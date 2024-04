3 ผู้บริหารคนรุ่นใหม่จากธุรกิจเสื้อผ้ายักษ์ใหญ่ ดิสรัปอุตสาหกรรมแฟชั่นแบบเดิมๆ เดินหน้าสร้างค่านิยมรักเรา รักโลก และใจดีต่อสิ่งรอบตัว ขับเคลื่อนแนวคิด SDGs สร้างแบรนด์ THINKING OF YOU (TOY) สู่การเติบโตที่ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไป

THINKING OF YOU คือแบรนด์ที่ใส่ “ความขี้เล่น”เข้าไปในผลิตภัณฑ์ไลฟ์แวร์แบบพื้นๆสบายๆ เพื่อนำความมีชีวิตชีวามาสู่คุณและโลกใบนี้ ให้สัมผัสประสบการณ์ความสนุกอย่างยั่งยืน ผ่านผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าที่คัดสรรวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ วัสดุออแกนิค รีไซเคิล-อัพไซเคิล มาผสานกับเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ THINKING OF YOU มีจุดเริ่มต้นจากบริษัท OEM-ODM เสื้อผ้ายักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่น ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1956 เติบโตขึ้นในฐานะผู้ผลิตเสื้อผ้าให้แบรนด์ดังจากญี่ปุ่น ยุโรป และอเมริกามายาวนานกว่า 50 ปี เป็นหนึ่งในผู้นำในวงการสิ่งทอระดับโลก

ในปัจจุบัน โอโนะ เคนซากุ – Brand Designer, สุทัศน์ เมืองมนประเสริฐ – Brand Manager, กุลธิดา อุดมวัฒนะ – Brand Marketing 3 คีย์แมนจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้า ท้าทายความคิดเดิมๆด้วยแนวคิดด้านความยั่งยืนโดยมุ่งเน้นที่การคัดสรรเฉพาะวัตถุดิบที่อยู่ในคอนเซ็ปท์ความยั่งยืน และเข้มงวดพิถีพิถันในการผลิตด้วยมาตรฐานญี่ปุ่น โดยคอลเลกชันนี้มาในคอนเซ็ปท์ “เรียบง่าย-สนุกสนาน-มีสไตล์-ใช้วัสดุที่มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง” หนึ่งในนวัตกรรมและเทคโยโลยีการผลิตเสื้อผ้า ที่เป็นจุดเด่นในคอลเล็คชั่นนี้คือ ผ้าที่ทอตามขนาดตัว หรือที่เรียกว่าผ้าบอดี้ไซส์ (Bodysize) ซึ่งจะไม่มีตะเข็บบริเวณขอบข้างตัว ช่วยลดการระคายเคืองสำหรับผู้ที่มีผิวบอบบาง และเด็กๆ โดยในครั้งนี้แบรนด์ดีไซเนอร์เลือกใช้เทคนิคการย้อมแบบ Garment Dye ที่ให้สีของผลิตภัณฑ์ที่ดูเป็นธรรมชาติ บวกด้วยลายพิมพ์และการตกแต่งที่มีเอกลักษณ์ ออกมาเป็นผลงานศิลปะในรูปเสื้อผ้าที่เรียบง่ายแต่มีสไตล์ไม่ซ้ำใคร และทุกผลิตภัณฑ์ของ THINKING OF YOU สามารถรับประกันได้ว่า เราใช้เฉพาะวัตถุดิบที่อยู่ในคอนเซ็ปท์ความยั่งยืนเท่านั้น อาทิ เส้นใยรีไซเคิลที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เส้นใยแบบคาร์ดค็อตตอนที่ลดการเกิดลอสในกระบวนการผลิตเส้นด้ายทอ มาประกอบกับนวัตกรรมเส้นใยใหม่ๆ อาทิ เส้นใยในกลุ่ม“ผ้าไหมซักได้” ได้แก่เส้นใยรีไซเคิลซิลค์-นาทิวาวูล และเส้นใยเรยอนซิลค์ และยังมีเส้นใยกัญชงแบบใหม่ที่มีความนุ่มอย่างที่คุณอาจแทบไม่เชื่อว่าทำจากเส้นใยกัญชงจริงๆ และในอนาคตนอกจากสินค้ากลุ่มเสื้อผ้าแล้ว THINKING OF YOU จะออกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าที่ใช้ในบ้าน และใช้ในชีวิตประจำวัน ภายใต้คอนเซ็ปท์ความยั่งยืนอย่างไม่เปลี่ยนแปลง

แบรนด์ THINKING OF YOU : TOY เริ่มแล้ววันนี้ เปิดตัวช้อปปิ้งออนไลน์ e-Commerce ครั้งแรกในประเทศไทย และจะมีการเปิด Flagship Store ย่านใจกลางกรุงเทพ พร้อมให้คุณมาสัมผัสประสบการณ์ความสนุกของแบรนด์ได้ในปีนี้ โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งผ่านหน้าเว็ปไซต์ของเรา www.thinkingofyou.asia