ทรู ดิจิทัล พาร์ค ชวนอัปเดตเทรนด์ช่วยโลกให้ก้าวสู่ Net Zero อย่างยั่งยืน

ในงาน “Decarbonize Thailand Symposium 2024: Path to Net Zero Collaboration”

ผสานพลังรับมือวิกฤตโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ…ทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เปิดเวที “Decarbonize Thailand Symposium 2024 : Path to Net Zero Collaboration” อัปเดตนวัตกรรมและเทรนด์เทคโนโลยีช่วยโลกให้ก้าวสู่ Net Zero อันเป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องร่วมลงมือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065 โดยจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 ทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์

เวทีที่รวบรวมองค์กรชั้นนำในการมุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยให้เปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero ดร.ธาริต นิมมานวุฒิพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป ทรู ดิจิทัล พาร์ค กล่าวว่า ภาวะโลกร้อนยังมีแนวโน้มแย่ลง รายงาน Global Risk Report 2024 ของ World Economic Forum ความเสี่ยงอับดับแรกที่ผู้ตอบแบบสำรวจกังวลมากที่สุด คือ ภาวะสภาพอากาศสุดขั้ว ที่ทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติต่างๆ ซึ่งนอกจากส่งผลกระทบต่อชีวิตแล้วยังสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจด้วย ปัญหาเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขได้โดยลำพัง ทรู ดิจิทัล พาร์ค จึงนำศักยภาพระบบนิเวศครบวงจรเชื่อมโยงองค์กรเทคต่างๆ สตาร์ทอัพ และพันธมิตร อาทิ นิวเอนเนอร์จี้ เน็กซัส (ประเทศไทย), เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย, ทรู คอร์ปอเรชั่น, มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จัดงาน “Decarbonize Thailand Symposium 2024 : Path to Net Zero Collaboration” เพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีซึ่งจะโฟกัสใน 4 ภาคส่วน ได้แก่ E-Mobility, Decarbonization, Agritech และ Energy เพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ไฮไลท์น่าสนใจในงาน

งาน “Decarbonize Thailand Symposium 2024 : Path to Net Zero Collaboration” จะจัดขึ้นในวันที่ 13 พ.ค. 2567 ที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ ในงานพบกับตัวแทนจากองค์กรชั้นแนวหน้า ที่ต่างนำศักยภาพและเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการก้าวสู่ Net Zero ได้อย่างยั่งยืน ผ่านการแชร์องค์ความรู้ใน 5 เซสชัน ได้แก่

– Accelerating Towards Net Zero: Global Decarbonization Journey โดย คุณรูชัด นานาวัตถี กรรมการผู้จัดการ Third Derivative and Rocky Mountain Institute บริษัทเทคโนโลยีแถวหน้าของโลกด้านสภาพอากาศ มาร่วมอัปเดตเทรนด์โลก สถานการณ์ที่น่าจับตามอง โอกาสในการลงทุนและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

– Decarbonization 101 Deep Dive: Exploring Cutting-Edge Strategies for a Sustainable Future โดย Denso and Delta การเดินทางสู่ Net Zero ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการนำไปใช้จริง

– Game Changers for Net Zero: Unveiling Tech Breakthroughs in Decarbonization โดยสตาร์ทอัพ 5 ราย จาก New Energy Nexus ที่นำเทคโนโลยีจากหลายภาคส่วนที่จะมาช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในห่วงโซ่อุปทาน การตรวจสอบ การวัดผล และการรายงาน (MRV) การขนส่ง และการใช้พลังงาน

– Going Beyond Net Zero with Regenerative Business Model โดย Green Rocket VC & EcoloTech and Aimspire กรณีศึกษาของสตาร์ทอัพด้านการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และโอกาสสำหรับสตาร์ทอัพและองค์กรในประเทศไทยในการนำโซลูชันต่างๆ ไปใช้ร่วมกัน

– Thailand’s Way Forward to Decarbonization โดย Creagy เปิดตัวเป้าหมายปี 2593 ของประเทศไทย และเป้าหมายการลดก๊าซคาร์บอน เทรนด์ จุดสำคัญและจุดที่ต้องคำนึงถึง นโยบายภาครัฐ ตัวอย่างแรงจูงใจและแนวปฏิบัติจากต่างประเทศ

ปิดท้ายงานด้วย Networking Party พบกับบุคคลในแวดวง Climate Tech เพื่อโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ สนใจร่วมงานสามารถจองบัตรได้แล้ววันนี้ คลิกเลยที่: https://bit.ly/43Q0Ox3

