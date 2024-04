นวัตกรรม มช. ผงาดเวทีโลกกวาด10รางวัลกรุงเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์

เมื่อวันที่ 17-21 เมษายน 2024 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STeP) ได้นำคณะอาจารย์/นักวิจัย มช. ผู้ประดิษฐ์คิดค้นผลงานนวัตกรรมจำนวน 7 ผลงาน เข้าร่วมแสดงและประกวดในงาน the 49th International Exhibition of Inventions Geneva ที่จัดขึ้น ณ Palexpo Hall นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยนิทรรศการนี้ถือเป็นนิทรรศการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเครือ Internation Federation of Innovator’s Associations (IFIA) ที่มีการนำผลงานมาจัดแสดงรวมกว่า 1,000 ผลงาน จาก 40 ประเทศทั่วโลก และในปีนี้ ประเทศไทยส่งนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงทั้งสิ้นจำนวน 94 ผลงาน จาก 37 หน่วยงาน

ในงานนี้ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ มช. ได้รับรางวัลรวมจำนวน 10 รางวัล ประกอบด้วย Gold Medal with the Congratulations of the Jury จำนวน 1 รางวัล Gold Medal จำนวน 2 รางวัล Silver Medal จำนวน 3 รางวัล และ Broze Medal จำนวน 1 รางวัล และ Special Prize จากหน่วยงานอื่น ๆ จำนวน 3 รางวัล ดังนี้

PlasOne, Cold Air Plasma Technology for Hair Loss Treatment (คณะวิทยาศาสตร์) ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ Gold Medal with the Congratulation of the July และ NRCT Special Award from the National Research Council of Thailand Nightingale®, Cold Atmospheric Pressure Plasma Technology for Chronic Wound Healing Case study: A Robotic System for Motion Control of Cold Plasma Jet in Healing of Chronic Wounds (คณะวิทยาศาสตร์) ได้รับ 3 รางวัล ได้แก่ Gold Medal, รางวัล Special Prize of “Lucain Blaga” University of Sibiu, Romania และ NRCT Special Award from the National Research Council of Thailand

3.Oral Isoflavo ne Nutraceuticals (คณะแพทยศาสตร์) ได้รับรางวัล Gold Medal

Intraoral camera devices and Teledentistry Supporting Application for screening oral potentially malignant disorders and oral cancer (คณะทันตแพทยศาสตร์) ได้รับรางวัล Silver Medal Sperm sexing system (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ได้รับรางวัล Silver Medal Preservation Anatomy Solution Usefulness Kingdom (คณะแพทยศาสตร์) ได้รับรางวัล Silver Medal Application of Deep Convolutional Neural Networks for Identification of ECG Arrhythmia (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ได้รับรางวัล Broze Medal

การนำผลงานนวัตกรรมของ มช. เข้าร่วมแสดงในครั้งนี้ นับเป็นการส่งเสริมนักวิจัยในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์กับนักประดิษฐ์ นักวิจัย พร้อมทั้งการเจรจาทางธุรกิจในระดับนานาชาติกับนักธุรกิจจากทั่วโลก ที่จะช่วยสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมของ มช. สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมใหม่และธุรกิจนวัตกรรมในระดับสากลของมหาวิทยาลัยต่อไป