เพอร์ร่า ออกคอลเล็กชั่น2024 ดึงMalika Favreศิลปินชาวฝรั่งเศส

“เพอร์ร่า” ออกคอลเล็กชั่น 2024 ดึง “Malika Favre” ศิลปินชาวฝรั่งเศส ดีไซน์ฉลากลิมิเต็ด เอดิชั่น ย้ำจุดแข็งน้ำแร่ เบอร์ 1

“เพอร์ร่า” ตอกย้ำผู้นำตลาดน้ำแร่ ภาพลักษณ์แบรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ดึงศิลปินระดับสากลร่วมดีไซน์ฉลากลิมิเต็ด เอดิชั่น ประจำปี 2024 ล่าสุดร่วมกับ “Malika Favre” (มาลิกา ฟาฟเร่) นักวาดภาพประกอบและนักออกแบบกราฟิกชื่อดังชาวฝรั่งเศสออกคอลเล็กชั่นใหม่ “The joy of life” มาพร้อมคอนเซ็ปต์ให้คุณสนุกและเอนจอยไปกับโมเมนต์เล็กๆ ในทุกวัน

คุณพรรณทิพย์ ลีตะชีวะ ผู้อำนวยการกลุ่มการตลาดแบรนด์น็อนแอลกอฮอล์ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า การทำตลาดของน้ำแร่เพอร์ร่าด้วยกลยุทธ์ที่แตกต่าง เพื่อตอบสนองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ “เพอร์ร่า” ครองความเป็นเบอร์ 1 ในตลาดน้ำแร่อย่างแข็งแกร่งติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ด้วยกลยุทธ์การทำตลาดผ่านการนำเสนอความเป็นแฟชั่นและไลฟ์สไตล์แบรนด์ ที่ผ่านมาได้ร่วมงานกับดีไซน์เนอร์ชื่อดังทั่วไทยและต่างประเทศ ในการออกฉลากลิมิเต็ด เอดิชั่นแต่ละปีและเป็นการยกระดับความเป็นแฟชั่นแบรนด์ให้แข็งแรงมากขึ้น

Advertisement

สำหรับการออกฉลากลิมิเต็ด เอดิชันแห่งปี 2024 น้ำแร่เพอร์ร่าได้ทำงานร่วมกับศิลปินนักวาดภาพประกอบและนักออกแบบกราฟิกชาวฝรั่งเศส “Malika Favre” (มาลิกา ฟาฟเร่) มาดีไซน์ ออกแบบฉลากคอลเล็กชั่นพิเศษ “The Joy of Life” และมาพร้อมคอนเซ็ปต์ “The Joy of Life Collection” Cherish every little moment of your day. สนุกไปกับโมเมนต์เล็กๆ ในทุกวัน มาลิกา ฟาฟเร่ เป็น illustrator ที่มีจุดเด่นในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะเฉพาะ คือความเรียบง่ายแบบป๊อปอาร์ตและศิลปะแบบออปอาร์ต (Pop Art meets Op Art) ด้วยการผสมผสานภาพประกอบที่เรียบง่ายเข้ากับรูปแบบทางเรขาคณิต การใช้พื้นที่และสีมีความโดดเด่น จนทำให้ได้ร่วมงานกับแบรนด์ดังมากมาย เช่น นิตยสาร Vogue และ The New Yorker และ ร้านจำหน่ายเครื่องสำอางชื่อดัง Sephora เป็นต้น

น้ำแร่เพอร์ร่าคอลเล็คชั่นใหม่ มี 2 ขนาด ได้แก่ขนาด 600 มิลลิลิตร จำหน่ายผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น ส่วนขนาด 600 มิลลิลิตร และ 1,500 มิลลิลิตร มาในรูปแบบแพ็คพิเศษ จะวางจำหน่ายผ่านห้างค้าปลีกชั้นนำทั่วไป ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2567 และกิจกรรมพิเศษ เมื่อซื้อน้ำแร่เพอร์ร่า รับของ Premium สุดเก๋จากคอลเล็กชั่น “The Joy of Life” (สินค้ามีจำนวนจำกัด) หาซื้อได้ที่ (Emporium, Emsphere, Emquartier, Paragon) ระหว่างวันที่ 9 พ.ค.-21 พ.ค. 2567 และช่องทาง Online FB: Singha Online ระหว่างวันที่ 22 เม.ย.-28 เม.ย. 2567