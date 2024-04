ฉลองครบรอบ 3 ปี Pet Us จับมือ Nekko

ตอกย้ำความสำเร็จ รุกตลาดคนรักสัตว์เลี้ยง เดินหน้าขยายธุรกิจทั่วไทย ชูคลับของคนรักสัตว์เลี้ยงที่สะดวก-ครบ-จบ-คุ้ม

Pet Us (เพ็ทอัส) ธุรกิจเพื่อสัตว์เลี้ยงครบวงจร ร่วมกับ Nekko หนึ่งในแบรนด์อาหารแมวชั้นนำ ร่วมฉลองครบรอบ 3 ปี ภายใต้ธีม Pet Us Cats Party Anniversary 3 Years. ที่เพ็ทอัส สาขาโลตัส พัฒนาการ พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ อย่าง “ฟอส” จิรัชพงศ์ ศรีแสง และ “บุ๊ค” กษิดิ์เดช ปลูกผล ที่มาร่วมฉลองส่งความสุขให้กับบรรดาคนรักแมว พร้อมจัดเต็มรางวัลสุดเอ็กคลูซีฟสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้า Nekko เฉพาะที่ร้าน Pet Us เท่านั้น นอกจากนี้ Pet Us ยังเดินหน้ารุกตลาดคนรักสัตว์เลี้ยง ขยายจำนวนสาขาทั่วไทย ตอกย้ำคลับของคนรักสัตว์เลี้ยงที่สะดวก-ครบ-จบ-คุ้ม

นางสาวโชติมา ลาภเวโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการกลุ่มสินค้าอาหารสัตว์ และธุรกิจเพ็ทอัส โลตัส กล่าวว่า “การจัดงานฉลองครบรอบ 3 ปีครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการขอบคุณลูกค้า‘เพ็ทอัส’ ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอดแล้ว ธีมงานยังเป็นการตอบรับเทรนด์การเลี้ยงแมวในกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้นกว่าพื้นที่อื่นๆ อีกด้วย และเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ในปีนี้ ‘เพ็ทอัส’ เดินหน้าขยายช่องทางจำหน่ายทั้งแบบ Offline ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มความสะดวกสำหรับลูกค้าโลตัส ควบคู่การยกระดับบริการสู่ เพ็ทช้อปแบบ Online อีกด้วย โดย ‘เพ็ทอัส’ เป็นธุรกิจสัตว์เลี้ยงในไทยแห่งแรกที่ให้บริการออนไลน์ ซึ่งลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าสัตว์เลี้ยงในร้าน ‘เพ็ทอัส’ ควบคู่กับการช้อปปิ้งสินค้าอุปโภคบริโภคจากโลตัส พร้อมจัดส่งสินค้าฟรีเดลิเวอรี่ถึงบ้านผ่าน โลตัส สมาร์ท แอป รวมถึงมอบความคุ้มค่า ทุกๆ การใช้จ่าย สมาชิกจะได้รับ มายโลตัสคอยล์ ที่มีสิทธิประโยชน์เทียบเท่ากับการซื้อสินค้าในห้างโลตัส นอกเหนือจากนี้ ‘เพ็ทอัส’ ยังมีบริการ Grooming อาบน้ำตัดขน โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ดำเนินงานภายใต้การดูแลของอาจารย์ระดับแถวหน้าของประเทศ ตอกย้ำสู่การเป็น Pet Us คลับของคนรักสัตว์เลี้ยงที่สะดวก-ครบ-จบ-คุ้ม ในที่เดียว

ในโอกาสครบรอบ 3 ปี ของ‘เพ็ทอัส’ เราได้เตรียมกิจกรรมดีๆ ตลอดทั้งปี เพื่อส่งมอบประสบการณ์และความพิเศษหลากหลายรูปแบบ พร้อมมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำเทรนด์ของธุรกิจสัตว์เลี้ยง ผ่านการศึกษารูปแบบและพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการในอนาคต สร้างประสบการณ์ดีๆ และแตกต่าง ควบคู่การร่วมส่งเสริมคอมมูนิตี้ของคนรักสัตว์เลี้ยงที่มีคุณภาพอีกด้วย” นางสาวโชติมากล่าวเสริม

ปัจจุบัน Pet Us เปิดให้บริการในโลตัส 17 สาขา ได้แก่ โลตัส สาขาพัฒนาการ สาขาบางนา สาขาลาดกระบัง สาขารัตนาธิเบศร์ สาขาบางใหญ่ สาขานอร์ธ ราชพฤกษ์ สาขานครอินทร์ สาขาขอนแก่น 2 สาขาอุบลราชธานี สาขาถลาง (ภูเก็ต) สาขาเชียงใหม่ (คำเที่ยง) สาขานครปฐม สาขาหัวหิน สาขาศรีนครินทร์ สาขาสุขุมวิท 50 สาขาพระราม 4 และที่โลตัส พรีเว่ ในโครงการ ICS ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์