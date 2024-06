ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เปิดตัว “ชามา ฮับ” เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์แนวคิดใหม่

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย: ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) เปิดตัวชามา ฮับ (Shama Hub) ต่อยอดคอนเซปต์แบรนด์ ชามา (Shama) เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ที่มุ่งเน้นการมอบความอบอุ่นสบายใจเสมือนอยู่บ้านที่คุ้นเคยให้ผู้เข้าพักทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งปัจจุบัน ชามา เปิดให้บริการแล้วในกรุงเทพฯ จีน และฮ่องกง และเตรียมเปิดให้บริการในประเทศมาเลเซียเร็วๆ นี้

ชามา ฮับ (Shama Hub) เป็นแบรนด์เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ที่ต่อยอดจากแบรนด์ชามา (Shama) ด้วยการมุ่งเน้นในการผสานที่พักเข้ากับไลฟ์สไตล์ ให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์ ความยืดหยุ่น และการผสมกลมกลืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดย ชามา ฮับ (Shama Hub) แต่ละแห่งตั้งอยู่บนทำเลที่ดีเยี่ยมในย่านที่เต็มไปด้วยสีสันและความมีชีวิตชีวา เดินทางสะดวกและเชื่อมต่อกับย่านที่น่าสนใจ ช่วยให้แขกได้สัมผัสกับชีพจรของเมืองได้อย่างสะดวกสบาย จึงกล่าวได้ว่า ทำเลอันยอดเยี่ยมของ ชามา ฮับ (Shama Hub) แต่ละแห่งจะช่วยให้แขกผู้เข้าพักเข้าถึงแก่นแท้ของวัฒนธรรมท้องถิ่นและการเดินทางสำรวจที่ไม่มีที่สิ้นสุด

“ที่ ชามา ฮับ (Shama Hub) เราเชื่อในการมอบสิ่งที่เป็นมากกว่าแค่ที่พักอาศัย เรามอบประสบการณ์ที่จะบ่งบอกการเป็นตัวตนของคุณ” ยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กล่าว “เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ของเราได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันให้รายละเอียดต่างๆ ในห้องพักสามารถตอบโจทย์การอยู่อาศัยในชีวิตจริง ตั้งแต่ห้องพักแบบสตูดิโอไปจนถึงห้องพักที่มีพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแขกของเราได้รับความสะดวกสบายและใช้งานพื้นที่ได้อย่างเต็มที่และลงตัว ไม่ว่ารูปแบบการใช้ชีวิตของพวกเขาจะเป็นอย่างไร”

ทั้งนี้ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ประกาศเปิดตัวที่พักใหม่สองแห่งภายใต้แบรนด์ชามา ฮับ (Shama Hub) ได้แก่ ชามา ฮับ เฉียนถัง หางโจว ประเทศจีน (Shama Hub Qiantang Hangzhou, China) และชามา ฮับ เมโทร เซาธ์ ฮ่องกง (Shama Hub Metro South, Hongkong)

ชามา ฮับ เมโทร เซาธ์ ฮ่องกง (Shama Hub Metro South, Hongkong) ตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ในพื้นที่ที่พัฒนาขึ้นใหม่ทางใต้ของเกาะฮ่องกง ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปหรือครอบครัวที่มองหาที่พักระยะยาวใกล้เมือง เดินทางสะดวก แต่ก็ยังเป็นพื้นที่ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ ชามา ฮับ เมโทร เซาธ์ ฮ่องกง นำเสนอ เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ จำนวน 139 ห้อง บนอาคาร 26 ชั้น ซึ่งมีห้องพักให้เลือก 7 ประเภท ตั้งแต่สตูดิโอไปจนถึงห้องพักแบบสองห้องนอน โดยทั้งหมดได้รับการออกแบบเพื่อให้ทุกการเข้าพักราบรื่นและสะดวกสบาย พร้อมยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นจัดเตรียมไว้ให้อย่างครบครัน

