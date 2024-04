โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ จับมือ บิล เบ็นสลีย์ พร้อมเพื่อนศิลปิน จัดกิจกรรมอนุรักษ์สัตว์ป่าภายใต้ชื่อ “CALL OF THE CARDAMOMS” กิจกรรมเพื่อการกุศล 3 วัน ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม พร้อมนิทรรศการศิลปะตลอดทั้งเดือน ตั้งแต่วันที่ 6-31 พฤษภาคมศกนี้

ผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศไทยและนักท่องเที่ยวจะได้เดินทางสำรวจทางวัฒนธรรมและอาหาร โดยร่วมกับโรงแรม Shinta Mani และมูลนิธิ Shinta Mani เพื่อสร้างความตระหนักรู้และระดมทุนเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า

กรุงเทพฯ – 24 มีนาคม 2567 – โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ ขอเชิญแขกที่เข้าพักและผู้มาเยือนออกเดินทางสำรวจอาหารและวัฒนธรรมอันน่าหลงใหลไปยังป่าฝนในแถบทิวเขาพนมกระวานหรือทิวเขาบรรทัด (Cardamom Mountains) ในเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยกัน โดยงาน “Call of the Cardamoms” เกิดจากความร่วมมือกับโรงแรม Shinta Mani Hotels ในกัมพูชาและมูลนิธิ Shinta Mani เพื่อนำเสนอกิจกรรมที่สนุกตื่นเต้นเร้าใจเป็นเวลา 3 วัน ตามด้วยนิทรรศการศิลปะระยะเวลา 1 เดือนเพื่อระดมทุนและสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ป่าฝนแห่งเทือกเขาบรรทัด (Cardamom Rainforest) ซึ่งเป็นปอดสีเขียวแห่งสุดท้ายของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีความสำคัญทั้งในแง่สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของประเทศไทย กัมพูชา และภูมิภาคนี้

นิทรรศการศิลปะครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศิลปินหลายท่านเข้าร่วมนำเสนอมุมมองและนำผลงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองมาจัดแสดง

บิล เบนส์ลีย์ (Bill Bensley) เป็นสถาปนิก นักออกแบบภายใน และภูมิสถาปนิก มีผลงานออกแบบโรงแรมมากกว่า 200 แห่งและหลายแห่งได้รับรางวัลมากมาย นอกจากนี้เขายังเป็นศิลปินนอกกระแส (Outsider Artist) ที่มีผลงานมากมาย ทุกสิ่งที่เขาทำมีเป้าหมาย นับตั้งแต่ปี 2007 บิลได้ให้การสนับสนุนชาวกัมพูชาผ่านทางมูลนิธิ Shinta Mani และช่วยปกป้องป่าฝนในกัมพูชา รายได้ทั้งหมดจากนิทรรศการนี้จะนำไปใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสำคัญดังกล่าว เบนส์ลีย์ ร่วมกับ Baker-McGuire ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ระดับหรูสัญชาติอเมริกัน เพื่อสร้างสรรค์ไลน์ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ใหม่ที่เรียกว่า WILD ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสัตว์ป่าใน Cardamom Rainforest และจะเปิดตัวผลงานที่เลือกสรร 12 ชิ้นจากคอลเลกชั่น WILD ดังกล่าวในงานนี้ นอกจากนี้ บิลยังได้ร่วมกับ จิม ทอมป์สัน ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไหมไทย เพื่อผลิตผ้าตกแต่งภายในคอลเลกชั่นใหม่ๆ สำหรับทำเป็นผ้าม่าน เบาะ และผ้าคลุม รูปแบบที่เลือกสรรจากคอลเลกชันใหม่ที่มีชีวิตชีวานี้จะถูกจัดแสดง พิมพ์ และผลิตโดยจิม ทอมป์สัน ส่วนบิลจะนำผลงานศิลปะต้นฉบับของเขามาจัดแสดงด้วยหลายชิ้น

เคท สเปนเซอร์ (Kate Spencer) มีพื้นเพจากยอร์กเชียร์ แต่ปัจจุบันอาศัยอยู่ในเกาะเซนต์คิตส์ (St. Kitts) นำเสนอคอลเลกชั่นภาพวาดสีน้ำมันและภาพวาดโดยใช้ถ่าน (charcoal drawing) ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสีสันที่สดใสและรูปทรงอันนุ่มนวลของสภาพแวดล้อมในทะเลแคริบเบียนในเขตประเทศที่เธออาศัยอยู่

วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ ศิลปินไทยที่โด่งดังจากผลงานเซรามิก ท้าทายการรับรู้ของผู้คนด้วยผลงานที่กระตุ้นความคิดที่ผสมผสานความเป็นจริงและเหนือจริงเข้ากับอารมณ์ขันและการประชดประชันอย่างมีชั้นเชิง

Underwood Factory Phuket นำโดยจอห์น อันเดอร์วูด (John Underwood) จัดแสดงเฟอร์นิเจอร์และของใช้ในบ้านที่ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

