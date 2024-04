ยูโอบีผนึก 11 ร้านอาหารในเครือซีอาร์จีจัดแคมเปญ “UOB มื้อนี้ใช่เลย”

ยูโอบี ผนึก 11 ร้านอาหารดังในเครือ “ซีอาร์จี” จัดแคมเปญพิเศษ “UOB มื้อนี้ใช่เลย” อิ่มอร่อย รับ Point เดอะวัน 500 คะแนน สำหรับผู้ถือบัตรยูโอบีเท่านั้น

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย จับมือ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด หรือ “ซีอาร์จี” ผู้นำด้านธุรกิจร้านอาหารระดับประเทศ จัดแคมเปญพิเศษ “UOB มื้อนี้ใช่เลย” ชวนเหล่านักชิม สายกินมาฟินทุกมื้อ อร่อยทุกวัน สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต UOB รับสิทธิพิเศษ รับคะแนนเดอะวัน 500 คะแนน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป ณ ร้านอาหาร 11 แบรนด์ดังภายใต้ “ซีอาร์จี” ได้แก่ โอโตยะ, ชาบูตง ราเมน, เปปเปอร์ ลันช์, เทนยะ, คัตสึยะ, โยชิโนยะ, เทอเรสซ์ เดอ บางกอก, อานตี้ แอนส์, โคล สโตนครีมเมอรี่, มิสเตอร์ โดนัท และราเมน คาเก็ตสึ อาราชิ ทุกสาขาทั่วประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายนนี้

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา): คุณกิรัติ์สุดา จิราธิวัฒน์ Head of Brand – Terraces De Bangkok คุณสินีนาฏ สุขถาวร Head of Brand – Mister Donut คุณจันทรัตน์ โตวินัส Head of Brand – Auntie Anne’s & Cold Stone Creamery คุณสุพรทิพย์ พงศาชำนาญกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Head of Card Business ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย คุณชาคริต แย้มนาม Dinning Brand Ambassador ยูโอบี ประเทศไทย คุณอรวรรณ โกมลพันธ์พร Head of Brand – Pepper Lunch, Chabuton & Kagetsu คุณสิริพร ธานินทร์ธราธาร Head of Brand – Katsuya & Yoshinoya คุณธีราพร จันทร์หา Head of Brand – Ootoya & Tenya