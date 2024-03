“แอสเซทไวส์” สร้างปรากฎการณ์ความสุขต่อเนื่อง กับคอนเสิร์ต “ASSETWISE Presents PIANO & i The Magic 7 Concert” ดึง 7 ศิลปินตัวท็อป ถ่ายทอดความสนุกและอบอุ่นแบบจัดเต็ม

สร้างความสุขและความประทับใจกันสุดๆ กับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “ASSETWISE Presents PIANO & i The Magic 7 Concert” ที่บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนหลัก อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยรวมทุกความสนุกสุดประทับใจหลากหลายอารมณ์ ตั้งแต่วินาทีแรกจนจบโชว์ กับทัพ 7 ศิลปินตัวท็อปของประเทศ ที่มาร่วมถ่ายทอดบทเพลงไปพร้อมๆ กับการบรรเลงเปียโนสุดไพเราะของ “โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร” เป็นการมอบความสุข และความประทับใจให้กับผู้ชม แบบเต็มอิ่มกว่า 3 ชั่วโมง

นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ยังคงเดินหน้ากลยุทธ์มิวสิกมาร์เก็ตติ้งต่อเนื่อง ผ่านการจัดกิจกรรมไลฟ์สไตล์ ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านบันเทิงและดนตรีที่สามารถเข้าถึงพร้อมเชื่อมต่อคนได้ทุกกลุ่ม โดยมุ่งหมายให้แอสเซทไวส์เป็น Top of Mind แบรนด์อสังหาริมทรัพย์ที่สร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยคุณภาพ ด้วยการส่งมอบความสุขผ่านโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมที่หลากหลายแบรนด์ อาทิ KAVE, MODIZ, ATMOZ, ESTA, THE ARBOR และ THE HONOR ภายใต้แนวคิด “We Build Happiness” รวมถึงมุ่งสร้างสรรค์ความสุขผ่าน Lifestyle Activity ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้าในยุคปัจจุบัน โดยล่าสุดได้เป็นผู้สนับสนุนหลักคอนเสิร์ต “ASSETWISE Presents PIANO & i The Magic 7 Concert” ซึ่ง ‘โต๋ ศักดิ์สิทธ์’ ถือเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เป็นที่ชื่นชอบของคนทุกเจเนอเรชั่น จึงทำให้แอสเซทไวส์ได้เข้าร่วมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หลังจากปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดี เพื่อเป็นการมอบประสบการณ์ความสุขให้กับผู้ชม

Advertisement

ทั้งนี้ คอนเสิร์ต “ASSETWISE Presents PIANO&i The Magic 7 Concert” ถือเป็นอีกหนึ่งปรากฎการณ์ทางดนตรีครั้งสำคัญ ที่นอกจากผู้ชมจะได้รับฟังเสียงเพลงและการบรรเลงเปียโนที่ไพเราะจากโต๋ ศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังเป็นการรวมตัวของศิลปินตัวท็อประดับประเทศทั้ง 7 คน นำโดย แพท วงเคลียร์, วิโอเลต วอเทียร์, มิลลิ, ไบร์ท วชิรวิชญ์, ต้าห์อู๋ พิทยา, เนเน่ และ อิ้งค์ วรันธร มาร่วมร้องเพลงไปกับโต๋ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘The Magic 7’ มาจากหนึ่งคีย์นั้นมี 7 โน้ต และทุกโน้ตก็มี Magic ของตัวเอง ซึ่งแต่ละศิลปินล้วนอัดแน่นไปด้วยคุณภาพ และมีความมหัศจรรย์ที่โดดเด่นแตกต่างกัน ทำให้โชว์ในครั้งนี้สะกดใจให้กับผู้ชมได้อย่างเต็มอิ่มตลอด 3 ชั่วโมง เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตใหญ่ที่ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อมอบความสุขและความประทับใจให้แก่ผู้ชมทุกคน