กลุ่มธุรกิจ TCP จัดงานวิ่ง TCP WEnergy re.run 2024 รวมพลังนักวิ่งรักษ์โลก ร่วมคืนพลังให้โลก

กรุงเทพฯ (1 กรกฎาคม 2567) – กลุ่มธุรกิจ TCP ปลุกพลังรักษ์โลก จัดงานวิ่ง “TCP WEnergy re.run 2024” งานวิ่งตามคอนเซปต์ 3R ที่ให้ทุกคนมาร่วม reduce – reuse – recycle ในงานมุ่งสู่ zero waste ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีพร้อมร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้แคมเปญใหญ่ “TCP WEnergy for the world พลังเรารวมกัน คืนพลังให้โลก” โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน นักวิ่งและประชาชนทั่วไป กว่า 1,000 คน ร่วมงานวิ่ง ณ ลาน

อเนกประสงค์ใต้สะพานพระราม 8

นางสาวอาจรีย์ สุวรรณกูล ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสาร กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า “กลุ่มธุรกิจ TCP เดินหน้าลงมือทำภารกิจ ภายใต้แคมเปญใหญ่ “TCP WEnergy for the world พลังเรารวมกัน คืนพลังให้โลก” จัดกิจกรรมงานวิ่ง TCP WEnergy re.run 2024 ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง พร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน ผ่านงานวิ่งที่เป็นมิตรกับโลกและตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมคืนพลังให้สิ่งแวดล้อม ในคอนเซปต์ 3R คือ reduce – reuse – recycle มุ่งสู่ zero waste ที่เกิดขึ้นจริงในงานนี้ และจัดกิจกรรมตลอดปีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคด้วยความใส่ใจโลกในทุกขั้นตอน ตอกย้ำความมุ่งมั่นของกลุ่มธุรกิจ TCP ในการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) และลดการสร้างขยะแบบครบวงจร”

สำหรับปีนี้ เป็นครั้งแรกของการจัดงานวิ่ง TCP WEnergy re.run 2024 ที่มุ่งเน้นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เป็นงานวิ่ง zero waste อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานแบบลดขยะให้เหลือน้อยที่สุด การใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเก็บกลับบรรจุภัณฑ์ไปรีไซเคิลเป็นบรรจุภัณฑ์ชิ้นใหม่ และการ upcycle หรือแปรรูปวัสดุเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มมูลค่า

เริ่มจาก เสื้อวิ่งในงานนี้ทำมาจากขวดพลาสติกรีไซเคิลกว่า 26,000 ขวด รวมถึงเหรียญรางวัลและโล่รางวัลที่ทำจากฝาขวดพลาสติกรีไซเคิลกว่า 67,700 ฝา นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมมากมายให้ทุกคนร่วม reduce – reuse – recycle อาทิ

เปิดรับบริจาคเสื้อที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นเสื้อตัวใหม่ เพิ่มคุณค่าและคุณประโยชน์ของทรัพยากรต่อไป

เปิดรับบริจาคเหรียญรางวัลเก่า เพื่อส่งต่อให้ผู้ที่ขาดแคลน มีเหรียญรางวัลนำไปใช้ต่อได้

เปิดให้นำบรรจุภัณฑ์ที่ดื่มแล้วมาทิ้งที่งานเพื่อรีไซเคิลต่อไป พร้อมลุ้นรับของรางวัล โดยบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มของกลุ่มธุรกิจ TCP สามารถรีไซเคิลได้ 100% ทั้งขวดพลาสติก กระป๋องอะลูมิเนียม และขวดแก้ว

บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารที่ใช้แล้วในงาน จะนำไปผลิตเป็นพลังงาน ไม่ส่งไปบ่อฝังกลบ ทำให้งานวิ่งครั้งนี้เป็น zero waste to landfill หรือจัดการขยะฝังกลบเป็นศูนย์

ป้ายผ้าแคนวาสในงานทั้งหมดจะนำมา upcycle เป็นกระเป๋าแจกฟรีให้ผู้โชคดีหลังจบงาน

กิจกรรมพิเศษวิ่งแฟนซี ชวนผู้ร่วมวิ่งแสดงพลังรักษ์โลก ด้วยการให้แต่งชุดที่สร้างสรรค์จากวัสดุรีไซเคิล

เวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองในหัวห้อ "ปลุกพลังรักษ์โลก"

มีจุดคัดแยกขยะภายในงาน ทำให้ผู้ร่วมงานได้ความรู้เรื่องการแยกขยะให้ถูกต้อง และมีส่วนร่วมลงมือทำด้วยตนเอง

งานวิ่ง TCP WEnergy re.run 2024 แบ่งเป็น 2 ระยะทาง คือ ไมโครมาราธอน 5 กม. และ มินิมาราธอน 10 กม. ผู้ชนะเลิศ มินิมาราธอน ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ผู้ชนะ10 อันดับแรกของไมโครมาราธอน ได้รับกระเป๋ารักษ์โลก รีไซเคิลจากกระดาษ washable paper และผู้ชนะเลิศการแข่งขันวิ่งแฟนซี ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมของที่ระลึกจากกลุ่มธุรกิจ TCP

“เราดีใจที่ได้เห็นภาพทุกคนออกมาแสดงพลัง พร้อมใจกันวิ่งและทำกิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยกัน งานวิ่ง TCP WEnergy re.run 2024 แสดงให้เห็นว่าทุกคนก็มีส่วนช่วยคืนพลังให้โลกได้ กลุ่มธุรกิจ TCP จะมุ่งมั่นส่งต่อพลังผ่านเครื่องดื่มของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อเติมพลังกาย พลังใจ ให้ทุกคนออกมาทำสิ่งดีๆ เพื่อโลก ตอกย้ำเป้าหมายปลุกพลังห่วงใยสิ่งแวดล้อม (Caring) ของกลุ่มธุรกิจ TCP เพื่อโลกใบนี้ที่ดีกว่าสำหรับเราทุกคน” นางสาวอาจรีย์ กล่าวสรุป

ติดตามกิจกรรมดีๆ ภายใต้แคมเปญ “TCP WEnergy for the world พลังเรารวมกัน คืนพลังให้โลก” ได้ที่ เฟซบุ๊ก TCP Group