ขับเคลื่อนภาคประชาชน อุดช่องว่างสังคมโดดเดี่ยว กลุ่ม I SEE U เปิดรับสมัครอาสาสมัครร่วมเยียวยาจิตใจผู้ป่วยรุ่นที่ 14

กลุ่ม I SEE U หรือ I SEE U Contemplative Care เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เป็นกลุ่มจิตอาสาที่ก่อตั้งขึ้นมาครบ 10 ปี ในปี 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้สังคมไทยหันกลับมาเห็นคุณค่าและความสำคัญกับการดูแลจิตใจผู้ป่วยระยะท้าย เพื่อการอยู่ดีและตายดี โดยล่าสุดกลุ่ม I SEE U ได้เปิดรับสมัครอาสาสมัครร่วมฝึกอบรมในคอร์สอาสาเยียวยาจิตใจผู้ป่วย I SEE U รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2567 ที่ธรรมสถานว่องวานิช เทพารักษ์ ภายใต้แนวคิด “ใคร ๆ ก็เป็นอาสา I SEE U ได้” ไม่ว่าผู้สนใจสมัครจะเป็นนักศึกษา เป็นหมอ เป็นพยาบาล เป็นแม่บ้าน เป็นผู้สูงอายุ เป็นผู้ป่วย เป็นผู้ดูแล อยู่ในวัยเรียน วัยทำงาน วัยเกษียณ หรือมีผู้ป่วยอยู่ในครอบครัว หากมีความสนใจก็สามารถสมัครเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ โดยไม่มีข้อจำกัด

กลุ่ม I SEE U ขอเชิญผู้สนใจร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ในการเป็นอาสาสมัครดูแลจิตใจในคอร์สเยียวยาจิตใจ เนื้อหาในการฝึกอบรมนั้น ผู้เข้าร่วมจะได้แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการดูแลจิตใจผู้ป่วย เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ร่วมอบรมสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอาสาสมัครเยียวยาจิตใจผู้ป่วยของกลุ่มจิตอาสา I SEE U และช่วยให้ผู้ร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปรับความคิดความรู้สึกให้กลับไปดูแลคนที่รักให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของการอบรมได้ในเพจเฟซบุ๊ก I SEE U Contemplative Care หรือสามารถฝากข้อความในกล่องข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กของกลุ่มได้