เทรย์ เฮิร์ส (Trey Hurst) เป็นศิลปินทัศนศิลป์และนักออกแบบ เกิดและเติบโตในแบตันรูช (Baton Rouge) รัฐลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา และปัจจุบันอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ผลงานที่เป็นนามธรรมของเขา คือ การฝึกสร้างลวดลายโดยใช้ฝีแปรงปัดไปมาซ้ำๆ หลายรอบ ผลงานของเฮิร์สส่วนใหญ่จะเป็นภาพวาดหมึกและสีน้ำแบบนามธรรมบนกระดาษสาทำมือ และภาพวาดที่ใช้สีเข้มสะดุดตาและลงฝีแปรงหนักๆ บนผืนผ้าใบที่ไม่ผ่านการลงสีรองพื้นใดๆ โดยเขาได้รับแรงบันดาลใจจากการสร้างลวดลายที่ต่อเนื่องและรีเมกลวดลายหม่ๆ ในอาคารสถานที่ที่มนุษย์สร้างขึ้น เส้นสาย และตารางของโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมือง รวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นกับธรรมชาติ เพลินจันทร์ วิญญรัตน์ หรือที่รู้จักในชื่อคุณมุก ผสมผสานเทคนิคการทอผ้าแบบดั้งเดิมเข้ากับการออกแบบร่วมสมัย ทำให้เกิดงานศิลปะสิ่งทอที่นอกจากเสพผ่านสายตาแล้วยังเสพผ่านการสัมผัสได้อีกด้วย ซึ่งกระตุ้นอารมณ์ได้หลากหลาย

ออเบรย์ เคอร์ลานสกี (Aubrey Kurlansky) ศิลปินและนักออกแบบที่รักการวาดภาพ ออกแบบ ภาพถ่าย และสร้างสรรค์ภาพที่สวยงาม เขาชอบทำผ้าพันคอไหมเป็นพิเศษ สำหรับนิทรรศการนี้ เขาต้องการสร้างความตระหนักเรื่องการลักลอบค้ามากที่สุด ได้แก่ ตัวลิ่น รวมถึงการเชิดชูสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่พบในป่าพนมกระวาน เช่น กระทิง หมีพระอาทิตย์ และเสือดาวลายเมฆ

Palat Studio และ P45 Space นำเสนอเฟอร์นิเจอร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสัตว์ในป่าพนมกระวาน โดยผสมผสานความยิ่งใหญ่ตระการตาของยุโรปเข้ากับกลิ่นอายของเอเชียในการออกแบบที่หรูหราและซับซ้อนเอริค เรซีน่า (Eric Raisina) นักออกแบบแฟชั่นที่อยู่ในเสียมเรียบ ผสมผสานสิ่งทอแบบดั้งเดิมของมาดากัสการ์เข้ากับเทรนด์แฟชั่นร่วมสมัย สร้างสรรค์ผลงานโอต์กูตูร์ที่มีชีวิตชีวาและหรูหรา

บรูซ ปาชาค (Bruce Pashak) ศิลปินชาวแคนาดา เชิญชวนผู้ชมเข้าสู่โลกแห่งการต่อต้านการเล่าเรื่องที่เป็นนามธรรม โดยใช้ภาพ ข้อความ และเทคโนโลยีเพื่อสร้างรูปแบบศิลปะที่กระตุ้นความคิดที่ท้าทายการรับรู้แบบเดิมๆศิลปินเหล่านี้ร่วมกันนำเสนอผลงานที่สร้างสรรค์ นวัตกรรม และการสำรวจทางวัฒนธรรมในนิทรรศการ

กิจกรรมนี้จะจัดจัดขึ้นในวันที่ 2, 3 และ 4 พฤษภาคม ที่ The House on Sathorn โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ ซึ่งเป็นร้านอาหารและสถานที่พบปะสังสรรค์ที่มีอายุ 135 ปี ซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่อย่างหรูหรา การเปิดใช้งานครั้งนี้จะช่วยให้นักสำรวจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมได้สัมผัสกับประสบการณ์อาหารค่ำที่รังสรรค์โดยเชฟชื่อดังหลายท่าน แฟชั่นโชว์ที่ช่วยกระตุ้นจิตสำนึกรับผิดชอบ นิทรรศการศิลปะ และประสบการณ์สุดพิเศษจาก Marriott Bonvoy Moments™ ร่วมกับ Bill Bensley สถาปนิกผู้บุกเบิก นักออกแบบตกแต่งภายในและภูมิทัศน์ และนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตัวยง นิทรรศการศิลปะ “Call for the Cardamoms” จะเปิดให้ชมตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคมจนถึงสิ้นเดือน เพื่อต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมให้ได้สัมผัสประสบการณ์อันมหัศจรรย์

