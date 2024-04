แฟรนไชส์ขนส่ง BEST Express กับเทคนิคบริหารจัดการที่หลากหลาย ตอบโจทย์ด้านการบริการตามแต่ละพื้นที่

การลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ขนส่งในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ท้าทาย แม้จะมีการแข่งขันสูง แต่ตลาดในไทยนับว่ายังสามารถเติบโตได้อีกมาก ผันแปรไปตามธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจขนส่งจึงนับเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนในปัจจุบัน เบสท์ เอ็กซ์เพรส (BEST Express) เป็นขนส่งพัสดุด่วนเจ้าแรกในไทยที่ดำเนินธุรกิจแบบแฟรนไชส์ขนส่งพัสดุ 100% โดยผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ขนส่งพัสดุ BEST Express สามารถดูแลบริหารจัดการลูกค้าในพื้นที่ดูแลได้อย่างอิสระเต็มที่ ทำให้แฟรนไชส์หลายสาขามีวิธีการบริหารและดำเนินกิจการขนส่งที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ด้วยเคล็ดลับการบริการลูกค้าที่ตรงจุดส่งผลให้ยอดพัสดุของสาขาโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คุณวันรัก ศิริพันธ์โนน แฟรนไชส์ BEST Express สาขาชัยภูมิ1 เป็นหนึ่งในแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ BEST Express จุดเริ่มต้นในขนส่งพัสดุด่วนของคุณวันรัก เริ่มจากการเป็นผู้ขายออนไลน์ทางอีคอมเมิร์ซ และขยายธุรกิจก้าวสู่ผู้ให้บริการด้านการขนส่งพัสดุด่วนที่ทำหน้าที่ทั้งรับและกระจายพัสดุให้กับลูกค้า โดยมีมุมมองว่า “ธุรกิจขนส่งทำให้เราไปต่อได้ ถ้าธุรกิจอีคอมเมิรซ์โต ขนส่งก็จะโตตามไปด้วย จากประสบการณ์ที่เราได้รับจากการค้าขายออนไลน์ ทำให้เราได้เรียนรู้ถึงการบริการด้านโลจิสติกส์ ประกอบกับเรามีบุคลากร มีรถเป็นของตัวเอง และมีความรู้ในการบริหารจัดการพื้นที่อยู่แล้ว ดังนั้นจึงตัดสินใจลงทุนเป็นแฟรนไชส์ BEST Express เนื่องจากเป็นขนส่งเดียวที่เปิดรับแฟรนไชส์ ให้เรามีสิทธิ์ในการบริหารพื้นที่ตั้งแต่ขารับและกระจายพัสดุ รวมทั้งมีสิทธิ์ในการบริหารพื้นที่โดยมีเบสท์ สำนักงานใหญ่คอยสนับสนุนการดำเนินงานและระบบต่าง ๆ ทำให้มองเห็นรายได้ที่คิดว่ามันน่าจะไปได้ดี”

การบริหารพื้นที่สาขาชัยภูมิ1 ถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากชัยภูมิเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างและมีหลายอำเภอ โดยบางอำเภออาจมีภูมิศาสตร์ที่ค่อนข้างยากลำบากในการจัดส่งพัสดุเป็นอย่างมาก จุดเด่นในด้านการบริการคือเราจะให้ความสำคัญกับลูกค้าในพื้นที่เป็นอันดับแรก เป็นสิ่งที่ยึดถือเป็นหลักในการบริหารสาขามาโดยตลอด และเน้นบริการหลังการขายเป็นสำคัญ ทำให้ฐานลูกค้าในพื้นที่ชัยภูมิทั้งที่เป็นพัสดุชิ้นเล็ก และพัสดุชิ้นใหญ่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แฟรนไชส์ BEST Express สาขานวลจันทร์ นับเป็นอีกหนึ่งสาขาที่ประสบความสำเร็จอย่างสง่างาม ในการร่วมธุรกิจขนส่งพัสดุด่วนเคียงคู่กับ BEST Express ด้วยความมุ่งมั่นใส่ใจในการบริหารสาขา คุณชณันวัชร์ ตันติวิศานต์ภพ แฟรนไชส์ BEST Express สาขานวลจันทร์ ได้ตัดสินใจมาลงทุนในธุรกิจ แฟรนไชส์ BEST Express โดยมองเห็นโอกาสในธุรกิจขนส่งพัสดุด่วนว่ามีทิศทางที่ดีสามารถเติบโตควบคู่ไปกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซได้ “เนื่องจากสาขานวลจันทร์มีพื้นที่บริการที่ค่อนข้างเล็ก ทำให้ได้เปรียบในการบริหารจัดการสินค้า โดยในพื้นที่มีลูกค้ารายใหญ่ค่อนข้างมาก อีกทั้งการบริการลูกค้าที่ดีทำให้สาขามีฐานลูกค้ามากขึ้นเรื่อย ๆ และด้วยการบริการที่ใส่ใจอย่างสม่ำเสมอทำให้รักษาฐานลูกค้าได้ โดยเฉพาะลูกค้า VIP ที่มียอดพัสดุในแต่ละวันค่อนข้างมาก โดยหลักการทำงานของสาขาหมือนเป็นการบริการแบบจู่โจม สาขายินดีรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ ของลูกค้า และนำมาแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด รวดเร็ว และไม่พบปัญหาซ้ำอีก”

นอกจากนี้คุณชณันวัชร์ ยังมีวิสัยทัศน์ในการบริหารสาขาเชิงบวก สอดรับกับนโยบายของสำนักงานใหญ่เสมอมา “ทุกนโยบายของสำนักงานใหญ่ คือ โอกาสของแฟรนไชส์ เช่น BEST Express มีบริการขนส่งพัสดุชิ้นใหญ่ ทำให้เรามีโอกาสมากขึ้นในการหาลูกค้าใหม่ ๆ ซึ่งไม่กี่เจ้าในบริษัทขนส่งพัสดุด่วนของเอกชนที่รับพัสดุชิ้นใหญ่ เราเป็นเจ้าใหญ่ที่รับ กลายเป็นจุดแข็งของเรา และตอบโจทย์ลูกค้าได้ดี เพราะสามารถส่งได้ทั้งชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่ นับว่าเป็นโอกาสดี ๆ ที่สามารถเพิ่มรายได้ให้แฟรนไชส์ได้อย่างยั่งยืน” คุณชณันวัชร์ กล่าวปิดท้าย

แฟรนไชส์ที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุนกับ BEST Express ทั้งสาขาชัยภูมิ1 และสาขานวลจันทร์ อาจมีพื้นที่ในการบริหารสาขาที่แตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารแฟรนไชส์ทั้ง 2 สาขามีคล้ายกัน คือ ทัศนคติในการดำเนินธุรกิจที่มองอุปสรรคและความท้าทายต่าง ๆ เป็นโอกาสที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จ สำหรับนักลงทุนหรือผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนเปิดธุรกิจแฟรนไชส์ขนส่งพัสดุด่วนกับ BEST Express (เบสท์ เอ็กซ์เพรส) ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุด่วนทั่วไทย ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุนที่ BEST Express ติดต่อได้ที่ Call center 02-108-8000 หรือ LINE Official Account: @BESTEXPRESSTH หรือคลิก https://lin.ee/jj3oCAb