ทีม ProPika จาก University of Arkansas สหรัฐอเมริกา คว้าแชมป์ Bangkok Business Challenge 2024 การแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ตอัประดับโลก ขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) ประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ตอัประดับโลกสำหรับนิสิตนักศึกษา “Bangkok Business Challenge 2024” โดยมี บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “Growing Impactful Ventures” การขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน โดย ทีม ProPika จาก University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา คว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัลเกียรติคุณพระราชทาน HM The King’s Award จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมรางวัลเงินสด 18,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่ง ทีม Allegrow จาก The Hong Kong University of Science and Technology ประเทศฮ่องกง คว้ารางวัลรองชนะเลิศ และ ทีม MetaCycler Bioinnovations จาก University of Waterloo ประเทศแคนาดา ได้รับรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Sustainability Award จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลเงินสด 5,000 เหรียญสหรัฐ ทั้งนี้การแข่งขันในครั้งนี้ คัดเลือกจากผู้เข้าแข่งขันทั่วโลกทั้งสิ้น 276 ทีม จาก 62 สถาบันอุดมศึกษา ใน 19 ประเทศ ครอบคลุม 5 ทวีป โดยทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ เมื่อวันที่ 22 มิ