่มแม่บ้านตำรวจทั้ง 9 ภาค ทั้งเครื่องนุ่มห่ม, งานฝีมือ, สินค้าเกษตร, เครื่องประดับ, อาหารเด็ดหารับประทานยาก และอีกมากมายภายในงาน พร้อมกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ จากลูกหลานตำรวจ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2567 ณ ลาน Quartier Avenue ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์

นางนิภาพรรณ สุขวิมล นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ กล่าวว่า “สำหรับงาน Side by Side ช้อป ชิม แชร์ จากใจเรา…ถึงมือคุณ เป็นงานที่สะท้อนความสำเร็จจากโครงการ หนึ่งจังหวัดหนึ่งผลิตภัณฑ์ OPOP (One Province One Product) ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2565 ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจและครอบครัว โดยเน้นการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ โดยมีครูปาน สมนึก ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนสมาคมแม่บ้านตำรวจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของข้าราชการตำรวจและครอบครัวมากกว่า 300 รายการ ให้ดูทันสมัยมากขึ้น โดยในการจัดแสดงที่ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อทำให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีจุดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากทั้ง 77 จังหวัด ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น นำไปสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับครอบครัวตำรวจ”

สำหรับ งาน “Side by Side ช้อป ชิม แชร์ จากใจเรา…ถึงมือคุณ แบ่งโซนภายในงานออกเป็น 5 โซน ดังนี้ เริ่มกันที่ โซนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า จากกลุ่มแม่บ้านตำรวจทั้ง 9 ภาค และกลุ่มแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน โดยมีสินค้าที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพและหาซื้อได้ยากมาจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็น งานฝีมือ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ สินค้าเกษตร เครื่องสำอาง รวมถึงเวชภัณฑ์ต่าง ๆ และมีอาหารภาคเหนือจรดภาคใต้ ให้ช้อปกันแบบจัดเต็ม ต่อกันที่ โซนเครื่องประดับ ที่ได้รวมเอาเครื่องประดับที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นและสะท้อนถึงภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาให้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นพลอยจันทร์ , เครื่องเงิน, ทองลงยา, มุก และเครื่องถม ที่มาในดีไซน์ที่ทันสมัย ตามด้วยโซนอาหาร ที่ขนทัพอาหารคาวและของหวานร้านดัง หารับประทานได้ยากจากทั่วประเทศ มาให้ผู้ที่มาร่วมงานได้อร่อยเหนือจรดใต้กับอาหารท้องถิ่นมาถึงที่ ทั้งยังเปิดโซนกิจกรรม บนเวทีที่เปิดให้ร้านค้าในงานได้ขึ้นมานำเสนอผลิตภัณฑ์ พร้อมกระทบไหล่คนดังอีกมากมายภายในงาน ทั้งยังเปิดพื้นที่ให้ลูกหลานเหล่าแม่บ้านตำรวจได้แสดงความสามารถเพื่อสร้างสีสันภายในงาน

โดยงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีอีกมากมาย อาทิ ศูนย์การค้าดิ เอ็มควอเทียร์, บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด (นมตรามะลิ), บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด

งานนี้ ห้ามพลาด! ปักหมุดเอาไว้ด่วน แล้วมาช้อป ชิม แชร์ ไปพร้อมกัน ในงาน “Side by Side ช้อป ชิม แชร์ จากใจเรา…ถึงมือคุณ” ตั้งแต่วันนี้ – 24 มีนาคม 2567 เวลา 10.00-21.00 น. ณ ลาน Quartier Avenue ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์