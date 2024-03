ครั้งแรก! “แสนสิริ” เปิดบ้านแต่งมาสเตอร์พีซ rare item ยูนิตเดียวในไทย มูลค่า 180 ลบ.

ที่ BuGaan Pattanakarn ออกแบบสไตล์ Edward Tuttle ดีไซเนอร์ดังระดับโลก

ย้ำเบอร์หนึ่ง ผู้นำอสังหาฯ เทียบชั้นโกลบอล

ชี้ตลาดลักซ์ชัวรี่โตพุ่ง มั่นใจกวาดยอดขายตามเป้า 2.3 หมื่นลบ.

แสนสิริ ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาฯลักซ์ชัวรี่และซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่ ย้ำแท่นการเป็น International Luxury Real Estate brand ตัวจริงนักรังสรรค์รสนิยม

ยูนิตเดียวในไทย! เปิดตัวบ้านตกแต่งมาสเตอร์พีซ rare item โดยดีไซเนอร์ดังระดับอินเตอร์ในรอบกว่า 5 ปี ครั้งแรก! ‘BuGaan Pattanakarn inspired by Edward Tuttle’ มูลค่า 180 ลบ. ในบรรยากาศประสบการณ์โรงแรมลักซ์ชัวรี่ระดับเวิลด์คลาส

เผยโครงการฯ สร้างเสร็จ 100% พร้อมเข้าอยู่ เตรียมเปิดให้เข้าชมยูนิตพิเศษแบบนัดหมายล่วงหน้า ตั้งแต่ 30 มี.ค.นี้

ชี้ลูกค้าระดับบน เชื่อมั่นในแบรนด์แสนสิริ มาตรฐานงานดีไซน์ในฐานะ Taste-Make Brand คุณภาพสินค้า การบริการและประสบการณ์ตั้งแต่วันแรกที่เยี่ยมชมโครงการ

พัฒนาการโซนทำเล Luxury Residences มูลค่าที่ดินโตพุ่งกว่า 50% ในรอบ 2 ปี ลูกค้า HNWI ดีมานด์โตต่อเนื่อง ทั้งกลุ่ม Young Successors ชื่นชอบที่อยู่อาศัยเอ็กซ์คลูซีฟ หายากและไม่เหมือนใคร ดีไซน์สะท้อนตัวตน มาพร้อมบริการหลังการขายที่ตอบโจทย์ และกลุ่มนักลงทุนสะสมอสังหาฯ ที่หายาก จากมูลค่าที่พุ่งสูงขึ้น

สานต่อความสำเร็จพอร์ต Sansiri Luxury Collection เดินหน้ารุกตลาด 16 โครงการลักซ์ชัวรี่ ดันยอดขายรวม 2.3 หมื่นลบ. ตามเป้าปี’67

ตอกย้ำวิสัยทัศน์มุ่งสู่ International Luxury Real Estate brand ผู้นำแบรนด์อสังหาฯ ลักซ์ชัวรี่อันดับหนึ่งในใจลูกค้าระดับบน

ศรีอำไพ รัตนมยูร ประธานผู้บริหารสายงานการตลาด บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ แสนสิริ ตอกย้ำผู้นำตลาดอสังหาฯ ลักซ์ชัวรี่และซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่ระดับแถวหน้าของประเทศ กับครั้งแรกของ “ BuGaan Pattanakarn inspired by Edward Tuttle” เรสซิ เดนท์ยูนิตตกแต่งพิเศษ rare item เพียงหลังเดียวในไทย มูลค่ารวม 180 ล้านบาท บนพื้นที่ 698 ตารางเมตร ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจล่าสุด ที่แสนสิริ ได้ร่วมมือกับ เวิลด์คลาสดีไซเนอร์อีกครั้งใน รอบกว่า 5 ปี เพื่อตอกย้ำการยกระดับมาตรฐานของวงการอสังหาฯลักซ์ชัวรี่ไทยในระดับอินเตอร์เนชั่นแนล ด้วยประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญ 40 ปี ของแสนสิริจากจุดเริ่มต้นลักซ์ชัวรี่ โดยนำสไตล์การออกแบบของ Edward Tuttle (เอ็ดเวิร์ด ทัตเทิล) อเมริกันดีไซน์เนอร์ชื่อดัง ซึ่งมีผลงานโดดเด่นมากมายทั่วโลกตั้งแต่โรงแรมลักซ์ชัวรี่ ไปจนถึงไพรเวท เรสซิเดนท์ของเหล่ามหาเศรษฐี โดยจับมือกับ บริษัท Design Realization Siam ก่อตั้งโดย Edward Tuttle และพาร์ทเนอร์ ถ่ายทอดสไตล์ออกแบบอันเป็นลักษณ์ของ Edward Tuttle โดย ดีไซเนอร์มากประสบการณ์ที่ทำงานร่วมกับ Edward Tuttle โดยตรง ผลงานของ Edward Tuttle จึงนับว่ามีความเอ็กซ์คลูซีฟ และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเหนือกาลเวลา แม้ว่า Edward Tuttle จะไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้ววันนี้

