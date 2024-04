[ Z ] X BGDIW ร่วมจัดนิทรรศการภาพถ่ายด้วยกล้องฟิล์ม 35 มม.

[ Z ] X BGDIW ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการภาพถ่ายด้วยกล้องฟิล์ม 35 มม. “Bad Girls Do It Well Art Selected By [ Z ] ZALEKTA”

เซนณิชา โอภากุล (คนที่ 3 จากซ้าย) – ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ “Bad Girls Do It Well Creative” และ ขันเงิน เนื้อนวล (คนที่ 3 จากขวา) กรรมการบริษัท ซาเล็คต้า จำกัด (มหาชน) หรือ “ขันเงิน ไทยเทเนียม” ร่วมเป็นเจ้าภาพครั้งแรกจัดนิทรรศการภาพถ่ายด้วยกล้องฟิล์ม 35 มม. “Bad Girls Do It Well Art Selected By [ Z ] ZALEKTA” เรียกได้ว่าเป็นศิลปินหญิงคนหนึ่งในฐานะช่างภาพอิสระที่มีความชื่นชอบและหลงใหลในการถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์ม 35 มม. จากฝีมือตัวเองในงานศิลปะของเธอที่เชิดชูความงดงามผนึกกับความแข็งแกร่งของผู้หญิง ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความรักและความงาม โดยมีจุดมุ่งหมายภายใต้ความคิดที่ว่า “Film Never Die” เธอมุ่งเน้นไปที่การถ่ายทอดแก่นแท้ของเสน่ห์อันเย้ายวนของผู้หญิง เธอได้ผสานคุณค่าเหล่านี้ เข้ากับการสร้างสรรค์ของเธออย่างเชี่ยวชาญที่สำคัญเคยร่วมงานกับนายแบบ-นางแบบทั้งไทย และนอก ไม่ว่าจะเป็นในลอนดอนหรือฝรั่งเศษกับประสบการณ์มากกว่า 7 ปี สำหรับในงานครั้งนี้มีทั้งศิลปินฮิปฮอป แร็พเปอร์และเหล่าคนดังอาทิ อุ้ม ลักขณา วัธนวงส์ศิริ, ลุค อิชิกาว่า พลาวเดน, โต้ง Twopee , CD กันต์ธีร์ เข้าร่วมงานนิทรรศการล่าสุดของเธอ ซึ่งถือเป็นการ Collabs กันครั้งแรกกับทาง [ Z ] ZALEKTA ณ COASTIERA ร้านอาหารอิตาเลียนย่านวิทยุที่ผ่านมา