“EAT OUT” เฉลิมฉลองเทศกาลอาหารตลอด 90 วัน ณ ห้องอาหารและบาร์ในโรงแรมเครือแมริออททั่วประเทศไทย

กรุงเทพฯ ประเทศไทย: เมษายน 2024 – “Eat Out” เทศกาลอาหารอันเย้ายวนใจกลับมาอีกครั้งให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินตลอด 90 วัน พร้อมต้อนรับทุกท่านและสมาชิกแมริออท บอนวอย ด้วยข้อเสนอพิเศษเมื่อรับประทานอาหารที่ห้องอาหารและบาร์ในโรงแรมและรีสอร์ทเครือแมริออทที่ร่วมรายการกว่า 49 แห่งทั่วประเทศ!

เทศกาลอาหารนี้จัดต่อเนื่องนานถึง 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึง 30 มิถุนายน 2567 โดยการเฉลิมฉลองความสุขเหนือกาลเวลาของอาหารชั้นเลิศและการพบปะสังสรรค์ที่ห้องอาหารและบาร์ในเครือโรงแรมของแมริออท ในกรุงเทพฯ ภูเก็ต เกาะสมุย เขาหลัก หัวหินและปราณบุรี พัทยา เชียงราย และเชียงใหม่ โดยสมาชิกแมริออท บอนวอย ได้รับสิทธิพิเศษอันน่าดึงดูดใจ ทั้งบุฟเฟ่ต์และเซ็ตเมนูที่รังสรรค์พิเศษ ใน 2 ราคา ได้แก่ Tier 1 ราคา 990 บาทสุทธิ และ Tier 2 ราคา 1,490 บาทสุทธิ พร้อมรับคะแนนสะสมแมริออท บอนวอย สำหรับทุกมื้อที่ใช้บริการ

ในกรุงเทพฯ นักชิมสามารถสัมผัสข้อเสนอสุดพิเศษจากโรงแรม 25 แห่ง รวมถึงโรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (The Westin Grande Sukhumvit Bangkok) ซึ่งผู้ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นสามารถลิ้มลอง Kisso Shokado Bento Box ในราคาเพียง 990 บาท และ EKKALUCK Bangkok ที่โรงแรมมาดี ไปดี กรุงเทพ ออโตกราฟ คอลเลคชั่น (Madi Paidi Bangkok, Autograph Collection) นำเสนอบุฟเฟต์อาหารเช้าพร้อมไวน์ Prosecco ไม่จำกัดในราคาเพียง 990 บาท หรือที่โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค (Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park) นักชิมสามารถเพลิดเพลินกับบุฟเฟ่ต์อาหารค่ำนานาชาติวันธรรมดาที่ Goji Kitchen + Bar ในราคาเพียง 1,490 บาท และในราคาเดียวกัน โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ (W Bangkok) ขอมอบประสบการณ์ Tipsy Cow Unlimited ด้วยเนื้อบาร์บีคิวและเครื่องเคียงชั้นเลิศ 90 นาทีที่ The Kitchen Table

โรงแรมและรีสอร์ท 10 แห่งในภูเก็ตเข้าร่วมเทศกาลอาหารนี้ด้วยเช่นกัน กับโปรโมชั่นระดับ Tier 1 ที่ห้องอาหาร Portofino ณ เลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท (Le Méridien Phuket Beach Resort) ซึ่งแขกที่มาใช้บริการจะได้ลิ้มลองเมนูอาหารอิตาเลียนสองคอร์สได้ในราคาเพียง 990 บาท ในขณะที่โฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท (Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort) เชิญชวนท่านให้มาลิ้มลองเมนูซีฟู้ดอันดามันที่ Sears & Co. Bar and Grill ราคา 1,490 บาท ตามแนวหาดทรายสีทองที่เขาหลัก นักชิมจะได้ข้อเสนอสุดพิเศษได้ที่รีสอร์ทริมชายหาดสองแห่ง ซึ่งรวมถึงเจดับบลิว แมริออท เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา (JW Marriott Khao Lak Resort & Spa) ซึ่งสามารถเพลิดเพลินกับอาหารค่ำแบบสามคอร์สได้ที่ร้านอาหารหลายแห่งในราคาเพียง 990 บาท

มีรีสอร์ท 6 แห่งบนเกาะสมุยเข้าร่วมเทศกาลอาหารครั้งนี้เช่นกัน โดยนำเสนอบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าสุดอลังการพร้อมสปาร์คกลิ้งไวน์ที่ดับเบิ้ลยู สมุย (W Samui) ที่ให้บริการในราคาเพียง 990 บาท และค่ำคืนแห่งความอร่อยกับกุ้งล็อบสเตอร์สุดหรูจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์ที่โรงแรมเรเนซองส์ เกาะสมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา (Renaissance Koh Samui Resort & Spa) สำหรับข้อเสนอระดับ Tier 2 ผู้สนใจสามารถเดินทางไปยังโรงแรม 3 แห่งในหัวหินและปราณบุรี ซึ่งรวมถึงหัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา (Hua Hin Marriott Resort & Spa) สามารถสั่งบุฟเฟ่ต์อาหารค่ำอิตาเลียน-ไทยสุดพิเศษได้ที่ Amber Kitchen ในราคา 1,490 บาท ส่วนในฝั่งพัทยา คอร์ทยาร์ด บาย แมริออท พัทยาเหนือ (Courtyard by Marriott North Pattaya) จัดบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลทุกวันเสาร์ที่ Café 22 ในราคา Tier 2 เพียง 1,490 บาทที่ยากจะปฏิเสธ

สุดท้ายนี้ ภาคเหนือของประเทศไทย โรงแรม เชียงใหม่ แมริออท (Chiang Mai Marriott Hotel) ลิ้มลองเมนูอาหารเหนือต้นตำรับริมแม่น้ำที่ The Ping Cuisine & Bar ในราคาเพียง 990 บาท และที่ Le Méridien Chiang Rai Resort ครอบครัวและกลุ่มเพื่อนสามารถจะได้เพลิดเพลินกับ Meat Platter ที่ร้าน Favola ในราคาเพียง 1,490 บาท

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโปรโมชั่นสำหรับการรับประทานอาหารที่หลากหลายและน่าตื่นตาตื่นใจ ตลอดเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน 2567 นับเป็นข้อเสนอสำหรับการรับประทานอาหารที่คุ้มค่าที่สุดเท่าที่เคยมีมา! สามารถเข้าชมเว็บไซค์ http://restaurants.marriottbonvoy.com/th เพื่อค้นหาและจองห้องอาหารและบาร์ที่ร่วมรายการ

สมาชิกแมริออท บอนวอย สามารถรับหรือแลกคะแนนจากประสบการณ์การอิ่มอร่อยครั้งนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ https://marriottbonvoyasia.com/dining/th

สมาชิกแมริออท บอยวอย จะได้เพลิดเพลินกับสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิกฟรี!