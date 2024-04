รู้จัก “ส้มสีเลือด” ดีต่อผิวพรรณและภาวะเจริญพันธุ์

รู้จัก “ส้มสีเลือด” ซุปเปอร์แอนตี้ออกซิแดนท์ ดีต่อผิวพรรณและภาวะเจริญพันธุ์

ส้มสีเลือด (Blood Orange) ส้มสายพันธุ์หนึ่งที่มีเนื้อส้มเป็นสีแดง มีวิตามินซีและมีสารแอนโทไซยานินสูงและมีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระในระดับซุปเปอร์แอนตี้ออกซิแดนท์ โดยมีรายงานผลการศึกษาวิจัยหลายฉบับรายงานว่าส้มสีเลือดดีต่อผิวพรรณและภาวะเจริญพันธุ์ ช่วยลดการอักเสบ ช่วยปกป้องผิวจากรังสียูวี เร่งการสร้างกลูตาไธโอนจากธรรมชาติ สร้างคอลลาเจนและช่วยฟื้นฟูความชุ่มชื่นให้กับผิว และสารสกัดจากส้มสีเลือดยังส่งผลดีต่อภาวะเจริญพันธุ์ ปรับปรุงคุณภาพไข่และสเปิร์มและเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์อีกด้วย

ครูก้อย นัชชา ลอยชูศักดิ์ กรรมการบริหาร บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด และครูวิทยาศาสตร์ผู้ก่อตั้งคอมมูนิตี้เพจสำหรับผู้มีบุตรยาก babyandmom.co.th เผยว่ามีรายงานวิจัยหลายฉบับศึกษาพบว่า ส้มสีเลือด (Blood orange) มีวิตามินซีสูง อุดมด้วยสารแอนโทไซยานิน (Anthocyanins) กรดไฮดรอกซีซินนามิก (Hydroxycinnamic acids) และฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) ซึ่งมีฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระในระดับ Super Anti-Oxidant และลดการอักเสบ ปกป้องผิวจากรังสียูวี ต้านอนุมูลอิสระ เร่งการสร้างกลูตาไธโอนจากธรรมชาติ ปกป้องผิวจากแสงแดด ลดการอักเสบผิว บำรุงผิวอย่างล้ำลึกถึงผิวชั้นใน สร้างคอลลาเจนและฟื้นฟูความชุ่มชื่นให้กับผิวและยังอุดมด้วยวิตามินหลายชนิด เช่น วิตามินเอ ช่วยรักษาสุขภาพของผิวหนังและเนื้อเยื่อบางส่วนในร่างกาย ​วิตามินบี วิตามินดี และแร่ธาตุต่างๆ ช่วยบำรุงร่างกายให้แข็งแรง และช่วยให้ผิวกระจ่างใสและอ่อนเยาว์

และ ส้มสีเลือด ยังส่งผลดีต่อภาวะเจริญพันธุ์ในหลายๆ ด้าน เช่น บำรุงเซลล์ไข่ในฝ่ายหญิง ช่วยลดภาวะรังไข่เสื่อม ลดภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เพิ่มระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน นอกจากนี้ในส้มสีเลือดยังมีสารแอนโทไซยานินซึ่งมีส่วนช่วยในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของตัวอ่อนไปถึงระยะบลาสโตซิสต์สูงขึ้น 55.7% อ้างอิงรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Theriogenology ปี 2010 เรื่อง Anthocyanin stimulates in vitro development of cloned pig embryos by increasing the intracellular glutathione level and inhibiting reactive oxygen species Department of Agricultural Biotechnology จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดที่เป็นผู้นำทางด้านการศึกษาและการวิจัยของเกาหลีใต้ ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับแอนโทไซยานินในส้มสีเลือด เพื่อกระตุ้นการพัฒนาในหลอดทดลองของเอ็มบริโอหมู โดยการเพิ่มระดับกลูตาไธโอนในเซลล์และยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกเดชั่น ผลการทดลองพบว่า แอนโทไซยานินมีส่วนช่วยในการเพิ่มระดับกลูตาไธโอนสูงขึ้น ตัวอ่อนในระยะเอ็มบริโอที่ได้รับการรักษาด้วยแอนโทไซยานินมีอัตราการเจริญเติบโต แบ่งเซลล์ไปถึงระยะของบลาสโตซิสต์สูงขึ้น 55.7 % เมื่อเทียบกับเซลล์ไข่ที่ไม่ได้รับการบำบัด

ซึ่งมีผลการศึกษาวิจัยจากประเทศจีนที่สนับสนุนในทิศทางเดียวกันเผยแพร่ในวารสาร FOODS ปี 2022 เรื่อง Beneficial Effects of Sodium Nitroprusside on the Aroma, Flavors, and Anthocyanin Accumulation in Blood Orange Fruits ศึกษาพบว่า สารแอนโทไซยานินในส้มสีเลือดเป็นหนึ่งในสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยลดการอักเสบของเซลล์ที่อาจถูกทำลายด้วยอนุมูลอิสระ รวมถึงการป้องกันไม่ให้เซลล์ไข่ได้รับความเสียหายจากอนุมูลอิสระด้วย

