งานลงนามเช่าที่ดินผืนงามใจกลางราชดำริ

นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานกลุ่มธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ MQDC (ลำดับที่ 6 จากซ้าย) ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในซอยมหาดเล็กหลวง 1 ของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย พื้นที่ 6.2 ไร่ เป็นระยะเวลา 60 ปี ร่วมกับ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย (ที่ 6 จากขวา) โดยมี นายสุทธา เรืองชัยไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MQDC (ที่ 4 จากซ้าย) นายไมเคิล แกลนซี่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จํากัด (JLL) (ที่ 5 จากขวา) และนายรุ่งโรจน์ จงศุจิพันธุ์ กรรมการบริหาร MQDC (ที่ 1 จากซ้าย) เข้าร่วมงาน

Caption: Mr. Visit Malaisirirat, Business Group Chairman – Property Business of MQDC, signed an agreement to lease for development a 6.2 rai plot on Soi Mahatlek Luang 1 for 60 years from Vajiravudh College, represented by Headmaster Mr. Kiattikhun Chartprasert. Mr. Suttha Ruengchaiphaiboon, CEO of MQDC, attended the signing ceremony with Mr. Michael Glancy, Management Director and Country Head of Jones Lang LaSalle Thailand, and Mr. Roongrote Chongsujipan, Management Committee of MQDC.