“ททท.-ทรู”เปิดสนั่น365วันคนรักกาแฟเที่ยว55เมืองรอง

ททท.จับมือ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดสนั่นเมือง โปรเจกต์ “365 วัน แห่งการเดินทางของคนรักกาแฟที่เที่ยวเมืองรอง : 365 Days of Coffee at Muang Rong” ดึงลูกค้าทรูกับดีแทค ออกเดินทางเที่ยวกระจายรายได้ “เที่ยวเมืองรอง” ทั่วไทย 55 จังหวัด

ททท.ผนึกพันธมิตรยักษ์ใหญ่ทรู/ดีแทค ต่อยอด 365 วัน เที่ยวเมืองรอง

1,000แรกเช็คอินร้านคาเฟ่ที่ร่วมโครงการรับทันทีแก้วดีไซน์เก๋ 10 จังหวัด

ทรูผนวกบูมขายแคมเปญ “เมืองรอง สัญญาณแรง” ชวน “เที่ยว กิน เล่น พัก ช้อป”

นางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ “365 วัน แห่งการเดินทางของคนรักกาแฟที่เที่ยวเมืองรอง : 365 Days of Coffee at Muang Rong” ภายใต้แนวคิด “เปิดประสบการณ์ใหม่…เที่ยวเมืองรองมิรู้ลืม” โดยจับมือกันพันธมิตรส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวเมืองรอง คัดสรรคาเฟ่และกาแฟที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นร่วมมอบส่วนลดและของรางวัลสุดพิเศษให้ลูกค้าทรูและดีแทคที่เดินทางท่องเที่ยวแล้วแวะใช้บริการตามพื้นที่ทั่วประเทศ ปลุกกระแส 365 วันมหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ทุกวัน แล้วทำให้เศรษฐกิจแต่ละพื้นที่คึกคักเพิ่มมากขึ้นด้วย

ทาง ททท.เล็งเห็นถึงความสำเร็จการทำกิจกรรม 356 day coffee ของภูมิภาคภาคเหนือ ได้นำร่องชวนนักท่องเที่ยวไปดื่มด่ำกับกาแฟซิกเนเจอร์ภาคเหนือ 17 จังหวัด สามารถขยายฐานตลาดและเพิ่มการใช้จ่ายจากนักท่องเที่ยวคุณภาพสายคาเฟ่หรือ Café’ Hopper ผ่านเทรนด์ดื่มชา กาแฟ โกโก้ สร้างแม่เหล็กดึงดูดนักเดินทางกลุ่มต่าง ๆ มุ่งหน้าสู่คาเฟ่หรือร้านกาแฟเติบโตเพิ่มขึ้น แล้วปัจจุบันพื้นที่ต่าง ๆ ก็มีคาเฟ่ ร้านกาแฟ จำนวนมากเสมือนหมุดหมายของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เกิดความต้องการอยากเดินทางชิมกาแฟ ถ่ายภาพสวยๆ ในร้านกาแฟต่างๆ ทั่วเมืองไทย

นางสาวสมฤดีกล่าวว่า ททท.จึงรีบต่อยอดความสำเร็จทำโครงการ 365 วันแห่งการเดินทางของคนรักกาแฟที่เที่ยวเมืองรองขึ้นมา กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์โดยใช้อาหารเป็นเครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจให้คนออกเดินทางผ่านมาเช็คอินตามร้านกาแฟที่มี ซิกเนเจอร์ เมนู รังสรรค์ความแปลกใหม่จากวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น สร้างความแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ พร้อม ๆ กับดึงความสนใจนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เรื่องราวของชุมชนแต่ละจังหวัดเมืองรอง ได้ชิมเมนูกาแฟที่มีสตอรี่ส่งต่อประสบการณ์ความประทับใจนี้ให้ผู้อื่นได้ด้วย การเผยแพร่ลงสื่อโซเชียลของตนเองกลายเป็นห่วงโซ่การขยายฐานการตลาดที่มีพลังอย่างยิ่ง

สำหรับการจัดกิจกรรม“365 วัน แห่งการเดินทางของคนรักกาแฟที่เที่ยวเมืองรอง” ททท.ภูมิภาคภาคเหนือ และ ททท.ในประเทศ เน้นจับมือกับเครือข่ายพันธมิตรชูกลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร หรือ Gastronomy Tourism เพื่อสร้างแรงบันดาลใจนักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกเดินทางสู่เมืองรองเติบโตเพิ่มขึ้นตามนโยบายรัฐบาล ประการสำคัญยังจะเพิ่มการใช้จ่ายเงินตลอดการเดินทางท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายการท่องเที่ยวได้ครบสองมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

นางสาวสรรค์พิจิตร เอี่ยมชีรางกูร Head of CRM/Reward บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทรูมีเครือข่ายทั่วไทย ปี 2567 มีแผนส่งเสริมการตลาดด้วยแนวคิด “เมืองรอง สัญญาณแรง” โดยอยากเชิญชวนลูกค้าทรูกับดีแทคได้ “เที่ยว กิน เล่น พัก ช้อป” ในเมืองรองทั่วไทยทั้ง 55 จังหวัด ร่วมกับ ททท. ส่งเสริมการขายมอบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้ลูกค้าเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง เมื่อซื้อสินค้าและบริการที่ร้านกาแฟตามเมืองรองต่าง ๆ มีประสบการณ์มุมมองใหม่ระหว่างการเดินทางจะได้รับความสุข ความประทับใจผ่านถ้วยกาแฟกลายเป็น “ถ้วยกาแฟ” ถ้วยโปรดที่จะทำให้เกิดภาพการจดจำตลอดไป

ลูกค้าทรูและดีแทคทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดนี้ได้ง่าย ๆ เพียงซื้อสินค้าและบริการกับร้านกาแฟที่ร่วมรายการครบ 300 บาท มีสิทธิรับส่วนลดพิเศษจากทางร้าน รวมทั้งลงทะเบียน รับของที่ระลึกเป็นแก้วกาแฟพิเศษ 1,000 คนแรก จาก ททท. แก้วที่มาในคอนเซ็ปต์ดีไซน์ “Muang Rong The Series on Coffee Cup” มากถึง 10 แบบ จาก 10 เมืองรอง ได้แก่ แพร่ ลำปาง นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ นครพนม ศรีสะเกษ จันทบุรี ราชบุรี นครศรีธรรมราช และตรัง

สำหรับงานเปิดตัว “365 วัน แห่งการเดินทางของคนรักกาแฟที่เที่ยวเมืองรอง : 365 Days of Coffee at Muang Rong” จัดขึ้นที่ร้าน Birdcage by Asita จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ นางสาว ภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ ททท. พร้อมพันธมิตรผนึกความร่วมมือกันเดินหน้าทำโครงการอย่างเต็มพลัง ได้แก่ นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวสรรค์พิจิตร เอี่ยมชีรางกูร Head of CRM/Reward บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

