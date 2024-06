มจพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ BYD และ HMEVC เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานทดแทนในยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2567 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ Mr. Xun Meng, Deputy General Manager of BYD Human Resources Division บริษัท BYD CO., LTD. และ Mr. Yao Yong, Secretary of HMEVC Party Committee Henan Mechanical and Electrical Vocational College เพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องและเชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สร้างโอกาสให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมของ HMEVC เข้าเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology : B.Tech.) สาขาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ รวมถึงหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดการเรียนการสอนที่ KMUTNB Techno Park มาบตาพุด จังหวัดระยอง และ KMUTBN Main Campus กรุงเทพฯ ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกัน โดยอาจารย์จาก HMEVC และเจ้าหน้าที่ของ BYD มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ มจพ. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ และ ดร.สมยศ กีรติชีวนันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหารของ มจพ. อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี ผู้อำนวยการอุทยานเทคโนโลยี ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้บริหารของบริษัท BYD และ HMEVC ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือในโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม พัฒนาอุตสาหกรรม การแลกเปลี่ยน เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาต่าง ๆ การสัมมนาระดับนานาชาติ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักเรียนและอาจารย์ทั้งสองฝ่าย ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร การวิจัยเชิงพาณิชย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานทดแทนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ร่วมกันของทั้ง 3 องค์กรอีกด้วย