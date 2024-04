30 ปี ‘Take Care Salon of Beauty’ พร้อมส่งมอบบริการความงามที่มีคุณค่าจากใจถึงใจ

ฉลองครบรอบ 30 ปี Take Care Salon of Beauty ไปเมื่อเร็วๆนี้ ด้วยจุดเด่นที่เป็นทั้ง Beauty Experience และ Beauty Community ของทุกคน ที่มากกว่าแค่การให้บริการความงาม แต่รวมถึงความตั้งใจในการพัฒนางานบริการ ใส่ใจในรายละเอียด อัพเดทนวัตกรรมความงาม เลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้กับลูกค้า เพื่อส่งมอบงานบริการที่มีคุณค่าจากใจถึงใจให้กับลูกค้าทุกท่าน และทำให้ลูกค้ามีความสุขทุกครั้งที่ได้มารับบริการตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาในร้านจนกลับออกไป ตอกย้ำความเป็นซาลอนความงามแบบครบวงจรเจ้าแรกเจ้าเดียวในไทย และครองใจลูกค้ามายาวนานกว่า 30 ปี

คุณสิรภัทร พิลาสาว ซีอีโอร้าน Take Care Salon of Beauty เปิดเผยว่า ในปี 2566 ที่ผ่านมาบริการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของร้าน 3 อันดับแรกได้แก่

1. บริการทำเล็บ สปามือเท้า สีเจล เป็นบริการยอดนิยมของร้าน นั่นเพราะที่ร้านเรามีความโดดเด่นและแตกต่างจากที่อื่นๆ เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใคร อีกทั้งเทคนิคของช่าง ประสบการณ์ และบริการของเราเป็นที่ดึงดูดใจลูกค้าให้กลับมารับบริการซ้ำๆอย่างต่อเนื่อง

2. บริการจัดแต่งทรงผมและดูแลเส้นผม เรามีนวัตกรรมดูแลเส้นผมมากมาย หลากหลาย และตามเทรนด์ โดดเด่นด้วยเทคนิคการนวดหนังศีรษะสไตล์ญี่ปุ่น ที่มีความละเมียดละไม ถนอมเส้นผม ช่วยผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยตอบโจทย์กับปัญหาหนังศีรษะและเส้นผมของแต่ละท่าน

3. บริการต่อและลิฟติ้งขนตา การันตีผลงานในฐานะที่เป็นซาลอนขนตาแห่งแรกในไทย ตั้งแต่ปี 2005 ด้วยเทคนิคและผลิตภัณฑ์ที่ส่งตรงจากญี่ปุ่น เรามี Eyelash Stylist ที่คอยให้คำแนะนำลูกค้าทุกท่านได้เป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์เลือกดีไซน์ให้เหมาะสมกับดวงตาของแต่ละท่าน รวมไปถึงขั้นตอนที่แตกต่าง มีความสะอาด ปลอดภัย อุปกรณ์ 1 ชุด ต่อ 1 ท่าน ผ่านการฆ่าเชื้อมาเรียบร้อย

“เราเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนอยากดูดี อยากสวย เพื่อช่วยส่งเสริมบุคคลิกของตนเอง เทรนด์ความงามปัจจุบันจะต้องเป็นอะไรที่ช่วยแก้ปัญหาความงามให้กับคุณผู้หญิงทุกท่านได้อย่างรวดเร็วทันใจ ทำปุ๊บสวยปั๊บ ในระยะเวลาอันสั้น เช่น การทำผม ต่อขนตา ทำเล็บ ก็เป็นอะไรที่ทำแล้วสวยเลยแน่นอน ที่สำคัญ ต้องสวยแบบปลอดภัย เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก หรือ วีแกน เพราะผู้หญิงยุคใหม่ต่างหันมาดูแลสุขภาพ เลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น ที่ร้านเราเลือกใช้ สีทาเล็บ vegan ซึ่งเป็นสี Hybrid Gel จากแบรนด์ LCN นำเข้าจากประเทศเยอรมนี เป็นที่แรกที่เดียวในไทย ซึ่งปลอดภัยต่อเด็กๆ และคุณแม่ตั้งครรภ์สามารถทาได้ ไม่ต้องใช้เครื่องอบแสง LED ในการทำให้สีแห้งด้วย หรือ บริการ Even Skin Glow ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์วีแกน อย่าง Monteil จากแบรนด์ LCN เช่นเดียวกัน ช่วยทำให้ผิวสวยแบบธรรมชาติ และปลอดภัย ช่วยให้ผิวดูผิวฉ่ำโกลว์ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำ และเมื่อทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยให้ผิวสุขภาพดี ริ้วรอยร่องลึกแลดูตื้นขึ้นและจางลง ผิวมีความยืดหยุ่น แต่งหน้าติดทน และแม้ไม่แต่งหน้าก็ดูดี” ผู้บริหารร้าน Take Care Salon of Beauty กล่าว

ร้าน Take Care Salon of Beauty ก่อตั้ง โดยคุณสุวรรณา ซาโต้ เป็นร้านชื่อดังให้ย่านใจกลางเมือง เปิดให้บริการมานานกว่า 30 ปี ที่ร้านให้บริการแบบครบวงจร one stop service ดูแลครบจบทุกความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่ศรีษะจรดปลายเท้า ตอบโจทย์ทุกเพศ ทุกวัย และทุกความต้องการ ปัจจุบันมีสาขามากถึง 10 สาขา ได้แก่ สาขากล่าวสุขุมวิท 19, เทอมินอล21, สยามพารากอน, สีลมคอมเพล็กซ์, แฟชั่นไอส์แลนด์, สุขุมวิท 35 (สุภาพสตรี), สุขุมวิท 35 (One Man Club), เอ็มควอเทียร์, เจ อเวนิว และ สาขาเซ็นจูรี่ อ่อนนุช

สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 02-026-6431, Line@: @takecare_beauty, IG: takecare_beauty, FB: Take Care Beauty Salon & Spa Since1994 และ www.takecarebeauty.com