สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงาน  “Healthy Space for all Vol.1 Hello! ยินดีที่ได้รู้จัก

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง และภาคีเครือข่าย จัดงาน “Healthy Space for all Vol.1 Hello! ยินดีที่ได้รู้จัก เพื่อประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มการสื่อสาร สร้างแรงผลักดันต่อยอดองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาฟื้นที่สุขภาวะและพื้นที่สาธารณะละแวกบ้านสู่ประชาชน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นที่ ลานหน้าตึก Park Silom ซึ่งถือเป็น “พื้นที่สุขภาวะ” แห่งใหม่ใจกลางเมือง บนถนนสีลม

นิรมล ราศี ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีสุขภาวะ (สำนัก 5) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เผยว่า ปัจจุบันมีการปรับพื้นที่ใกล้ตัว ทั้งบริเวณบ้าน ในชุมชนที่อยู่อาศัย หรือแม้แต่ในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายมากขึ้น

“พื้นที่สุขภาวะ หรือ Healthy Space ก็คือพื้นที่รอบๆ ตัว ที่เอื้อให้ทุกคนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์เพื่อมีสุขภาพที่ดีได้ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน เส้นทางสัญจร โรงเรียน หรือแม้แต่ที่ทำงาน หากเรามีพื้นที่เหล่านี้กระจายอยู่ทั่วประเทศ ก็จะทำให้ประเทศไทย ที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เต็มไปด้วยผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง สามารถใช้ชีวิตบั้นปลายได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข ซึ่งการใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงของผู้คนทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็ก วัยทำงาน ไปจนถึงวัยชรา คือปัจจัยสำคัญในการป้องกันการป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อย่างโรคเบาหวาน ความดัน หลอดเลือด มะเร็ง และโรคไต ที่คนไทยกว่า 4 แสนคนกำลังเผชิญ”

ด้าน รศ. ดร.พนิต ภู่จินดา หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะ Healthy Space Forum ได้กล่าวในงานว่า ลานกว้างหน้าอาคาร Park Silom เป็นตัวอย่างหนึ่งของการจัดสรรพื้นที่โดยใช้ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม ให้พื้นที่มีความเหมาะสมกับการใช้ชีวิต ให้คนทุกช่วงวัย ได้ออกมาทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน นอกจากจะช่วยให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวแน่นแฟ้นขึ้นแล้ว ยังส่งเสริมให้ประชาชนได้มีกิจกรรมทางกาย มีสุขภาพแข็งแรง และเกิดการพัฒนาในด้านอื่นๆ ตามมา ทั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

ด้าน สุธี ลิมปนชัยพรกุล ประธานอำนวยการบริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัด เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์หลายโครงการ รวมถึง Park Silom เปิดเผยว่า ในแต่ละวันมีผู้คนผ่าน-เข้าออกอาคารและพื้นที่ลานหน้าตึกนับหมื่นคน ส่วนหนึ่งคือผู้คนที่อาศัยในละแวกสีลมนั่นเอง

“ผมได้พูดคุยกับผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ บางท่านอาศัยอยู่ในย่านนั้นมาหลายสิบปีแต่ก็บอกว่าการเดินไปสวนลุมนั้นไกลเกินไป แต่การมีสวนเล็กๆ อย่างบริเวณหน้าตึกพาร์คสีลมนั้นตอบโจทย์มากกว่า เพราะใกล้บ้านและออกกำลังกายง่ายๆ ได้”

“แรกๆ ก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย แต่ก็สังเกตเห็นความใส่ใจดูแลรักษาพื้นที่จากคนในชุมชน ทำให้เห็นว่าตึกใหญ่ๆ ก็สามารถเป็นมิตรกับชุมชน หากการก่อสร้างนั้นใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและผู้คนในพื้นที่ ความสุขเล็กๆ เหล่านี้เองทำให้เราอยากทำจุดนี้ต่อไป”

สำหรับการจัดกิจกรรม “Healthy Space for all Vol.1 Hello! ยินดีที่ได้รู้จัก ในครั้งนี้ ได้เชิญ ภาคีเครือข่าย มาร่วมเสวนาพูดคุยถึงการทำงาน และการผลักดันองค์ความรู้สู่สาธารณะชน ,การสื่อสารในยุคปัจจุบันการจัดนิทรรศการ พร้อมเปิดตัวนิตยสาร “Healthy Space for all Vol.1 Hello! ยินดีที่ได้รู้จัก