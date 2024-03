10 คนแห่งปี! “The People Awards 2024”

ผู้สร้างแรงบันดาลใจ ทะยานข้ามขีดจำกัด

คัลแลน – พี่จอง ยูทูบเบอร์หนุ่มเกาหลี ปรากฏการณ์ใจฟู แรงเกินต้าน

“ธิติ ศรีนวล” ผู้กำกับ “สัปเหร่อ” ปลุกกระแสหนังไทย และ 7 ผู้สร้างแรงบันดาลใจขึ้นรับรางวัล

“พิธา” คว้ารางวัล Popular of The Year! จากผลโหวตของประชาชน

กลับมาอีกครั้ง! รางวัล “The People Awards 2024” มุ่งค้นหา 10 คนแห่งปี ผู้สร้างผลงานเชิงบวก ทะยานข้ามขีดจำกัด ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่อนาคตที่ดีกว่า ภายใต้แนวคิด “People Go Beyond” สะท้อนพลังของบุคคลที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมประกาศ รางวัล Popular of The Year ที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปร่วมโหวต และรางวัล Corporate of The Year สุดยอดองค์กรสร้างการเปลี่ยนแปลง สะท้อนพลังของบุคคลที่สร้างผลกระทบเชิงบวกและสิ่งแวดล้อม สร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง กระตุ้นให้ผู้คนลุกขึ้นมาทำสิ่งดี ๆ ร่วมสร้างสังคมไทยให้ดีขึ้นต่อผู้คนและสังคม “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” คว้ารางวัล Popular of The Year! คนแรก พร้อมด้วย “คัลแลน – พี่จอง” สองหนุ่มผู้สร้างปรากฏการณ์ใจฟู แรงเกินต้าน! และ “ธิติ ศรีนวล” ผู้กำกับสัปเหร่อ ผู้ปลุกกระแสหนังไทย คว้ารางวัล “The People Awards 2024” 10 คนแห่งปี! ด้านเมืองไทยประกันภัย ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ เครือโรงพยาบาลพญาไท และเปาโล อารียา พรอพเพอร์ตี้ คว้ารางวัล Corporate of The Year

นายอนันต์ ลือประดิษฐ์ บรรณาธิการอำนวยการและผู้ร่วมก่อตั้ง The People เปิดเผยว่า “The People Awards เป็นเวทีแห่งการมอบรางวัลรูปแบบใหม่ที่เน้น ‘คุณค่าของคน จากผลของงาน’ อย่างแท้จริง และสิ่งที่ The People ยึดมั่นมาตลอด 6 ปีที่ผ่านมาคือ การเล่าเรื่องราวของคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในสังคม โดยรางวัล The People Awards เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้เรื่องราวดี ๆ ที่เกิดขึ้นนี้ ได้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ซึ่ง The People Awards 2024 ในปีนี้จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘People Go Beyond’ เพื่อมอบรางวัลให้กับคนที่มีจิตวิญญาณแห่งการเป็นผู้นำ ซึ่งพวกเขาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญของตน เพื่อนำพาตนเองและผู้อื่นข้ามขีดจำกัด สู่การบรรลุเป้าหมายที่สูงขึ้น พร้อมขับเคลื่อนสังคมของเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ใช้เกณฑ์การคัดเลือกคนที่มีความโดดเด่นใน 3 แกนหลัก คือ 3P ได้แก่ People คนผู้สร้างผลกระทบเชิงบวกกับ ผู้คน และสังคม Planet คนผู้สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสิ่งแวดล้อม Progress คนผู้สร้างผลกระทบในเรื่องการเติบโตของธุรกิจ อันเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน หรือ ESG ที่ให้ความสำคัญกับเรื่อง Environment, Social, และ Governance เพราะ The People เชื่อว่าการที่โลกจะหมุนไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนนั้น องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งผู้คน สังคม สิ่งแวดล้อม และธุรกิจ ต่างต้องอยู่ด้วยกันได้อย่างสมดุล ไม่สามารถแยกจากกันได้

ขอบเขตของผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณารางวัล The People Awards 2024 จะต้องเป็นบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กร ที่มีความเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ และมีบทบาทในการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่ผู้คน สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างโดดเด่นในรอบปี 2024 ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ ร่วมตัดสินรางวัลในครั้งนี้ มีข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องแม่นยำ ทันต่อความเคลื่อนไหว ครอบคลุมรอบด้านทุกความแตกต่างหลากหลาย และรับรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมในทุกมิติจาก 100 รายชื่อสุดท้าย จากบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กร ที่มีความมุ่งมั่นสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ร่วมขับเคลื่อนสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล “The People Awards 2024” เป็น 10 คนแห่งปี ได้แก่

1. ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเล ที่อุทิศชีวิตให้กับการอนุรักษ์ทะเลไทย และรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. ธนานนท์ ปฏิญญาศักดิกุล อินฟลูเอนเซอร์สายเทคโนโลยี เจ้าของช่องยูทูบ ‘9arm’ และเจ้าของฉายา รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลและเวทมนตร์

3. จรีพร จารุกรสกุล แม่ทัพหญิงแห่ง WHA Group ผู้บริหารมากฝีมือที่บุกเบิกธุรกิจโลจิสติกส์เมืองไทย

4. จิราพร คูหากาญจน์ ทายาทนักธุรกิจส่งออกที่ขอเดินในเส้นทางที่ตัวเองเลือกกับบทบาทผู้สื่อข่าววิดีโอประจำแนวหน้าในสมรภูมิรบของสำนักข่าวรอยเตอร์