ชามา ฮับ เมโทร เซาธ์ แห่งนี้ ตั้งอยู่ใน Metro South Tower 2 เดินจากสถานีรถไฟฟ้า Wong Chuk Hang เพียง 2 นาที โดยแขกผู้เข้าพักสามารถเดินทางถึง Admiralty ย่านธุรกิจและช็อปปิ้งชื่อดังของเกาะฮ่องกงได้ในเวลาเพียง 10 นาที ด้วยรถไฟใต้ดินสาย South Island ทำเลที่ตั้งอันโดดเด่นนี้ช่วยให้เข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น Ocean Park และอื่นๆ บนเกาะฮ่องกงได้อย่างง่ายดาย ทำให้แขกผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินกับความมีชีวิตชีวาของเขต Aberdeen และค้นพบประสบการณ์ใหม่ๆ และสร้างสรรค์ได้ด้วยการเดินทางเพียงไม่กี่นาที

ชามา ฮับ เฉียนถัง หางโจว ประเทศจีน (Shama Hub Qiantang Hangzhou, China) เป็นที่พักแห่งใหม่ใจกลางเมืองหางโจว เมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเคยได้รับการยกย่องจากมาร์โค โปโล นักสำรวจคนสำคัญของโลก ว่าเป็นเมืองที่หรูหราและยิ่งใหญ่ ปัจจุบันเป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศโดย ชามา ฮับ เฉียนถัง หางโจว ตั้งอยู่ในย่าน Dajiangdong และอยู่ห่างจากสวน Dongsha Lake และ Grand Convention and Exhibition Centre โดยใช้เวลาเดินเพียงไม่กี่นาที นอกจากนิ้ยังอยู่ใกล้กับร้านค้า ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารมากมาย ด้วยทำเลที่ดีเยี่ยมเช่นนี้ ชามา ฮับ เฉียนถัง หางโจว จึงเป็นที่พักที่ตอบโจทย์ทั้งแขกกลุ่มนักธุรกิจและและกลุ่มนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง

ชามา ฮับ เฉียนถัง หางโจว อยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติของเมืองซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Qiantang อันงดงาม เพียง 40 นาที (เดินทางโดยรถยนต์) เชื่อมต่อกับศูนย์กลางการคมนาคมหลักๆ ของเมืองหางโจวได้สะดวก ทำให้สามารถออกสำรวจทิวทัศน์อันน่าหลงใหลของเมืองหางโจว ที่มีเทือกเขา Tianmu อันยิ่งใหญ่เป็นฉากหลังได้อย่างง่ายดาย

ชามา ฮับ เฉียนถัง หางโจว สะท้อนปรัชญาของชามา ฮับ ด้วยห้องพักหลากหลายประเภทที่สามารถตอบสนองผู้เข้าพักอาศัยทั้งระยะสั้นและระยะยาว แขกผู้เข้าพักสามารถเลือกเข้าพักได้ทั้งแบบห้องสตูดิโอคิงไซส์ที่กว้างขวาง ห้องสวีทแบบหนึ่งห้องนอน หรือห้องสตูดิโอเฟล็กซ์ทวิน พร้อมกันนี้ยังมีโต๊ะทำงานขนาดใหญ่และบริการทำความสะอาดห้องพักอย่างสม่ำเสมอ ที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน ช่วยให้แขกสามารถสร้างสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างการทำงานและการพักผ่อนที่ผสานเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว

ที่พักของชามา ฮับ แต่ละแห่ง มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่ถูกออกแบบมาเพื่อการอยู่อาศัยที่ลงตัวในทุกรายละเอียด เช่น การซักรีดแบบบริการตัวเอง ฟิตเนสเซ็นเตอร์ พื้นที่ส่วนกลาง และห้องทำงานแบบบริการตนเอง นอกจากนี้ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เหล่านี้ยังช่วยสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนภายในสภาพแวดล้อมในแบบฉบับของชามา ฮับ ซึ่งช่วยยกระดับทั้งเรื่องความสะดวกสบายและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้พักอาศัยได้เป็นอย่างดี

