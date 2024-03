สัมผัสประสบการณ์สร้างสรรค์ไร้ขีดจำกัดที่ STYLE Bangkok 2024

เปิดประสบการณ์ที่หลากหลายและสร้างสรรค์ในงาน STYLE Bangkok 2024 จุดนับพบของความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและหัตถศิลป์ไทย ที่สร้างนิยามใหม่ของงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 มีนาคม 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

กิจกรรมที่พลาดไม่ได้ คือ การแสดงผลงานทางด้านศิลปะ ทั้งวิจิตรศิลป์ และประติมากรรม จากศิลปินชั้นแนวหน้าของไทยตลอดจนศิลปินหน้าใหม่ที่เริ่มมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการในทุกช่วงวัยตั้งแต่ 6 ขวบถึง60+



กิจกรรมไฮไลท์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้มาชมงาน ได้แก่ นิทรรศการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ภายใต้โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ตามแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เพื่อส่งเสริมการนำภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมไทยต่อยอดเพื่อเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ



นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าค้นหาในถนนนิทรรศการ: นำเสนอผลงานจากโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเชิงลึกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เช่น Material Thai to Japan, Host & Home (H&H), Glamping, Collaboration, OTOP Premium Go Inter, Qurated Fashion Incubation และ Designers’ Room & Talent Thai



The New Faces:

จัดแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการหน้าใหม่ นักออกแบบ และผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการต่างๆ เพื่อดึงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการให้เห็นถึงอนาคตของนวัตกรรมของไทย



Creative Studio:

พื้นที่ให้บริการธุรกิจด้านการออกแบบในสาขาต่างๆ เช่น Branding & CI, Character Design, Craftwork & Decorative Item, Graphic Design,Illustration, Industrial Design โดยนักออกแบบภายใต้โครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก Talent Thai และ Designers’ Room และสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



งานแสดงแฟชั่น:

ตื่นตาตื่นใจไปกับเทรนด์แฟชั่นล่าสุดจากผลงานจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Qurated Fashion Incubation Project 2023

ร่วมสัมผัสแรงบันดาลใจ การค้นพบ และความเป็นเลิศทางธุรกิจที่ STYLE Bangkok 2024 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.stylebangkokfair.com