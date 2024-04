ไอคอนสยาม ร่วมกับ Hong Kong Disneyland Resort สร้างปรากฏการณ์สำคัญ

ไอคอนสยาม ร่วมกับ Hong Kong Disneyland Resort สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ จัดงาน “Journey to Magic! เช็คอินดินเเดนมหัศจรรย์” ครั้งแรกในประเทศไทย! พบ “Duffy” และ “LinaBell” คาแรคเตอร์แสนน่ารักจากแก๊งค์ Duffy and Friends พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ ช้อป ครบ 35,000 บาท แลกรับบัตรเข้าสวนสนุก Hong Kong Disneyland

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท จัดงาน “Journey to Magic! เช็คอินดินเเดนมหัศจรรย์” ตั้งเเต่ 19 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2567 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม พบกับการเดินทางสุดมหัศจรรย์ มุ่งสู่ปราสาทจำลอง “คาสเซิล ออฟ เมจิคอล ดรีมส์” (Castle of Magical Dreams) สุดยิ่งใหญ่ และ Duffy and Friends Picnic Bus สุดน่ารักที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นของมิตรภาพ ไปจนถึงจุดถ่ายภาพที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น พร้อมสร้างประสบการณ์สุดพิเศษด้วยอีเวนต์สุดพิเศษแบบที่ไม่มีใครเหมือน ครั้งแรกในประเทศไทย! ชวนแฟนคลับทุกคนพบกับ Duffy (ดัฟฟี่) และ LinaBell (ลินาเบลล์) คาแรคเตอร์สุดฮิตจากแก๊งค์ Duffy and Friends แบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟครั้งแรกในประเทศไทย ในวันที่ 19 และ 20 เมษายน 2567 เพื่อพบกับแฟนคลับชาวไทยและสร้างความทรงจำอันแสนอบอุ่น ตอกย้ำความเป็น Global Destination หมุดหมายแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญระดับโลก โดยจัดพิธีเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม โดยศิลปินชื่อดัง เฟย์ พรปวีณ์ นีระสิงห์ มาร่วมพูดคุยถึงอีเวนต์สุดพิเศษนี้

นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นอีกความร่วมมือครั้งสำคัญที่สร้างปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่ระดับเอเชีย ระหว่าง ไอคอนสยาม และ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท ร่วมเปิดประสบการณ์ ในงาน “Journey to Magic! เช็คอินดินเเดนมหัศจรรย์” โดยไอคอนสยามได้เตรียมเนรมิตพื้นที่เจริญนคร ฮอลล์ ชวนทุกคนร่วมออกเดินทางครั้งสำคัญสุดมหัศจรรย์ด้วยกันที่จุดถ่ายภาพที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น ที่ทุกคนจะได้พบกับน้ำพุแห่งมิตรภาพจำลองแห่งเมืองเอเรนเดลล์ พร้อมทั้งอันนา เอลซ่าและ โอลาฟที่รอต้อนรับทุกคนอยู่ ต่อด้วยร่วมปิคนิกฤดูใบไม้ผลิกับ Duffy and Friends ในรถ Duffy and Friends Picnic Bus สุดน่ารัก พร้อมผองเพื่อนตุ๊กตา Duffy and Friends ภายในรถ แล้วชม Duffy and Friends ในเสื้อผ้าชุดใหม่ล่าสุดประจำฤดูใบไม้ผลิที่ทุกคนรอคอย แล้วตื่นตาตื่นใจกับ “คาสเซิล ออฟ เมจิคอล ดรีมส์” (Castle of Magical Dreams) ปราสาทจำลองอันสง่างามของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ที่รอคุณอยู่ที่เจริญนคร ฮอลล์ จุดประกายแห่งจินตนาการ เป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ความหวัง และความเป็นไปได้ คาสเซิล ออฟ เมจิคอล ดรีมส์ คือ สัญลักษณ์สุดฮอตของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ที่ทุกคนห้ามพลาด

เพื่อต้อนรับ Duffy (ดัฟฟี่) และ LinaBell (ลินาเบลล์) และผองเพื่อน ไอคอนสยาม ได้จัดแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษ Journey to Magic ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2567 สำหรับสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp ช็อปครบ 35,000 บาทขึ้นไป แลกรับบัตรเข้าสวนสนุก Hong Kong Disneyland ประเภท 1 วัน จำนวน 1 ใบ มูลค่ารางวัลละ 4,100 บาท (จำกัดการแลกรับสิทธิ สูงสุด 2 ใบ / สมาชิก / ตลอดรายการ, จำกัด 40 รางวัลตลอดรายการ) สำหรับการเข้าใช้บริการระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2567 เท่านั้น และช็อปครบ 350,000 บาทขึ้นไป รับแพ็คเกจที่พัก และบัตรเข้าสวนสนุก ที่ Hong Kong Disneyland มูลค่ารางวัลละ 43,600 บาท จำกัดจำนวนรวม 8 รางวัลตลอดรายการ ประกอบด้วย ที่พัก 1 คืน Standard Room ที่ Disney Explorer’ s Lodge, Disneyland Hong Kong พร้อมบัตรเข้าสวนสนุก Hong Kong Disneyland แบบ 2 วัน จำนวน 4 ใบ (จำกัดการแลกรับสิทธิ สูงสุด 1 สิทธิ / สมาชิก / ตลอดรายการ, จำกัดจำนวน 8 รางวัลตลอดรายการ) สำหรับการเข้าใช้บริการระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 โดยไม่สามารถใช้ได้ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2567, 1-6 และ 11-13 ตุลาคม 2567 และวันที่ 21-31 ธันวาคม 2567 ของรางวัลมีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดแลกของสมนาคุณ เคาน์เตอร์ Information ไอคอนสยาม

นอกจากนี้ ไอคอนสยามยังได้จัดโปรโมชั่นพิเศษ ONESIAM Journey to Magic: Top Spender 2024 สำหรับสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เมื่อช้อปสินค้า Disney โดยสะสมยอดใช้จ่ายด้วยตนเองผ่าน Snap & Collect สูงสุด 3 ท่าน ที่เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 31

พฤษภาคม 2567 และที่ Event Space ชั้น M, ไอซีเอส Lifestyle Complex ตรงข้ามไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567 รับของรางวัลพิเศษสุด Exclusive บินตรงจากฮ่องกง อันดับที่ 1 รับตุ๊กตา LinaBell – Size L จำนวน 1 ตัว มูลค่า 12,000 บาท อันดับที่ 2 รับตุ๊กตา StellaLou– Size M จำนวน 1 ตัว มูลค่า 4,300 บาท และอันดับที่3 รับตุ๊กตา Duffy – Size S จำนวน 1 ตัว มูลค่า 1,700 บาท

ห้ามพลาด! กับงาน “Journey to Magic! เช็คอินดินแดนมหัศจรรย์” ในงานครั้งนี้ Duffy และ LinaBell พร้อมมาเพื่อเซอร์ไพรส์แฟนๆ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมเชิญชวนทุกคนมาร่วมแชร์และรังสรรค์ช่วงเวลาอันแสนอบอุ่นด้วยกัน และสนุกไปกับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมาย ใน ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน – 31

พฤษภาคม 2567 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1338 และ Facebook: ICONSIAM