นอกเหนือจากทำเลที่ตั้งที่ดีเยี่ยมและสิ่งอำนวยความสะดวกระดับแนวหน้าแล้ว ชามา ฮับ เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ทั้งสองแห่งนี้ยังมี “ชามา โซเชียล คลับ (Shama Social Club)” ซึ่งเป็นไลฟ์สไตล์โปรแกรมของแบรนด์ ชามา ที่นำเสนอกิจกรรมที่จะช่วยเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ ความคุ้นเคย และความเป็นส่วนหนึ่งระหว่างผู้เข้าพักกับย่านที่พักอาศัย ที่หลอมรวมไลฟ์สไตล์ของผู้เข้าพักในแต่ละทำเลของชามาที่มีความแตกต่างกัน กิจกรรมที่คัดสรรมาอย่างดี และการดูแลเอาใจใส่ของพนักงานผู้ดูแล ชามา โซเชียล คลับ ทำให้มั่นใจได้ว่าแขกผู้เข้าพักจะรู้สึกได้ถึงการต้อนรับและความอบอุ่นเสมือนอยู่บ้านของตนตั้งแต่วินาทีแรกที่มาเยือน

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เปิดตัว Shama Social Club ให้กับแขกของเราในฮ่องกง จีน และที่อื่นๆ” ยุทธชัยกล่าวเสริม “สิ่งนี้ไม่ใช่แค่กิจกรรมที่พาแขกไปเที่ยว แต่เป็นชุมชน เป็นการรวมกลุ่มของแขกเพื่อทำกิจกรรมน่าสนใจต่างๆ ที่ส่งเสริมการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ได้ทำความรู้จักกัน สำรวจพื้นที่ต่างๆ ที่น่าสนใจด้วยกัน เพื่อเสริมสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน อันเป็นแนวคิดสำคัญของแบรนด์ ชามา และ ชามา ฮับ”

การขยายแบรนด์ ชามา ฮับ ที่ฮ่องกงและจีนถือเป็นก้าวสำคัญในการเดินทางของแบรนด์ ชามา ด้วยจำนวนที่พักในพอร์ตโฟลิโอกว่า 20 แห่ง รวมกว่า 2,500 ยูนิต รวมถึงการครองตำแหน่งหนึ่งในผู้นำตลาดเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ระดับสากล ชามายังคงมีบทบาทสำคัญในการสร้างมาตรฐานใหม่ของความเป็นเลิศด้านการบริการในเอเชีย โดยแบรนด์ ชามา ดำเนินธุรกิจได้อย่างโดดเด่นทั้งในประเทศไทย ฮ่องกง จีน และมาเลเซีย และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการขยายตัวนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของแบรนด์ ชามา ในการสร้างมาตรฐานใหม่ในธุรกิจบริการที่อยู่อาศัยแบบร่วมสมัยและการมีส่วนร่วมในชุมชน

ภายใต้จุดแข็งในการเป็น ‘A Tailored Approach to Hospitality’ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป สร้างความแตกต่างและโดดเด่นโดยมุ่งมั่นที่จะเป็น ‘บริษัทบริหารโรงแรมขนาดกลางที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้’ (the best medium-sized hospitality management company in Southeast Asia) วิสัยทัศน์ที่สะท้อนความมุ่งมั่นที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนี้แทรกซึมอยู่ในทุกแง่มุมของการดำเนินงานของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป จึงรับประกันได้ว่าแขกผู้เข้าพักจะได้รับบริการที่เหนือชั้นและประสบการณ์ที่เกินกว่าทุกความคาดหมาย

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชามา (Shama) และชามา ฮับ (Shama Hub) ได้ที่เว็บไซต์ www.shama.com