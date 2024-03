เปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ SUNTORY Vitoas Varon

ครั้งแรกของ SUNTORY Vitoas Varon ดึงตัวคู่รัก “มิว-นิษฐา และ เซนต์-ธราภุช” มาเปิดศักราชใหม่ เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับแบรนด์สกินแคร์ชื่อดังจากญี่ปุ่นพร้อมเสริมทัพความปังด้วย “เป๊ก-นิว และอองตวน”

บริษัทซันโทรี่ เวลเนส (ประเทศไทย) จำกัดเป็นบริษัทในเครือซันโทรี่ บริษัทชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคของโลก ที่ได้สร้างสรรค์และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มความงาม เปิดตัวสกินแคร์บำรุงผิวหน้าแบบครบวงจรส่งตรงจากญี่ปุ่น “วิโทอาซ มอยส์เจอร์ ทริปเปิล เซรั่ม” กับยอดขายกว่า 2 ล้านขวดในประเทศญี่ปุ่น ที่ช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับชั้นผิว พร้อมช่วยให้ผิวดูอิ่มฟูขึ้น ลดเรือนริ้วรอยต่างๆ ให้ดูจางลง ผิวดูกระจ่างใสเรียบเนียนขึ้น และผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าสำหรับผู้ชายอันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่น “วารอน เมนส์ อินเทนซีฟ อิน วัน เซรั่ม” ที่จะช่วยแก้ปัญหาผิวหย่อนคล้อย ริ้วรอยแห่งวัย จุดด่างดำ กระชับผิว และเติมความชุ่มชื้น เพื่อผิวที่ดูดีและมั่นใจ ด้วยการบำรุงอย่างสมบูรณ์แบบในขั้นตอนเดียว สัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่น่าพึงพอใจอย่างแท้จริงภายใน 10 วัน นำทีมโดยนางเอกสาว มิว-นิษฐา คูหาเปรมกิจ ควงคู่มากับ เซนต์-ธราภุช คูหาเปรมกิจ คุณสามีนักธุรกิจ ชวนคุณมาปลุกสัมผัสแห่งความอ่อนเยาว์ให้กับผิว พร้อมเสริมทัพความปังด้วยคู่ของ เป๊ก-เปรมณัช กับ นิว-นภัสสร และหนุ่มหล่อมาดเข้ม อองตวน ปินโต เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม Rosewood Bangkok

ปลุกสัมผัสแห่งความอ่อนเยาว์ให้กับผิวในวัยที่เพิ่มขึ้น วิโทอาซ มอยส์เจอร์ ทริปเปิล เซรั่ม และ วารอน เมนส์ อินเทนซีฟ อิน วัน เซรั่ม ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบบครบจบในขั้นตอนเดียว ด้วยนวัตกรรม ‘W/O/W Water in Oil in Water’ เทคโนโลยีสิทธิบัตรเฉพาะของซันโทรี่ เพื่อการดูแลผิวแบบ ครบจบในขั้นตอนเดียว ทั้ง โลชั่น (Water) แตกตัวและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว ปลอบประโลมผิวเมื่อแรกสัมผัส, เซรั่ม (Water) ที่ซึมซาบอย่างอ่อนโยน และล้ำลึก เพื่อความยืดหยุ่นของผิว และ ครีม (Oil) ที่จะมาช่วยปกป้องผิว และคงความยืดหยุ่น ล็อกความชุ่มชื้นให้ผิวดูอิ่มน้ำ

ซึ่งงานนี้ผู้บริหารของ ซันโทรี่ เวลเนส จากประเทศญี่ปุ่นอย่าง Mr. Nobukazu Aoki, Head of Skincare Department ก็ได้เข้าร่วมงานเพื่อตอกย้ำครั้งแรกของการเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คู่แรกในประเทศไทย โดยภายในงานมีผู้บริหารจากประเทศไทยคือ คุณศวรรยา จันทรสถาพรจิต Director, Deputy General Manager of Suntory Wellness APAC เข้าร่วมงานเช่นกัน และภายในงานคุณศวรรยาได้กล่าวว่า “นับเป็นครั้งแรกหลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์สกินแคร์ในประเทศไทย ที่เปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คู่่แรกจะมาพาทุกคนเปิดประสบการณ์พร้อมให้สัมผัสความพรีเมียมส่งตรงจากญี่ปุ่นผ่านแบรนด์แอมบาสเดอร์อย่างคุณมิว-นิษฐา และ คุณเซนต์-ธราภุช พร้อมภูมิใจนำเสนอนวัตกรรม ‘W/O/W Water in Oil in Water’ เทคโนโลยีสิทธิบัตรเฉพาะของซันโทรี่ เพื่อการดูแลผิวแบบล้ำลึก ผสมผสานส่วนผสมอันทรงพลังในรูปแบบ Triple Serum ที่ครบจบในขวดเดียว และนับเป็นครั้งแรกที่จะมีการเสริมทัพพร้อมเปิดศักราชใหม่ให้กับซันโทรี่ เวลเนส ในแบรนด์สกินแคร์ที่พาคุณเป๊ก-นิว และอองตวน มาเป็นตัวแทนบอกเล่าถึงปัญหาผิวของแต่ละคน”