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม ผู้ชื่นชอบการลิ้มลองอาหารชั้นเลิศจะได้พบกับ “Vernissage and Charity Dinner” ที่ไม่ซ้ำใครได้ที่ The Conservatory ห้องอาหารในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวสุดหรูที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะที่ The House on Sathorn ในความร่วมมือที่น่าประทับใจครั้งนี้ เชฟโจ วีรเกติ์ นิลายน เอ็กเซ็กคูทีฟเชฟแห่งร้าน Paii จับมือกับปรมาจารย์ด้านอาหารของกัมพูชา 4 คนของ Shinta Mani Hotels ได้แก่ Chanrith Van เอ็กเซ็กคิวทีฟเชฟ แห่ง Shinta Mani Angkor และ Bensley Collection Pool Villas โดยทั้งหมดจะร่วมกันจัดกิจกรรมลิ้มลองรสชาติของเมนูอาหารที่เน้นพืชเป็นหลัก 10 คอร์ส โดยมีบรรดาเชฟชื่อดังร่วมกันสร้างสรรค์ ซึ่งมั่นใจได้ว่าจะเป็นอาหารที่ให้รสชาติและประสบการณ์ไม่เหมือนใคร ด้วยความเชี่ยวชาญที่ผสมผสานกันและทักษะใหม่ๆ แขกผู้มาใช้บริการจึงสามารถคาดหวังประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ควรค่าแก่การจดจำ ผสมผสานรสชาติของกัมพูชาและไทยเข้ากับเทคนิคการทำอาหารร่วมสมัย ทั้งหมดนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศความเป็นเลิศทางศิลปะภายในนิทรรศการครั้งนี้

การผจญภัยในเส้นทางแห่งรสชาตินี้รังสรรค์โดย Chanrith เชฟชาวเขมรผู้มีพรสวรรค์ ซึ่งเลือกใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นขนานแท้และตามฤดูกาล เช่น พริกไทยกัมปอต มะเขือม่วงบันเตย์ศรี ใบพลู และมะพร้าวสด เพื่อสร้างเมนูที่ชวนหลงใหล ผู้รับประทานอาหารจะได้ประทับใจกับรสชาติและความน่าสนใจ รู้สึกเหมือนได้ไปสัมผัสบรรยากาศในฟาร์ม ทุ่งนา และป่าไม้ของประเทศกัมพูชา

ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม แขกทั่วไปและลูกค้าที่มาใช้บริการสามารถร่วมงานเปิดตัวงานกาล่าการกุศลครั้งนี้อย่างเป็นทางการ ทุกคนจะได้รับความบันเทิงอย่างเต็มที่เริ่มจากบริเวณหน้าโรงแรม โดยมีหุ่นช้างขนาดใหญ่ที่เรียกว่า “Hope” ซึ่งออกแบบโดย บิล เบนส์ลีย์ ผู้ก่อตั้ง BENSLEY และเจ้าของร่วมของโรงแรมในเครือ Shinta Mani ในกัมพูชา จะนำผู้รักศิลปะมาพบกับนิทรรศการที่สร้างแรงบันดาลใจโดยศิลปินและช่างฝีมือท้องถิ่น และบนแฟชั่นแคทวอล์คทุกคนจะได้พบกับการออกแบบที่เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม

สุดท้ายนี้ ในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม ศิลปินที่มีความมุ่งมั่นจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์สุดพิเศษของ Marriott Bonvoy Moments ซึ่งก็คือ คลาสเรียนวาดภาพที่ บิล เบนส์ลีย์ จัดขึ้นเป็นการส่วนตัว! กิจกรรมที่เงินซื้อไม่ได้นี้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมเพียง 10 คนเท่านั้นสำหรับสมาชิก Marriott Bonvoy ที่ชนะการประมูลเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีคลาสเรียนที่จะจัดขึ้นโดย เทรย์ เฮิร์ส, ออเบรย์ เคอร์ลานสกี, เคท สเปนเซอร์ และเพลินจันทร์ วิญญรัตน์ อีกด้วย

รายได้ทั้งหมดจากการจัดงาน “Call of the Cardamoms” จะนำไปสนับสนุนการอนุรักษ์ การคุ้มครอง และการอนุรักษ์ป่าฝนพนมกระวาน ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์พื้นเมืองหลากหลายสายพันธุ์ เช่น ค่าง ลิงลม พังพอน และชะนี มูลนิธิ Shinta Mani และ Wildlife Alliance ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อปกป้องพืชและสัตว์ที่อุดมสมบูรณ์ในระบบนิเวศอันเก่าแก่แห่งนี้ ซึ่งได้รับอันตรายจากภัยคุกคามหลายด้าน ซึ่งรวมถึงการตัดไม้อย่างผิดกฎหมาย การลักลอบล่าสัตว์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นิทรรศการนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการแสดงออกทางศิลปะเท่านั้น แต่ยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการปกป้องป่า ซึ่งเป็นเสาหลักทางนิเวศวิทยาที่สำคัญต่อความยั่งยืนและมรดทางธรรมชาติของทั้งไทยและกัมพูชา

สมาชิก Marriott Bonvoy สามารถเข้าร่วมประมูลสิทธิ์เข้าร่วมคลาสเรียนศิลปะกับ บิล เบนสลีย์ ได้แล้ววันนี้ เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ Marriott Bonvoy Moments เพื่อรับโอกาสที่น่าจดจำครั้งหนึ่งในชีวิตนี้!

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.marriott.com/en-us/hotels/bkkwb-w-bangkok/overview