เราตั้งใจคัดสรรของตกแต่งงานคราฟท์ เฟอร์นิเจอร์ชิ้น iconic pieces ชิ้นหายากจากทั่วโลก รวมถึงคอลเล็คชั่นพิเศษที่ Edward Tuttle คอลแลปส์ร่วมกับ Jim Thompson มาไว้ที่ยูนิตพิเศษแห่งนี้ ที่โครงการ BuGaan Pattanakarn กับสไตล์ Modern Authenticity Twisted ฉีกกรอบของคำว่า “บ้านบูก้าน” ในหน้าตาใหม่ ดีไซน์เรียบหรู และ timeless เหนือกาลเวลา สะท้อนตัวตนและรสนิยมผู้อยู่อาศัย กับบรรยากาศประสบการณ์โรงแรมลักซ์ชัวรี่ระดับเวิลด์คลาส ด้วยสเปซและฟังก์ชั่นของบ้านที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ชีวิต”

ทั้งนี้ เทรนด์ตลาดอสังหาฯ ในเซ็กเมนท์ลักซ์ชัวรี่ เติบโตต่อเนื่อง มีซัพพลายเพิ่มขึ้นถึงจำนวน 1,500 ยูนิต จากปี 2559 ที่มีเพียงที่ 300 ยูนิต โดยเฉพาะโซนพัฒนาการทำเล Luxury Residences มูลค่าที่ดินโตกว่า 50% ใน

รอบ 2 ปี ในด้านดีมานด์ ลูกค้า HNWI เติบโต ทั้งในกลุ่ม Young Successors ชื่นชอบที่อยู่อาศัยเอ็กซ์คลูซีฟ หายากและไม่เหมือนใคร และมี value added สามารถต่อยอดสร้างโอกาสจากอสังหาฯที่มีมูลค่าพุ่งสูงขึ้น ในทุกๆ ปี รวมถึงต้องมาพร้อมกับบริการหลังการขาย (after-sales service) ที่ตอบโจทย์ ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับที่อยู่อาศัยจากการดูแลโครงการสเมือนวันแรกที่เข้าอยู่ และกลุ่มนักลงทุนสะสมอสังหาฯที่หายากและจำกัด (Rare & Limited) ด้วยมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้น