นอกจากนี้ ส้มสีเลือด ยังมีวิตามินซีสูง ซึ่งวิตามินซีส่งผลดีต่อเซลล์ไข่ และภาวะเจริญพันธุ์ในองค์รวม โดยมีรายงานวิจัยเผยแพร่อย่างแพร่หลายถึงประโยชน์ของวิตามินซีที่ช่วยส่งเสริมภาวะเจริญพันธุ์ ได้แก่ ช่วยปรับปรุงคุณภาพเซลล์ไข่ อ้างอิงงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร BMC Women’s Health ปี 2019 ได้ศึกษาพบว่า การทานวิตามินซีช่วยให้เซลล์ไข่เพิ่มอัตราการปฏิสนธิถึง 77.5% และช่วยให้ตัวอ่อนไปถึงระยะบลาสโตซิสต์ถึง 32.5% และวิตามินซียังจำเป็นต่อการสร้างฮอร์โมนและช่วยให้ไข่ตกอย่างปกติ ไข่โตพร้อมปฏิสนธิ และช่วยให้ตัวอ่อนแบ่งเซลล์ไปถึงระยะบลาสโตซิสต์ เนื่องจากการที่ไข่จะโตได้อย่างสมบูรณ์จำเป็นต้องมีวิตามินซี เพราะวิตามินซีช่วยฟื้นฟูเซลล์ไข่และป้องกันไข่ไม่ให้เกิดความเสียหายจากอนุมูลอิสระ ส่วนคุณแม่ที่เริ่มตั้งครรภ์แล้วหากร่างกายได้รับวิตามินซีอย่างเหมาะสมก็จะช่วยป้องกันการแท้งบุตรได้ อ้างอิงรายงานงานวิจัยเรื่อง Effect of Low Vitamin C Intake on Fertility Parameters and Pregnancy Outcomes in Guinea Pigs ตีพิมพ์ในวารสาร Nutrients ปี 2023 ศึกษาพบว่า หนูที่ได้รับวิตามินซีเพียงพอมีความเสี่ยงที่ตัวอ่อนจะหลุดหรือสลายก่อนกำหนดเพียง 5.9% ในขณะที่หนูที่ได้รับวิตามินซีไม่เพียงพอมีความเสี่ยงที่ตัวอ่อนจะหลุดหรือสลายก่อนกำหนดถึง 25% ดังนั้นการได้รับวิตามินซีที่เพียงพอจะสามารถลดภาวะตัวอ่อนหลุดหรือสลายก่อนกำหนดได้

และวิตามินซียังช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (Progesterone) เป็นฮอร์โมนที่สำคัญตัวหนึ่งของผู้หญิง เพราะเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับภาวะเจริญพันธุ์ รอบเดือนและการตั้งครรภ์ โดยเฉพาะผู้หญิงที่วางแผนตั้งครรภ์ ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนสำคัญอย่างมาก หากมีระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนไม่เพียงพอจะส่งผลให้ท้องยาก หรือ แท้งง่าย อ้างอิงงานวิจัย Effects of ascorbic acid supplementation on serum progesterone levels in patients with a luteal phase defect ตีพิมพ์ในวารสาร Fertility And Sterility ปี 2003 พบว่า ผู้หญิงที่รับประทานวิตามินซีมีระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเพิ่มขึ้น และมีอัตราการตั้งครรภ์สูงขึ้นถึง 25% เพราะฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจะไปกระตุ้นให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณเยื่อบุโพรงมดลูกเพิ่มขึ้น ทำให้เยื่อโพรงมดลูกหนาขึ้น พร้อมรับการฝังตัวของตัวอ่อนขณะตั้งครรภ์ และฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจะยับยั้งมดลูกไม่ให้บีบตัว ทำให้การตั้งครรภ์เป็นไปอย่างสมบูรณ์

ทาง เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จึงคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “ไฟโต คริสตัล ซี ส้มสีเลือด บาย ครูก้อย (Phyto Crystal C Blood Orange By KruKoy)” มีสารสกัดจากส้มสีเลือด (Blood orange extract) และ พืช ผัก ผลไม้จากธรรมชาติที่มีวิตามินซีสูงรวมถึง 16 ชนิด ไม่มีน้ำตาลเหมือนทานผลไม้ทั่วไป เหมาะสำหรับผู้ที่เตรียมตั้งครรภ์และผู้มีบุตรยากที่ต้องการอาหารเสริมที่มีสารสกัดจากส้มสีเลือดและผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง เป็นทางเลือกทางโภชนการเสริมภาวะเจริญพันธุ์และดูแลผิวพรรณ

ได้แก่ 1. สารสกัดจากส้มสีเลือด 2. สารสกัดจากซีบัคธอร์น 3. สารสกัดจากเปลือกสนมาริไทม์ 4. สารสกัดจากทับทิม 5. สารสกัดจากเมล่อน 6. สารสกัดจากอะเซโรลาเชอร์รี่ 7. สารสกัดจากมะเขือเทศ 8. สารสกัดจากคามูคามู 9. สารสกัดจากรากชะเอมเทศ 10. สารสกัดจากมะขามป้อม 11. สารสกัดจากแอปเปิล 12. สารสกัดจากลิ้นจี่ 13. สารสกัดจากกีวี่ 14. สารสกัดจากอาซาอิเบอร์รี่ 15. สารสกัดจากส้ม และ 16. สารสกัดจากผลกุหลาบป่า หรือ Rose hips extract ซึ่งผ่านกระบวนการผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล HACCP ได้รับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยขั้นพื้นฐานสำหรับโรงงานผลิตอาหารหรือผู้ประกอบการที่นำมาใช้ในการผลิต GHPs และได้รับการรับรองกระบวนการผลิตด้วยระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO22000 เลขที่ อย. 12-1-25864-5-0192 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอด @babyandmom.co.th หรือติดตามความรู้และงานวิจัยเกี่ยวกับโภชนาการเสริมภาวะเจริญพันธุ์และเคล็ดลับเตรียมตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยากได้ที่เฟซบุ๊กเพจ https://www.facebook.com/BabyAndMom.co.th