ภายในงานร่วมพูดคุยกับแบรนด์แอมบาสเดอร์ทั้ง 2 ท่าน ถึงเรื่องปัญหาผิวที่เจอ และประสบการณ์หลังการได้ใช้“วิโทอาซ มอยส์เจอร์ ทริปเปิล เซรั่ม” และ “วารอน เมนส์ อินเทนซีฟ อิน วัน เซรั่ม” ติดต่อกัน 10 วัน ว่าให้ประสบการณ์และสัมผัสผิวที่ดีขนาดไหน คุณมิว ได้กล่าวว่า “จริงๆ แบรนด์ ซันโทรี่เป็นแบรนด์ชื่อดังในญี่ปุ่นอยู่แล้ว มิวก็ดีใจมากๆ ที่โปรดักสนี้เข้าไทย และมิวก็ยิ่งดีใจขึ้นอีกเพราะเราได้มีโอกาสมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับแบรนด์ คือมิวลองใช้แล้ว มิวถึงกล้ามาบอกทุกคนว่าตัวเดียวคือจบเลยส่วนตัวมิวจะใช้เป็น วิโทอาซ มอยส์เจอร์ ทริปเปิล เซรั่ม เซรั่มที่รวมเอาคุณค่าของสารสกัดและส่วนผสมอันทรงคุณค่าและหายากทั้ง 27 ชนิด และ 3 ส่วนประกอบสำคัญอย่าง ไฮยาลูรอนิค, คอลลาเจน, เซราไมด์ เพื่อช่วยเติมเต็มให้กับผิว และหยุดปัญหาแห่งวัยของผิวทั้ง 5 มิติ อาทิ ลดริ้วรอย เติมความชุ่มชื้นให้ผิว ผิวกระจ่างใส ลดเลือนจุดด่างดำ และผิวแลดูกระชับ ยืดหยุ่น เรียกได้ว่าใช้ตัวนี้ขวดเดียวเอาอยู่ ไม่ต้องยุ่งยากหลายขั้นตอน เพราะตอนนี้เราก็มีลูกเล็กด้วย ใช้ตัวเดียวจบ ไปดูลูกต่อได้เลย”

และรวมถึงคุณเซนต์ก็ได้กล่าวว่า “ดีใจมากๆ ครับที่ได้มาโอกาสได้ร่วมงานกับทางแบรนด์ เป็นที่รู้ๆ กันว่าผู้ชายก็จะไม่ค่อยใส่ใจผิวตัวเองมากนัก หรือการลงครีมบำรุงหลายๆ ขั้นตอนคือบอกเลยว่าไม่ค่อยอยากจะทำเลยครับ แต่ผมก็ได้มาเจอกับเจ้าตัวนี้ วารอน เมนส์ อินเทนซีฟ อิน วัน เซรั่ม เขาเข้าใจปัญหาผิวผู้ชายมาก เพราะเขาทำมาสำหรับปัญหาผิวของผู้ชายโดยเฉพาะ โดยเฉพาะตัววารอน เขาเป็นเซรั่มที่รวม 3 เนื้อผลิตภัณฑ์ ทั้งโลชั่น, เซรั่ม, ครีม แบบครบจบในขวดเดียว พร้อมสารสกัดจากสแปนิชโอ๊ควู๊ด, ชาอู่หลง, อะซีทิล เฮกซาเปปไทด์-8, อิโนซิทอล และสควาเลน ที่จะช่วยตอบโจทย์ 4 ปัญหาผิว ผิวหย่อนคล้อย จุดด่างดำ กระชับผิว และเติมความชุ่มชื้น มีมาด้วยกัน 3 กลิ่น

VARON Men’s Intensive Serum Classic กลิ่นแนว Fougere ผสมระหว่างมัสก์ ลาเวนเดอร์ VARON Men’s Intensive Serum Original กลิ่นแนววู้ดดี้ คอตตอน หอมสะอาด VARON Men’s Intensive Serum Fresh กลิ่นแนว Citrus Floral หอมสดชื่น

ส่วนตัวผมชอบเป็นกลิ่น Original กลิ่นเขาจะออกแนววู้ ดดี้ หอมสะอาด อย่างที่มิวบอกเลยครับเรามีลูกเล็ก เวลาส่วนใหญ่คือให้ลูกหมด พอมีสกินแคร์ที่ใช้แค่ตัวเดียวแล้วช่วยเรื่องปัญหาผิวได้ครอบคลุมขนาดนี้ คือดีมากๆ เลยครับ อยากแนะนำให้ทุกคนได้ลองกัน”

นอกจากการเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คู่แรกแล้ว งานนี้ก็ชวนหนุ่มหล่อ ‘อองตวน ปินโต’ เข้าสู่วงการการดูแลผิว ชวนสัมผัสผิวหน้าอันชุ่มชื้นในสเต็ปเดียว พร้อมเคล็ดลับการดูแลผิวของคุณผู้ชายไทยยุคใหม่ ที่ประสบความสำเร็จ และอาจมีตารางงานและชีวิตประจำวันที่วุ่นวาย เมื่อได้สัมผัสเซรั่มลงบนผิว เนื้อเซรั่มที่อุดมไปด้วยคุณค่าของส่วนผสมแต่ละชนิด จะแปรสภาพเป็นอณูเล็กๆ ที่พร้อมจะได้รับการดูดซึมเข้าบำรุงชั้นผิวได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อเติมเต็มความชุ่มชื้นให้ผิวมีความยืดหยุ่น อ่อนเยาว์ กระจ่างใส และปกป้องผิวอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการดูแลผิวแบบครบวงจรในหนึ่งเดียว หนุ่มอองตวนก็ได้มาเล่าเกี่ยวกับปัญหาผิวให้ฟัง “ปกติผมเป็นคนหน้าแห้งมากเลยครับ แต่เราก็ไม่ได้สนใจเรื่องผิวหน้าอะไรมาก เพราะวันหนึ่งวัน ผมกิจกรรมเยอะมากครับ ก็คิดว่าจะต้องมาทาครีมอะไรมันคงอีกหลายขั้นตอน แต่พอมารู้จักกับขวดนี้ วารอน เมนส์ อินเทนซีฟ อิน วัน เซรั่ม ลืมไปเลยว่าเคยผิวแห้ง ครบจบในขวดเดียว สะดวกมากๆ สำหรับผม มันไม่ต้องใช้อะไรให้ยุ่งยาก แค่เราใช้ตัวนี้เขาให้ความชุ่มชื้นแบบจัดเต็มสุดๆ ผมชอบมากเลยครับ”

นอกจากนี้ ภายในงานยังเพลิดเพลินไปกับเสียงร้องเพราะๆ ของคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดง ‘เป๊ก-เปรมณัช กับ นิว-นภัสสร์’ ที่มาโชว์ร้องเพลงเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ พร้อมพูดคุยถึงปัญหาผิวของทั้งคู่ที่ก่อนใช้และหลังใช้ต่างก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าใช้เพียงขวดเดียวครอบคลุมดูแลผิวหน้าได้ครบ คุณเป๊กแชร์ถึงความรู้สึกหลังใช้ว่า “ด้วยความที่เราสองคนเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดง เวลาดูแลตัวเองก็น้อยไปบ้าง ก็ได้มาเจอ วารอน เมนส์ อินเทนซีฟ อิน วัน เซรั่ม เป็นเซรั่มที่ครบจบในขวดเดียวจริงๆ ใช้แล้วให้ความชุ่มชื้นดีมากเลยครับ จริงๆ ผมเป็นคนผิวแพ้ง่าย แต่ตัวนี้บอกเลยว่าผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ครับ ส่วนตัวผมก็คือไม่แพ้เลย” ด้านคุณนิวก็ขอมาแชร์บ้าง หลังได้ลองใช้ วิโทอาซ มอยส์เจอร์ ทริปเปิล เซรั่ม “นิวอยากแชร์มากๆ ช่วงนี้ผิวนิวค่อนข้องเซนซิทีฟเลยค่ะ แต่ใช้ตัวนี้ก็คือบอกเลยว่าไม่แพ้นะคะ นิวใช้หลังอาบน้ำทั้งเช้าและก่อนนอน ผิวนุ่ม ชุ่มชื้นมาก ที่สำคัญไม่ยุ่งยากใช้แค่ขวดเดียวจบ ง่ายและสะดวกมากค่ะ ช่วงนี้เป็นคุณแม่ไม่ค่อยแต่งหน้าเลยได้โอกาสลองผลิตภัณฑ์แบบไม่ต้องมีการทาทับเครื่องสำอาง ปรากฏว่าช่วยกู้หน้าจากการพักผ่อนน้อยของนิวได้ ถ้าออกไปทำธุระที่ไหนเดี๋ยวนี้เน้นแต่งบางเบา กล้าโชว์ผิวหน้าได้เลย”

ซันโทรี่ เวลเนส (ประเทศไทย) ชวนทุกคนมาค้นพบเสน่ห์ในแบบเฉพาะของตัวเอง ด้วยผิวที่กระจ่างใส ชุ่มชื้น และอ่อนเยาว์ ให้คุณรู้สึกมั่นใจ และจุดประกายความเป็นคุณ ทั้ง วิโทอาซ มอยส์เจอร์ ทริปเปิ้ล เซรั่ม และ วารอน เมนส์ อินเทนซีฟ อิน วัน เซรั่ม มีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ Central Chidlom, Siam Takashimaya และ EVEANDBOY ทุกสาขา และช่องทางออนไลน์มีวางจำหน่ายแล้วที่ BrandsWorld.co.th, LAZADA, Shopee และ Line Official Account @SuntorySkincare