“ในฐานะแบรนด์ Taste-Maker ที่เข้าใจในทุกรายละเอียดของการอยู่อาศัยอย่างมีรสนิยม แสนสิริ มุ่งมั่นอย่าง ไม่หยุดยั้งเพื่อส่งมอบที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการลูกค้า จึงสานต่อกลยุทธ์ความร่วมมือกับดีไซเนอร์ระดับโลก ( International Design Talents) พัฒนาบ้านตกแต่งใหม่ เพื่อรองรับดีมานด์ความต้องการของตลาด ทั้งนี้ การพัฒนายูนิตพิเศษในดีไซเนอร์คอลเล็คชั่น ระดับโลก ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในหลากหลายปัจจัย ได้แก่ โครงการตั้งอยู่บนทำเลไพร์มย่าน Luxury Residence และใกล้กับโครงการแฟล็กชิพ คือ บ้านแสนสิริ พัฒนาการ ย่านเก่าแก่ของกลุ่มคนมีฐานะในอดีต ซึ่งคาดมีราคาที่ดินพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต จากปัจจัยการเดินทางที่สะดวกและแหล่งไลฟ์สไตล์ชั้นนำในย่านทองหล่อ เอกมัย และพระราม 9, คอนเซ็ปท์และเอกลักษณ์โครงการที่โดดเด่นอย่างแตกต่างของแบรนด์ BuGaan ที่บ้านสะท้อนตัวตนและรสนิยมผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง รวมถึงเป็น โครงการภายใต้พอร์ต Sansiri Luxury Collection ซึ่งเป็นครั้งแรกของการร่วมมือกับอินเตอร์ดีไซน์เนอร์ตกแต่งเรสซิเดนท์ของแสนสิรินอกเหนือจากโครงการระดับแฟล็กชิพ และยังเป็นครั้งแรกของการพัฒนายูนิตพิเศษกลุ่มบ้านลักซ์ชัวรี่ นอกจากนี้ ยังเป็นการสานต่อกระแสความสำเร็จแบรนด์บูก้าน หลังจากปิดการขาย บูก้าน เหม่งจ๋าย-พระราม9 ทันทีภายใน 1 วันแรกที่เปิดขาย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดดีมานด์ของตลาดในกลุ่มลูกค้า HNWI“ ศรีอำไพกล่าว

ครั้งแรก! BuGaan Pattanakarn inspired by Edward Tuttle

เรสซิเดนท์ ยูนิตพิเศษ กับประสบการณ์การอยู่อาศัยในบรรยากาศโรงแรมลักซ์ชัวรี่ระดับโลก

ยูนิตตกแต่งพิเศษสุด Rare ออกแบบโดย Edward Tuttle ดีไซเนอร์ชาวอเมริกันชื่อดัง ตั้งอยู่ที่โครงการ BuGaan Pattnakarn (บูก้าน พัฒนาการ) สุดไพรเวทเพียง 17 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 1,450 ล้านบาท Edward Tuttle มีผลงานชิ้นมาสเตอร์พีซซึ่งเป็นที่รู้จักมากมายในวงการโรงแรมลักซ์ชัวร์รี่ระดับโลก ได้แก่ โรงแรมปาร์คไฮแอท ปารีส-วองโดม (Park Hyatt Paris-Vendome) โรงแรมปาร์ค ไฮแอท มิลาน (Park Hyatt Milan) โรงแรมอมันปุรี ภูเก็ต ตลอดจนโครงการต่างๆ ของเครืออมัน (Aman Resorts Hotel) เป็นต้น

BuGaan Pattanakarn inspired by Edward Tuttle ออกแบบในสไตล์ Modern Authentic Twisted โฉมใหม่ฉีกกรอบของ “บ้านบูก้าน” จากโครงการอื่นๆที่ผ่านมา กับดีไซน์เรียบหรู และ timeless เหนือกาลเวลา โดดเด่นด้วยงานผ้าทอและเฟอร์นิเจอร์สั่งทำแบบ customized พิเศษเฉพาะที่บูก้านเท่านั้น จาก Jim Thompson (จิม ทอมป์สัน) แบรนด์ผ้าไหมไทยชื่อดังระดับโลก รวมถึงเสาะแสวงหาไอเท็มงานคราฟท์ของตกแต่งจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ แจกันเซรามิค ผลงานการดีไซน์ของ Gilles Caffier ศิลปินและนักประติมากรรมชื่อดังชาวฝรั่งเศส กรอบรูป Pop Art ที่สร้างสรรค์จากการเรียงกระเบื้องโมเสคด้วยมือทีละชิ้นที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก เป็นต้น โครงการ BuGaan Pattanakarn สร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ 100% เตรียมเปิดให้เข้าชมแบบนัดหมายล่วงหน้า ตั้งแต่ 30 มี.ค.นี้