5. ยุทธนา บุญอ้อม (ป๋าเต็ด) ผู้บริหารบริษัทจัดงานแสดงดนตรี ผู้สร้างสรรค์ ‘เทศกาลดนตรี’ ประเทศไทย ช่วยส่งเสริมให้นักดนตรีไทยเกิดการพัฒนารูปแบบของเพลงให้เป็นที่ถูกอกถูกใจของนักฟังเพลงมากขึ้น

6. ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน พิธีกร ผู้ประกาศข่าว และผู้ดำเนินรายการ 8 Minute History ที่ใครหลายคนมักจะรู้จักกันดีในชื่อ ‘เฮียวิทย์’ เขาคือผู้ทำให้เรื่องเล่าในประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ ในขณะเดียวกันก็ช่วยเปิดมุมมองผู้ฟังทั้งในแง่มุมตัวบุคคล การเมือง และเศรษฐกิจ ที่ส่งผลต่อความเป็นไป ณ ห้วงเวลานั้น

7. สมบัติ บุญงามอนงค์ อดีตประธานกรรมการมูลนิธิกระจกเงา นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ผู้มีนามแฝงบนโลกออนไลน์ว่า ‘บ.ก.ลายจุด’ และริเริ่มโครงการเพื่อสังคมหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น จ้างวานข้า, อาสาดับไฟป่า และชรารีไซเคิล

8. ธิติ ศรีนวล (ต้องเต) ผู้กำกับภาพยนตร์สัปเหร่อ หนังไทยที่ทำเงินสูงสุดในปี 2566 ด้วยตัวเลข 700 ล้านบาท

9. พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (เทนนิส) นักกีฬาเทควันโดเหรียญทองโอลิมปิก และแชมป์ เทควันโดเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 12 ครั้ง

10. คัลแลน – พี่จอง (Park Kideuk) – (Jung Kyungtae) สองหนุ่มยูทูบเบอร์เกาหลี ผู้สร้างปรากฏการณ์ใจฟู และกำลังมาแรงสุดตอนนี้

รางวัล Popular of The Year ได้แก่ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ซึ่งรางวัลนี้เป็นปีแรกที่เปิดให้บุคคลทั่วไปร่วมลงคะแนนโหวต จากผู้เข้ารอบ 10 คน ได้ อาทิ ลิซ่า BLACKPINK ,เฌอปราง BNK48, พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร เป็นต้น ด้วยคะแนนโหวตมากที่สุดถึง 48.3 %

รางวัล Corporate of The Year สุดยอดองค์กรสร้างการเปลี่ยนแปลง ส่งต่อแรงบันดาลใจ ร่วมสร้างสังคมให้ดีขึ้น ได้แก่

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) องค์กรที่ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สังคมมาโดยตลอด โดยอยู่คู่กับคนไทยมามากกว่า 9 ทศวรรษ กับรางวัล Social Contribution Award บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) บริษัทที่มีเป้าหมายสร้างธุรกิจที่เป็น HERO ในการสร้างแรงบันดาลใจและโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ success กับรางวัล Beyond Success for Life Award เครือโรงพยาบาลพญาไท และเปาโล ที่มุ่งเน้นเรื่องการการสร้างคน สร้างนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโดยมนุษย์ หรือคนขององค์กร รวมทั้งผลักดันบุคลากรทุกคนให้มีการพัฒนาไม่หยุดยั้ง เพื่อพร้อมสำหรับการดูแลสุขภาพของคนไทย กับรางวัล The Best Medical Healthcare Brand Awards บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) บริษัทที่ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์งานดีไซน์บ้าน เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตผู้อยู่อาศัยได้ทุกเจเนอเรชั่น กับรางวัล Creative Thinking Design for Living Award

นายอนันต์ กล่าวทิ้งท้ายว่า รางวัล The People Awards 2024 มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้คนลุกขึ้นมาทำดี เป็นการยกย่องบุคคลที่สร้างผลงานเชิงบวก เป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นใหม่ กระตุ้นให้ผู้คนลุกขึ้นมาทำดี สร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม ขับเคลื่อนสังคมไทยไปข้างหน้าเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ขับเคลื่อนสังคมไทยไปข้างหน้า สร้างความหวังให้กับสังคม แสดงให้เห็นว่ายังมีคนดี คนเก่ง ที่ทุ่มเททำงานเพื่อสังคม สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหา ร่วมสร้างอนาคตที่ดีกว่า รางวัลนี้มอบให้กับบุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพ ภูมิหลัง และวัย เป็นการส่งเสริมความหลากหลาย ย้ำเตือนว่าทุกคนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ ร่วมสร้างสังคมไทยที่ยั่งยืนไปพร้อมกัน ที่สุดจะเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทย ด้วยการนำเสนอเรื่องราวดี ๆ ของคนไทย ผลงานที่สร้าง impact บนเวทีระดับประเทศ เป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศ แสดงให้โลกเห็นว่าประเทศมีบุคคลที่มีความสามารถ ทุ่มเท ทำงานเพื่อสังคม รางวัล The People Awards 2024 จึงเป็นมากกว่ารางวัล แต่เป็นสัญลักษณ์ของพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง เป็นเวทีแห่งการสร้างแรงบันดาลใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่อนาคตที่ดีกว่า ร่วมสร้างสังคมไทยที่ยั่งยืน บนพื้นฐานของความสามัคคี ความหลากหลาย และความหวัง