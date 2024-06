คุชแมน แอนด์ เวคฟีลด์ ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับโลก

Cushman & Wakefield ประเทศไทยได้แต่งตั้ง คุณนรศักดิ์ ศุภกรธนกิจ หัวหน้าฝ่ายการฝ่ายตลาดทุนและการลงทุน

กรุงเทพฯ, 24 มิถุนายน 2024 – บริษัท คุชแมน แอนด์ เวคฟีลด์ บริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับโลก ได้ประกาศแต่งตั้งคุณนรศักดิ์ ศุภกรธนกิจ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตลาดทุนและการลงทุนในประเทศไทย ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2024 คุณนรศักดิ์จะรายงานตรงต่อคุณ Gareth Powell – Country head ประเทศไทย ซึ่งได้กล่าวว่า การแต่งตั้งคุณนรศักิ์ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถของบริษัทในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้น “ตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ในประเทศไทยกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว โครงการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่จำนวนมาก รวมถึงแนวโน้มสภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนคลายลง ประสบการณ์ที่หลากหลายและความสามารถของคุณนรศักดิ์จะช่วยขยายธุรกิจให้กับ Cushman & Wakefield ในตลาดที่กำลังเติบโตนี้ลูกค้าของเรากำลังมองหาหุ้นส่วนที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่เฉพาะทาง เช่น เทคโนโลยี การดูแลสุขภาพ และอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึงการระดมทุน” Gareth Powell กล่าว “ตลาดกำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นจากนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนสถาบัน ผมมั่นใจว่าภาวะผู้นำของคุณนรศักดิ์จะเสริมสร้างศักยภาพด้านตลาดทุนของเราให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และส่งผลกระทบเชิงบวกต่อตลาด คุณนรศักดิ์ มีประสบการณ์ 15 ปีในด้านธุรกิจการเงินและภาคอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเคยทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำ เช่น Energy Absolute Public Company Limited, BBL Asset Management Company Limited และ Soneva Group

คุณนรศักดิ์กล่าวว่า “ตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมาโดยตลอด และลูกค้ามีความต้องการสำหรับโซลูชันที่ซับซ้อนมาก อันเนื่องมาจากรูปแบบการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป การไหลเวียนของเงินทุน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

แพลตฟอร์มระดับโลกของ Cushman & Wakefield ที่มีการเข้าถึงแหล่งทุนต่างประเทศและหุ้นส่วนระหว่างประเทศที่มองเห็นเส้นทางการเติบโตของประเทศไทย สอดคล้องกับความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับท้องถิ่นของทีมงานเราเป็นอย่างดี ผมมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการเติบโตและมอบคุณค่าที่โดดเด่นให้แก่ลูกค้าของเราทั้งในประเทศไทยและนอกประเทศ

